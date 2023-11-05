10 фильмов, которые могут спасти отношения и вернуть любовь

Некоторые шедевры кинематографа могут не только помочь расслабиться после тяжелого трудового дня, но и наладить испорченные отношения между мужем и женой. Посмотрите 10 фильмов из этого списка со своей второй половинкой, и, возможно, они помогут лучше понять друг друга.









Любовь и голуби (1984)

Семьянин (2000)

Дневник памяти (2004)

Мистер и миссис Смит (2005)

Сладкий ноябрь (2001)

Большая свадьба (2013)

Марли и Я (2008)

Неверная (2002)

Я люблю тебя (2007)

Весенние надежды (2012)