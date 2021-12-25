Привет из 70-х: «Калашников» представил свой электрокар, который посоревнуется с Tesla

Калашников представил свой собственный электрокар.
Подвинься Tesla, Toyota, Nissan – «Калашников» идет! Совсем недавно концерн представил свой собственный электрокар, который, по уверению производителей, сможет конкурировать с продуктами других компаний. И хотя о его характеристиках пока известно совсем немного, своим неоднозначным дизайном машина уже покорила мировые СМИ.
Выглядит автомобиль достаточно странно.
В последнее время складывается впечатление, что концерн «Калашников» всеми силами пытается доказать, что «не автоматом единым». Патрульные тривиллеры на электродвигателях, мотоциклы на таких же двигателях. И вот, похоже, очередь дошла и до отечественного электрокара, который выпускается одним из самых известных (во всем мире) предприятий. Машина получила название CV-1 и тут же привлекла внимание мировых СМИ, во многом благодаря своему «странному» и неказистому дизайну.
Дизайн уже нашел отклик в западной прессе.
Многие западные издания однозначно раскритиковали угловатый дизайн CV-1. Другие были куда более благожелательными в своих оценках внешнего вида российского электрокара, задавшись вопросом, почему современный электрокар, от которого ждут некоторой «футуристичности», выглядит, как машина из 70-х годов прошлого столетия. Именно внешний вид CV-1 во многом портит ощущение «революционности».
Машина будто из прошлого века.
Производитель между тем утверждает, что CV-1 сможет тягаться по своим характеристикам с Tesla Model 3. На полном заряде аккумуляторных батарей российский электрокар способен пройти до 350 км. К сожалению, пока о машине известно очень мало, так же, как и о планах ее производства в будущем. Тем не менее, представители концерна утверждают, что их сильно вдохновляют успехи других компаний на рынке в этой области, а потому и «Калашников» продолжит работу в этом направлении. А что вы думаете по поводу дизайна этого концепта?
Обещают, что будет конкурировать с продуктами Тесла.
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