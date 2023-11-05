10 фильмов, которые могут спасти отношения и вернуть любовь

Некоторые шедевры кинематографа могут не только помочь расслабиться после тяжелого трудового дня, но и наладить испорченные отношения между мужем и женой. Посмотрите 10 фильмов из этого списка со своей второй половинкой, и, возможно, они помогут лучше понять друг друга.
Любовь и голуби (1984)
Василий Кузякин – обычный деревенский парень, и его жизнь до некоторого момента не выделялась ничем особенным, но у него была большая дружная семья, жена, и голуби, которых он безмерно любил.
Однажды после производственной травмы Василия отправляют по путевке на Юг подлечиться в санатории, где он встречает женщину. Она кажется такой необычной, прекрасной… И после отдыха герой едет не домой, а к новой возлюбленной. Но хватает совсем немного времени, чтобы понять, как не хватает в жизни родных людей и жены, так часто ругающейся из-за голубей…
Семьянин (2000)
Главный герой Джек 13 лет назад променял семейное счастье с прекрасной девушкой по имени Кейт на хорошую карьеру. Теперь он – директор крупной фирмы, который даже в канун рождественских праздников не позволяет сотрудникам отлынивать от рабочих обязанностей.
По дороге домой Джек заходит в небольшой магазинчик, где происходит нечто невероятное – в новой реальности Джек уже давно женат на Кейт и у них двое прекрасных детей. Сначала главный герой рьяно пытается вернуть прежнюю жизнь, но со временем к нему приходит осознание…
Дневник памяти (2004)
Перед началом Второй Мировой войны встретились два одиноких сердца, Ной и Элли, и практически сразу поняли, что между ними истинная любовь. Но Ной – обычный бедный парень, а Элли из аристократического рода. Естественно, ее родители были против их отношений, и несмотря на их сильную, безграничную любовь, паре пришлось расстаться.
Время шло, Ной вернулся с войны, Элли вышла замуж за мужчину, который идеально подходит под критерии ее родителей, но одно осталось неизменным – любовь между Ноем и Эллой.
Мистер и миссис Смит (2005)
Семья Смит образовалась не так давно, но супруги уже успели друг другу изрядно надоесть. Каждый день одно и тоже, страсть давно ушла, возникло недопонимание. Да только есть у каждого и супругов «скелет в шкафу» – оба они являются наемными убийцами из конкурирующих организаций. И однажды им поступает необычный заказ – убить друг друга.
Для настоящего киллера нет никаких преград, и между супругами возникает нешуточная борьба, но оказывается, что оба они равны в своих умениях. И тогда встает вопрос, может не так скучна их семейная жизнь и можно решить вопрос по поводу заказа другим способом?
Сладкий ноябрь (2001)
Нельсон – типичный трудоголик, для которого карьера на первом месте, и в его жизни нет места для долгих и серьезных отношений. Но однажды он встречает необычную Сару, которая после первой же ночи цепляет его до глубины души. В скором времени Нельсон понимает, что с этой женщиной его жизнь изменилась в лучшую сторону.
Сара предлагает Нельсону провести незабываемый ноябрь, а потом навсегда расстаться. Сначала Нельсон соглашается на такую авантюру, но потом его мнение меняется. Почему же именно ноябрь?
Большая свадьба (2013)
Супруги Гриффины уже давно находятся на грани развода – ежедневные скандалы не улучшают семейные отношения. Но их разлуке мешает решение сына Джареда жениться, так как мать его невесты – убежденная католичка, которая совершенно не приемлет разводы.
Не желая испортить сыну свадьбу супруги решают изображать идеальную семью на все время свадебной церемонии. Что из этого выйдет, и возможно ли восстановить то, что казалось уже навсегда разрушенным?
Марли и Я (2008)
Молодая семья Гроган сразу после свадьбы переезжает во Флориду, каждый из супругов находит идеальную работу, и их жизнь окончательно налаживается. Только не хватает малыша. Но ребенок – это решение очень серьезное, и перед этим нужно все тщательно обдумать. Как раз кстати друзья предлагают для начала завести щенка, ну чем не ребенок?
Да только новый член семьи по кличке Марли оказывается невероятно активным, быстрым, неуправляемым существом. Он словно специально испытывает их на прочность. Но среди череды проблем, связанных с собакой, есть место светлому и хорошему.
Неверная (2002)
Семья Самнер долгое время была образцовой – их любви и пониманию завидовали все. Однажды супруга Конни отправилась в центр города, где ее врасплох застал ураган. После этого она встречает парня по имени Поль, и между ними возникает взаимная симпатия. Конни долгое время не могла решиться на измену, но в итоге решила не хранить верность мужу.
Со временем ее муж Эдвард замечает странное поведение жены, нанимает детектива, который предъявляет ему доказательства измены его супруги. И тогда Эдвард решается на отчаянный шаг…
Я люблю тебя (2007)
Холли безумно любила своего мужа Джерри, но он умер от неоперабельной опухоли мозга. В тот момент ее жизнь словно остановилась. На людях она ведет себя как обычно, но оставшись одна – превращается в тень без желания жить и что-либо делать.
Но однажды ей начинают приходить письма от умершего супруга, которые он написал незадолго до своей смерти, и именно эти письма кардинально меняют жизнь Холли.
Весенние надежды (2012)
Кей и Арнольд в браке уже более 30 лет, дети давно выпорхнули из гнезда, и жизнь течет размеренно. Кей решается посетить семейного психолога для возобновления угасших отношений, и это правда помогает. Но только ли это?
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