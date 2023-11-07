Почему хиджаб вызывает так много споров: Свобода выбора или символ угнетения женщин

1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба. Кто-то считает его символом угнетения женщины, кто-то не вникает в суть, но носит, потому что так принято, а кто-то наоборот снимает, бросая вызов окружению. Так почему же уже который год хиджаб является камнем преткновения?
Cтоит признать, что хиджаб, который ещё недавно был принадлежностью только мусульманских стран, в последние годы захватывает улицы Европы и Америки, витрины модных магазинов и подиумы. И если ещё недавно администрация французских учебных заведений запрещала школьницам-мусульманкам ходить в платке на занятия, а полицейские прогоняли с пляжей женщин в буркини, то постепенно мусульманским активистам удалось добиться своего - европейцам приходится смириться со статусом кво. И даже люксовые бренды, такие как Dolce & Gabbana и Uniqlo проявляют интерес к хиджабу, вызывая порой недовольство потребителей.
Исторические и религиозные истоки хиджаба
Ответ на вопрос, почему женщины в исламских странах Северного Средиземноморья, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии закрывают все тело и лицо одеждой, не так однозначен, как может показаться. Еще задолго до времён пророка Мохаммеда жителям указанных регионов приходилось закрывать лицо и тело тканью из-за климатических условий. В патриархальном доисламском обществе женщины считались большой ценностью и одевали скромную закрытую одежду. А вот у кочевников Северной Африки таурегов, сохранивших пережитки матриархата, женщины ходили с открытыми лицами, а мужчины закрывались.
Теперь точно не перепутаешь.
С распространением ислама мусульманские религиозно-правовые нормы (шариат) стали предписывать исповедующим ислам закрывать аврат — живот и ноги от пупка до колен у мужчин; все тело, кроме овала лица и кистей рук — у женщин. Видеть женщину без свободной одежды могут только мужчины, принадлежащие к категории махрам (отец, брат, сын, внук, то есть близкие родственники, с которыми женщина не может вступить в брак).
От хиджаба до никаба: что носят женщины-мусульманки
Группа студенток из колледжа Порт-Саида (Египет).
Стоит признать, что нормы шариата не выдвигают конкретных требований к одежде, занимаются этим толкователи Корана муфтии. Традиционно нормы подгоняются под обычаи региона. Чаще всего мусульманки надевают хиджаб (в Европе под этим названием понимают головной платок, скрывающий волосы) или абайю (свободная одежда, обязательно закрывающая руки до кистей и ноги до ступней).
Есть и более радикальные варианты покрытия – чадра (лёгкое покрывало белого, скрывающее фигуру женщины с головы до ног), никаб (закрывает низ лица линию плеч и грудь) и паранджа (этакий чехол с сеткой-отверстием для обзора на уровне глаз.)
Женщины в никабе на улицах Каира.
Никаб и паранджу чаще всего носят женщины в тех странах, где законы шариата признаны в государственными, прежде всего — в Саудовской Аравии. Мусульманки в европейских странах предпочитают хиджаб светлых и ярких оттенков. Некоторые современные мусульманки носят традиционный платок, вместо абаи надевают брюки или джинсы, а поверх них - туники (обязательно закрывающие бедра и с длинными рукавами).
Хиджаб: манифест свободы или способ подавления личности
Девушки-египтянки из Порт-Саида.
Сегодня однозначный ответ на этот вопрос найти довольно сложно. С одной стороны мусульманские одеяния, полностью покрывающие тело, изолируют женщину от общества. Как правило, паранджа и чадра практикуется приверженцами самых консервативных форм ислама, которые считают, что роль женщины в обществе – это дом и дети.
Но в некоторых странах появление женщины на улице без традиционной одежды может стать прямой угрозой её здоровью и даже жизни. В этом случае, конечно, сложно говорить о добровольном выборе.
Иногда никаб - необходимость.
Но с другой стороны, многие мусульманские женщины надевают абаю и даже чадру из религиозных убеждений. К тому же в своё время такая одежда считалась прерогативой женщин из богатых семей и была символом роскоши и влияния.
Если же говорить о хиджабе, то сегодня по всему миру его надевают вовсе не забитые и бесправные женщины. Все они, как правило, подчёркивают, что это их личный выбор, символ свободы и самоидентификации, за что выступают, в частности, феминистки.
Кристина из Украины (домохозяйка)
Хиджаб у меня вызывает тоску и сострадание . Женщина рождена вдохновлять и украшать этот мир. Так нас задумал Всевышний. А когда женщина замурована с ног до головы, она лишает себя творчества. Можно ведь и без хиджаба быть не пошлой и целомудренной и вызывать у мужчин уважение. А если мужчина духовно не развит, то и хиджаб женщину не защитит.
Модные бренды и хиджаб
Женщина в хиджабе может всё.
Пока исламские активисты доказывают, что : в платке, мол, женщина может все то же, что и без платка: играть в волейбол на Олимпиаде, совершать научные открытия, встречаться с друзьями и даже флиртовать, модные бренды не остаются в стороне.
Несколько лет назад модный дом Dolce & Gabbanа впервые представил коллекцию хиджабов. Одежда декорирована кружевом, вышивкой, аппликацией, стразами и полудрагоценными камнями, а принты на ткани — исключительно с цветочными или абстрактными мотивами: изображения людей и животных мусульманская вера запрещает.
Исламский стиль от Dolce & Gabbanа.
Японская дизайнерша Ханой Таджима выпустила коллекцию капсульной одежды в исламском стиле: рубашки с длинными рукавами, туники без декольте, длинные юбки и широкие брюки и, конечно, платки. Поскольку коллекция продаётся масс-маркетным гигантом Uniqlo уже несколько сезонов, можно утверждать, что она нашла своего потребителя.
Японский масс-маркетный гигант Uniqlo уже несколько сезонов сотрудничает с дизайнершей: она выпускает под своим именем капсульную коллекцию одежды в исламском стиле. В нее входят туники без декольте, рубашки с длинными рукавами, широкие брюки и длинные юбки, пальто и, конечно, платки. Судя по тому, что коллекция выпускается не первый год, она нашла своего потребителя.
Быстро растёт сегмент исламской моды в Турции , компания Modanisa, основанная в 2011 году (своего рода турецкий H&M для мусульманок) ежегодно увеличивает объем продаж в два раза и уже продается более чем в 120 странах. России традиционную одежду для мусульманок (и весьма недешёвую) выпускает модный дом дочери главы Чечни Айшат Кадыровой. В арабских странах и Иране тоже есть свои дизайнеры, работающие для местной аудитории.
А кто против?
При всей кажущейся идиллии по всему миру, в том числе и в исламских странах, есть ярые противники хиджаба. В иранских социальных сетях процветало движение My Stealthy Freedom («Моя тайная свобода»), инициатором которого стала живущая в Лондоне иранка Масих Алинеджад. Женщины публиковали в Сети свои фото с непокрытой головой и с макияжем, а некоторые иранские мужчины надевали хиджабы в поддержку своих жён.
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