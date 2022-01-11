12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину, если не хочется вызывать сантехника

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз
Многие из нас занимаются повседневными делами на полном автопилоте, даже не задумываясь. Например, с чистой совестью и спокойной душой выливают вчерашний суп в унитаз, а скорлупу от яиц – в раковину на кухне. Смоется-перемелется. Увы, такая беспечность рано или поздно приведёт к закупорке труб. А чтобы не пришлось вызывать сантехника, обязательно выкидывайте вещи из этого списка в мусорное ведро. И только.
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз
Признайтесь: для большинства из нас слив в ванной, на кухне и тем более туалете – едва не волшебное место, которое поглотит все и смоет все следы. И какое-то время так и будет. Но рано или поздно придётся вызывать сантехника. Потому что трубы, в очень даже прямом смысле, не резиновые. Чтобы не вредить городским коммуникациям, окружающей среде, да и собственному кошельку, проследите, чтобы предметы из этого списка всегда оказывались в мусорном ведре. Даже, если вам это покажется странным.
1. Скорлупа от яиц
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз
Никогда не оставляйте её в сливе кухонной раковины. Острые края скорлупы будут, как магнит, притягивать и цеплять другие частицы еды и накапливать их. Что со временем обязательно приведёт к засору.
2. Жир и масло
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз
Кто не сливает остатки масла со сковородки в раковину или унитаз? Оказывается, делать этого ни в коем случае нельзя. Жир не растворяется водой, а оседает на стенках труб. Слой всё растёт и растёт, пока другие объекты перестанут помещаться в трубе и она забьётся. Чтобы этого не произошло, дайте жиру или маслу остыть, добавьте немного прохладной воды с каплей средства для мытья посуды, а после – вылейте его в полиэтиленовый пакет или фольгу и выбросьте в мусор.
3. Мука
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз
Всё просто: когда мука смешивается с водой, она разбухает. А тесто в трубах вам точно не к чему.
4. Лекарства
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз
Большинство лекарств растворимы в воде и не вызовут засор, если только вы не смоете разом всю пачку. Но дело в другом. Растворяясь, они насыщают воду своими активными компонентами. Говоря менее оптимистично, отравляют. Вы уверены, что фильтры с этим справятся? Потому, если решили утилизировать просроченные таблетки (что нужно делать обязательно!), самый правильный способ – отнести их в ближайшую аптеку. У местных фармацевтов есть доступ к местам правильной медицинской утилизации.
5. Наклейки от фруктов и овощей
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз
Перед мытьем, никогда не забывайте снять с овощей и фруктов наклейки и выбросить их в мусор. В воде эти бумажки не растворяются.
6. Кофейная гуща
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз
В отличие от вас, сантехники совсем не любят крепкий кофе. Ведь именно кофейная гуща – причина №1 засоров труб. И вода её, как можно догадаться, не берёт. А потому не забывайте выбрасывать гущу в мусорное ведро. И из кофе-фильтра, и из чашки.
7. Вещи с пометкой «можно смывать»
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз
«Растворимые в воде» наполнитель для кошачьего лотка или детские салфетки лучше, всё же, выбросить в контейнер, чем смывать. Меньше риска.
8. Бытовая химия
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз
Кроме той, которая предназначена для чистки туалета или разблокирования труб. И то, без фанатизма. Ведь, как и в случае с лекарствами, весь этот коктейль Менделеева окажется в вашей воде и мировом океане.
9. Бумага
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз
Кроме, разумеется, туалетной. Иной «сорт» очень плохо растворяется в воде.
10. Макароны и рис
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз
Разбухают при контакте водой, сбиваются в комки, очень плохо растворяются. Звучит, как потенциальный засор, правда?
11. Краска
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз
Вязкость и химический состав – опасная комбинация для ваших труб и здоровья.
12. Презервативы
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз
Серьёзно, разве хоть кто-то считает, что это нормально?
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