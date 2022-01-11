12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину, если не хочется вызывать сантехника

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз

1. Скорлупа от яиц

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз

2. Жир и масло

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз

3. Мука

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз

4. Лекарства

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз

5. Наклейки от фруктов и овощей

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз

6. Кофейная гуща

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз

7. Вещи с пометкой «можно смывать»

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз

8. Бытовая химия

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз

9. Бумага

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз

10. Макароны и рис

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз

11. Краска

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз

12. Презервативы

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз