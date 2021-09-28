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Как обычный батон превратить в аппетитную пиццу: Простейшее блюдо на любой вкус и кошелек


Пицца из батона - простое и необычайно вкусное блюдо.

Пицца из батона - простое и необычайно вкусное блюдо.

Батон, ветчина, сыр и зелень - стандартный набор для бутерброда, но если проявить долю фантазии, из этих продуктов получится и кое-что гораздо более вкусное и эффектное. Сегодня расскажем, как приготовить аппетитную и сочную пиццу в батоне. Такое блюдо может выручить, если на пороге большая компания гостей, или просто захотелось чего-то необычного, а сил стоять у плиты - нет.


Продукты для этого рецепта можно взять на свой вкус и кошелек. Можно смело экспериментировать с начинками, выбирая различные сыры, меняя мясную начинку, вкусно будет и с морепродуктами или рыбой, а вегетарианцы и вовсе оценят овощной вариант. Варианты начинок можно поискать в рецептах пиццы на сайте Novate.ru.

Пиццу из батона можно приготовить с самыми разнообразными начинками.

Пиццу из батона можно приготовить с самыми разнообразными начинками.

 

Примерный перечень ингредиентов:
Свежий батон
200 мл томатного соуса или кетчупа
300 гр сыра моцарелла
200 гр салями или ветчины
1/2 луковицы (свежей или маринованной)
1 сладкий перец
Пучок базилика

Способ приготовления
Для начала нужно разрезать батон на две части - нижнюю оставить повыше, так как в нее мы поместим начинку, а верхнюю «крышечку» - поуже. Сделайте из батона лодочку, вынув мякоть, смажьте дно томатным соусом и выложите аккуратно порезанную ломтиками моцареллу.
Лодочку из батона фаршируем начинкой.

Лодочку из батона фаршируем начинкой.

 

Теперь слоями выкладывайте начинку в произвольном порядке. Нарезанный кольцами лук, кружочки салями или кубики ветчины, листочки базилика и ломтики сладкого перца. Когда выложите всю начинку (немного колбасы оставьте для украшения пиццы сверху), полейте ее сверху томатом и присыпьте тертым сыром.
Когда начинка выложена, сверху накрываем хлебной *крышечкой*.

Когда начинка выложена, сверху накрываем хлебной *крышечкой*.

 
Заворачиваем батон в фольгу.

Заворачиваем батон в фольгу.

 

Фаршированный батон нужно накрыть срезанной ранее хлебной «крышечкой», завернуть в фольгу и сверху придавить чем-то потяжелее (например, дубовой разделочной доской, если такая есть на кухне).
Батон должен побыть под гнетом примерно полчаса.

Батон должен побыть под гнетом примерно полчаса.

 
Запекайте батон на противне с пергаментной бумагой.

Запекайте батон на противне с пергаментной бумагой.

 

После того, как батон полежит под гнетом полчаса, разворачивайте его из фольги, посыпайте сверху тертым сыром, выкладывайте кусочки салями. В таком виде кладите батон на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправляйте блюдо на полчаса в духовку (температура примерно 175 градусов, чтобы не пересушить). Пиццу в батоне подавайте на стол горячей, пока расплавленный сыр тягучий и мягкий.
Так она особенно вкусна. Приятного аппетита!
Пицца из батона - простое и необычайно вкусное блюдо.

Пицца из батона - простое и необычайно вкусное блюдо.

 

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Как обычный батон превратить в аппетитную пиццу: Простейшее блюдо на любой вкус и кошелек

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Как обычный батон превратить в аппетитную пиццу: Простейшее блюдо на любой вкус и кошелекПодписаться на мой Instagram
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