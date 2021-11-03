Чем подкормить орхидею

Дайте орхидее одну простую, но очень питательную смесь осенью, и она сразу же начнёт наращивать корни, выпускать новые цветоносы и цветы! Сделать такую смесь не составляет абсолютно никакого труда.



Для подкормки сразу нескольких орхидей возьмите 1 лист взрослого алоэ вера. Срежьте кожицу и выньте гелеобразную основу.



Поместите её в 400 мл воды, оставьте на ночь.



На следующий день полейте орхидеи водой с экстрактом алоэ аккуратно сбоку. Поливать таким раствором желательно 1 раз в 2 недели или хотя бы 1 раз в месяц. Алоэ вера содержит весь набор питательных элементов, необходимых орхидее для обильного цветения и наращивания корней.



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