9 туристических гаджетов, с которыми и сложный поход покажется прогулкой

Путешествия расширяют кругозор, позволяя увидеть многогранность мира. Отправляясь на поиски новых приключений, опытные туристы заботятся о том, чтобы сделать пребывание в пути более комфортным. Современный рынок предлагает широкий ассортимент полезных устройств, упрощающих решение дорожных проблем. В этом обзоре Novate.ru знакомит с 9 туристическими гаджетами, открывающими новые возможности для комфортного путешествия.
1. Упаковщик багажа, уменьшающий объем вещей
Вакуумный мини-компрессор Vago. /Фото: cdn.shopify.com
Миниатюрный вакуумный компрессор Vago – идеальный гаджет для путешествий. Этот малыш длиной всего 70 мм и весом 77 грамм за несколько минут выкачивает воздух из пакета с вещами, уменьшая объем вдвое. Устройство снабжено датчиком давления и по окончании процесса сжатия автоматически останавливается и извещает световым сигналом.
2. Связь без ограничений
Портативный Wi-Fi Hotspot & Power Bank Skyroam Solis. /Фото: skyroam-production.s3.amazonaws.com
Всегда оставаться на связи, путешествуя по другим странам без подключения иностранных сим-карт и переживаний о роуминге – это уже давно не фантастика. Гаджет Skyroam Solis благодаря компактным размерам не занимает много места в багаже, а по функционалу сочетает 2 в 1: зарядное устройство на 6000 мАч и передатчик Wi-Fi. Он обеспечивает безлимитный доступ к Wi-Fi в более чем 130 странах мира и способен раздавать интернет на 5 устройств.
3. Связь без сотовой сети и спутников
Гаджет GoTenna Mesh. /Фото: megacoolthings.com
Находясь в путешествии с компанией, например в туристическом походе или на экскурсии по интересным местам, совсем необязательно с товарищами по группе общаться через дорогой роуминг. Гаджет GoTenna Mesh подключается к любым смартфонам и позволяет обмениваться сообщениями владельцам этого небольшого устройства, даже если сотовая сеть, спутники и Wi-Fi недоступны.
4. Солнцезащитные очки, делающие фото и видео
Солнцезащитные очки с функцией записи Spectacles V2. /Фото: itsred.tv
Солнцезащитные очки Spectacles V2 выглядят стильно и отлично защищают глаза от солнца. Но главное, в них встроена камера, позволяющая делать 10-секундные видео и фотографии в высоком разрешении. Очки не боятся воды и даже позволяют снимать на мелководье. Одной зарядки хватает на 70 видео, а потом их можно зарядить при помощи зарядного устройства, встроенного в футляр.
5. Многофункциональная фляга
Фляга VSSL. /Фото: images.accentuate.io
Многофункциональная фляга VSSL – незаменимый аксессуар для любого туриста, позволяющий весело провести время на свежем воздухе. Компактная колба сделана из водонепроницаемого прочного алюминия и содержит в себе открывалку для бутылок, две рюмки из нержавеющей стали и резервуар емкостью 9 унций для любимого напитка. С флягой вы никогда не заблудитесь – аксессуар также оснащен компасом и мощным фонариком, которые укажут вам путь к лагерю.
6. Нож в формате кредитки
Миниатюрный нож Cardsharp2. /Фото: rakunew.com
В дороге без ножа не обойтись, и портативная модель Cardsharp2 станет отличным решением для путешественника. Созданный британской студией Iain Sinclair Design стильный ультратонкий и сверхлегкий нож весит всего 14 грамм. Его корпус изготовлен из полипропилена, а лезвие – из хирургической стали. В сложенном виде нож выглядит как кредитная карточка и легко помещается в бумажник. Нож снабжен ограничителем, защищающим от случайного раскрытия, поэтому безопасен при транспортировке.
7. Бутылка, очищающая воду
Очиститель воды Grayl. /Фото: r8t6m8f3.stackpathcdn.com
Постоянный доступ к чистой воде становится роскошью в туристическом походе и путешествиях по другим странам. Какой бы чистой ни казалась вода в природном источнике или водопроводном кране, но она нуждается в фильтрации. Особенно это касается таких мест, как Африка, Азия, Центральная Америка, известных своей некачественной водопроводной водой. В таких условиях выручит сверхлегкая бутылка Grayl со встроенным фильтром. Ее емкость 473 мл, а вес всего 309 грамм. Grayl очищает воду от вирусов и бактерий за 15 секунд. Это отличное способ всегда иметь под рукой чистую воду, пригодную для питья, сэкономив при этом на покупке бутилированной воды.
8. Автономный фонарик
Надувной фонарик LuminAID. /Фото: cdn.shopify.com
Если вы задумались об источнике света в туристическом походе, стоит ближе присмотреться к надувным фонарикам LuminAID, заряжающимся от прямых солнечных лучей. В их арсенале две функции: собственно светильника с пятью режимами работы и зарядного устройства. Портативные, легкие и водонепроницаемые фонарики сделаны в виде полупрозрачного пластикового пакета, в который интегрированы солнечная батарея и аккумулятор емкостью 2000 мАч. За петлю они подвешиваются на карабин рюкзака и заряжаются прямо на ходу во время дневного перехода.
Интересный факт: изобретательницы надувного фонарика Анна Сторк (Anna Stork) и Андреа Срешта (Andrea Sreshta) разрабатывали осветительный прибор для применения во время стихийных бедствий. Уже потом новинку оценили любители активного отдыха и пикников на свежем воздухе. Часть фонариков реализуется по благотворительно-коммерческой схеме, прибыль от которой идет на обеспечение светильниками LuminAID нуждающихся людей в зонах вооруженных конфликтов, местах, пострадавших от буйства стихии, а также в развивающихся странах, где есть проблемы с электросетями.
9. Палатка, висящая над землей
Палатка Tentsile Tree Tents. /Фото: cdn.shopify.com
Палатка Tentsile Tree Tents раздвигает горизонты отдыха, сочетая в себе комфорт гамака с практичностью палатки и позволяя с удобством разместиться в любой среде. Она может устанавливаться на земле как обычная палатка и подвешиваться в воздухе как гамак, с использованием трех деревьев как точек опоры. Ремни снабжены системой защиты от перекручивания, поэтому внутри ничего не скатывается к центру. Палатка имеет чехол из водонепроницаемой ткани, а сетчатый экран позволяет созерцать звездное небо, будучи защищенными от насекомых. По мнению Novate.ru, это замечательный выбор для путешественников, ведь спать в воздухе гораздо комфортнее и романтичнее, чем на каменистой или влажной земле.
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