Чтобы декабрист цвел обильно и несколько раз: все правила и секреты

Вот и закончилось теплое время года, а вместе с ним закончилось и цветение, в том числе и домашних комнатных растений. Однако, если у вас есть шлюмбергера, или декабрист, как его чаще всего называют, то вы еще не раз насладитесь яркими цветами на своем подоконнике, ведь цветет он именно в зимний период.

Однако, как это нередко бывает, декабрист радует нас пышной шапкой из цветов только в первый год после покупки, а затем в лучшем случае выпускает по одному бутону на ветке. Как же вернуть обильное и неоднократное цветение? Все довольно просто, нужно лишь соблюдать несколько правил.

Всем нужен отдых

Декабристу перед цветением необходим период покоя. Обычно он длится с середины сентября и примерно в течение 1-1,5 месяца. В этот период необходимо обеспечить декабристу прохладные условия. Оптимальная температура на период покоя — примерно 8 градусов ночью и 10 — днем. Поэтому на период покоя декабрист хорошо выносить на балкон или улицу.

Также в это время необходимо убрать подкормки и сократить полив растения до минимума. Листочки декабриста даже могут начать немного вянуть, в этом нет ничего страшного.

Что касается света, то он необходим декабристу и на период покоя, поэтому выбранное место должно быть достаточно светлым.

Завершение периода покоя

Лучше всего обеспечить растению 8-часовой световой день, добиться этого можно просто накрывая цветок колпаком или пакетом по истечении этого времени.

Именно в период покоя в прохладе декабрист заложит большое количество бутонов. Когда вы увидите на ветке 1 бутон, не спешите, еще рано заносить его домой.

Дождитесь пока на веточках появится хотя бы по 2-3 бутона размером с небольшую жемчужину. Теперь цветок можно заносить домой.

Разместить горшок с декабристом необходимо на самом прохладном подоконнике, лучше всего на западном или восточном окне. Также лучше выбирать то окно, которое вы регулярно открываете для проветривания. Оптимальная температура для этого периода 18-20 градусов.

Еще одно важное правило — сохранять первоначальный угол падения света, другими словами — расположение горшка. Если вы будете крутить горшок с декабристом, он может попросту сбросить все бутоны.

Чем помочь во время цветения

Когда бутоны начнут распускаются, декабрист нужно подкормить фосфорно-калийным удобрением. Так же можно использовать удобрения для декоративных цветущих растений и кактусов, чередуя их между собой. В случае с последними используйте половину дозы по влажной земле на следующий день после полива.

Обеспечьте растению регулярный, но умеренный полив. Также декабрист любит влажные условия, но лучше орошать не само растение, а воздух вокруг него.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы получите первую бурную волну цветения, после завершения которой декабристу нужно дать отдохнуть в течение примерно 2-3 недель. В это время опять сокращаем полив и убираем подкормки, вновь появляются бутоны и декабрист готов ко второй волне, в которую мы ухаживаем за ним так же, как и в первую.

Волн цветения может быть вплоть до 5, то есть практически до марта, хотя каждая последующая волна, конечно, уже будет менее пышной. Каждый раз мы повторяем все те же процедуры покоя и ухода.

После цветения

Когда закончится последняя волна цветения, декабрист необходимо вынести на улицу или балкон, в зависимости от температуры воздуха: она должна быть около 18-20 градусов. Также рекомендуется обрезать каждую веточку на 1 листочек.

Теперь для декабриста начнется активная фаза роста, в которую его необходимо подкармливать и поливать.

А ниже вы можете посмотреть виде о том, как правильно ухаживать за декабристом, чтобы добиться обильного цветения.