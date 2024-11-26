С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Секрет  любви  принцессы  прост  : у  негров  большие  ...кукурузины...Почему дочь корол...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Бляху носила полевая жандармерия вермахта.Что за странную ж...
  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Что за странную ж...

Бюджетные приёмы, которые наполнят интерьер шиком и элегантностью

Бывает, в интерьер хочется добавить утонченности и лоска, но затевать ремонт — не в планах. Когда банальные способы перебраны, на помощь могут прийти эти небольшие хитрости.

1. Добавьте минимум три повторяющихся элемента


Бюджетные приемы, которые наполнят интерьер шиком и элегантностью

Создать гармонию в интерьере можно с помощью повторяющихся деталей — достаточно трех, но можно и больше. Эффектно смотрятся три одинаковые вазы разного размера или три подушки одного оттенка, брошенные на диван. А можно подойти к задаче нестандартно и выбрать необычные ограничители для дверей, которые будут создавать ощущение целостности во всей квартире.

2. Разнообразьте интерьер винтажными вещами


Бюджетные приемы, которые наполнят интерьер шиком и элегантностьюъ

Иногда помещению не хватает уникальности, и оно выглядит скучно и даже дешево. Эффектные предметы добавляют интерьеру шика. Такой деталью может стать винтажная вещица из комиссионного магазина или с барахолки. Например, шкатулка или декоративный камень.

3. Украсьте помещение эвкалиптом


Бюджетные приемы, которые наполнят интерьер шиком и элегантностью

Эвкалипт — простой способ освежить и преобразить пространство. Он, свежий или засушенный, добавляет утонченности, а его легкий аромат создает приятную атмосферу в доме. Эксперты считают, что благодаря этому растению интерьер будет выглядеть дороже.

4. Положите в комнате стопку книг


Бюджетные приемы, которые наполнят интерьер шиком и элегантностьюи

Книги на журнальном или угловом столике тоже могут стать элементом дизайна. Элегантно будут смотреться обложки базовых оттенков или сочетающиеся с другими цветами в помещении. На верх стопки можно поставить небольшую декоративную тарелку или вазу.

5. Используйте бархатные материалы


Бюджетные приемы, которые наполнят интерьер шиком и элегантностью

Иногда помещение может смотреться слишком просто и пусто, будто в комнату поставили только необходимую мебель и забыли обо всем остальном. Чтобы интерьер выглядел продуманно, можно добавить в него вещи из бархата. Этот материал придает квартире роскошный вид. Необязательно заказывать покупать велюровую мебель, можно просто заменить обычные шторы или декоративные подушки на бархатные.

6. Не забывайте про искусственный мех


Бюджетные приемы, которые наполнят интерьер шиком и элегантностью

Искусственный мех — еще один способ улучшить обстановку. Достаточно добавить пару меховых акцентов: коврик или меховую накидку на стул. Благодаря этому интерьер станет уютным и стильным. Не стоит опасаться, что при сочетании с другими материалами такой декор будет казаться излишеством. Наоборот, многослойность и разнообразие текстур играют на руку.

7. Постелите белое постельное белье


Бюджетные приемы, которые наполнят интерьер шиком и элегантностью

Белые простыни выглядят свежо и опрятно. Поэтому замена цветного пестрого белья на лаконичное белое, как в лучших отелях, может придать спальне утонченный и дорогой вид. О том, как подобрать постельное белье для комфортного сна мы писали в этой статье.

8. Уберите мелочи


Бюджетные приемы, которые наполнят интерьер шиком и элегантностью

Стоит избавиться от лишнего, и дом сразу становится просторнее и ухоженнее. Но как быть, если некоторые неприглядные вещи требуются каждый день? Для временного хранения можно использовать плетеные корзины для белья. Также придать дизайнерский вид помещению можно, сделав функциональные вещи эстетичными. Например, салфетки спрятать в специальную плетеную коробочку.

9. Делайте декоративные подушки пухлыми и тугими


Бюджетные приемы, которые наполнят интерьер шиком и элегантностью

Чтобы подушки выглядели более упругими и набитыми, в одну наволочку можно вставлять по две маленьких подушки. Так они станут плотнее и придадут интерьеру богатый вид, как в крутых магазинах. А чтобыроскошно смотрелось пуховое одеяло, его можно заправить в два пододеяльника.

10. Выбирайте крупные аксессуары


Бюджетные приемы, которые наполнят интерьер шиком и элегантностью

Вместо множества мелких деталей, которые могут размывать стиль, лучше выбрать пару крупных и выразительных аксессуаров. Большая ваза, картина или скульптура станут эффектными акцентами и добавят интерьеру выразительности.

11. Экспериментируйте с акриловыми изделиями


Бюджетные приемы, которые наполнят интерьер шиком и элегантностьюрям

Благодаря прозрачности акрил выглядит минималистично и не загромождает пространство. Например, элегантно смотрятся прозрачные акриловые стулья на «золотых» ножках. Но если такая мебель не подходит для вашей квартиры, можно присмотреться к акриловым подносам. Прозрачные подносы с золотыми элементами также выглядят эффектно. На такой поднос можно поставить стопку книг, про которые говорилось ранее.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Интерьер
приёмы

Картина дня

наверх