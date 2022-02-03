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Впечатляющие фотопортреты людей и животных от молодого французского фотографа


Боги и звери. Автор: Remi Chapeaublanc.

Боги и звери. Автор: Remi Chapeaublanc.

Рэми Шапоблан (Remi Chapeaublanc) - фотограф, путешественник и невероятно талантливый человек, который с десяти лет с камерой на «ты», четыре месяца провёл в Монголии, фотографируя местных жителей и животных. Серия портретов, получившая название «Боги и звери» производит поистине неизгладимое впечатление на зрителя. В работах молодого фотографа нет ничего лишнего, чтобы могло отвлекать от созерцания лиц, застывших на глубоко-чёрном фоне. Эти снимки – своего рода повествование о том, что окружающий мир и люди в нём прекрасны в своей естественной красоте и искренности.

Женщина. Автор: Remi Chapeaublanc.

Женщина. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Орёл. Автор: Remi Chapeaublanc.

Орёл. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Портрет молодого мужчины. Автор: Remi Chapeaublanc.

Портрет молодого мужчины. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Телёнок. Автор: Remi Chapeaublanc.

Телёнок. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Портрет маленького мальчика. Автор: Remi Chapeaublanc.

Портрет маленького мальчика. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Овечка. Автор: Remi Chapeaublanc.

Овечка. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Бабушка. Автор: Remi Chapeaublanc.

Бабушка. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Бык. Автор: Remi Chapeaublanc.

Бык. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Мужчина. Автор: Remi Chapeaublanc.

Мужчина. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Олень. Автор: Remi Chapeaublanc.

Олень. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Портрет женщины. Автор: Remi Chapeaublanc.

Портрет женщины. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Лошадь. Автор: Remi Chapeaublanc.

Лошадь. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Ребёнок. Автор: Remi Chapeaublanc.

Ребёнок. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Козочка. Автор: Remi Chapeaublanc.

Козочка. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Мальчик. Автор: Remi Chapeaublanc.

Мальчик. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Корова. Автор: Remi Chapeaublanc.

Корова. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Дедушка. Автор: Remi Chapeaublanc.

Дедушка. Автор: Remi Chapeaublanc.

 
Сторож. Автор: Remi Chapeaublanc.

Сторож. Автор: Remi Chapeaublanc.

 

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Впечатляющие фотопортреты людей и животных от молодого французского фотографа

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Впечатляющие фотопортреты людей и животных от молодого французского фотографаПодписаться на мой Instagram
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