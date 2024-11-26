Бюджетные приёмы, которые наполнят интерьер шиком и элегантностью

Бывает, в интерьер хочется добавить утонченности и лоска, но затевать ремонт — не в планах. Когда банальные способы перебраны, на помощь могут прийти эти небольшие хитрости.



1. Добавьте минимум три повторяющихся элемента

2. Разнообразьте интерьер винтажными вещами

3. Украсьте помещение эвкалиптом

4. Положите в комнате стопку книг

5. Используйте бархатные материалы

6. Не забывайте про искусственный мех

7. Постелите белое постельное белье

8. Уберите мелочи

9. Делайте декоративные подушки пухлыми и тугими

10. Выбирайте крупные аксессуары

11. Экспериментируйте с акриловыми изделиями

Создать гармонию в интерьере можно с помощью повторяющихся деталей — достаточно трех, но можно и больше.Эффектно смотрятся три одинаковые вазы разного размера или три подушки одного оттенка, брошенные на диван. А можно подойти к задаче нестандартно и выбрать необычные ограничители для дверей, которые будут создавать ощущение целостности во всей квартире.Иногда помещению не хватает уникальности, и оно выглядит скучно и даже дешево. Эффектные предметы добавляют интерьеру шика. Такой деталью может стать винтажная вещица из комиссионного магазина или с барахолки. Например, шкатулка или декоративный камень.Эвкалипт — простой способ освежить и преобразить пространство. Он, свежий или засушенный, добавляет утонченности, а его легкий аромат создает приятную атмосферу в доме. Эксперты считают, что благодаря этому растению интерьер будет выглядеть дороже.Книги на журнальном или угловом столике тоже могут стать элементом дизайна. Элегантно будут смотреться обложки базовых оттенков или сочетающиеся с другими цветами в помещении. На верх стопки можно поставить небольшую декоративную тарелку или вазу.Иногда помещение может смотреться слишком просто и пусто, будто в комнату поставили только необходимую мебель и забыли обо всем остальном. Чтобы интерьер выглядел продуманно, можно добавить в него вещи из бархата. Этот материал придает квартире роскошный вид. Необязательно заказывать покупать велюровую мебель, можно просто заменить обычные шторы или декоративные подушки на бархатные.Искусственный мех — еще один способ улучшить обстановку. Достаточно добавить пару меховых акцентов: коврик или меховую накидку на стул. Благодаря этому интерьер станет уютным и стильным. Не стоит опасаться, что при сочетании с другими материалами такой декор будет казаться излишеством. Наоборот, многослойность и разнообразие текстур играют на руку.Белые простыни выглядят свежо и опрятно. Поэтому замена цветного пестрого белья на лаконичное белое, как в лучших отелях, может придать спальне утонченный и дорогой вид. О том, как подобрать постельное белье для комфортного сна мы писали в этой статье.Стоит избавиться от лишнего, и дом сразу становится просторнее и ухоженнее. Но как быть, если некоторые неприглядные вещи требуются каждый день? Для временного хранения можно использовать плетеные корзины для белья. Также придать дизайнерский вид помещению можно, сделав функциональные вещи эстетичными. Например, салфетки спрятать в специальную плетеную коробочку.Чтобы подушки выглядели более упругими и набитыми, в одну наволочку можно вставлять по две маленьких подушки. Так они станут плотнее и придадут интерьеру богатый вид, как в крутых магазинах. А чтобыроскошно смотрелось пуховое одеяло, его можно заправить в два пододеяльника.Вместо множества мелких деталей, которые могут размывать стиль, лучше выбрать пару крупных и выразительных аксессуаров. Большая ваза, картина или скульптура станут эффектными акцентами и добавят интерьеру выразительности.рямБлагодаря прозрачности акрил выглядит минималистично и не загромождает пространство. Например, элегантно смотрятся прозрачные акриловые стулья на «золотых» ножках. Но если такая мебель не подходит для вашей квартиры, можно присмотреться к акриловым подносам. Прозрачные подносы с золотыми элементами также выглядят эффектно. На такой поднос можно поставить стопку книг, про которые говорилось ранее.