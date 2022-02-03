Впечатляющие фотопортреты людей и животных от молодого французского фотографа

Боги и звери. Автор: Remi Chapeaublanc.
Рэми Шапоблан (Remi Chapeaublanc) - фотограф, путешественник и невероятно талантливый человек, который с десяти лет с камерой на «ты», четыре месяца провёл в Монголии, фотографируя местных жителей и животных. Серия портретов, получившая название «Боги и звери» производит поистине неизгладимое впечатление на зрителя. В работах молодого фотографа нет ничего лишнего, чтобы могло отвлекать от созерцания лиц, застывших на глубоко-чёрном фоне. Эти снимки – своего рода повествование о том, что окружающий мир и люди в нём прекрасны в своей естественной красоте и искренности.
Женщина. Автор: Remi Chapeaublanc.
Орёл. Автор: Remi Chapeaublanc.
Портрет молодого мужчины. Автор: Remi Chapeaublanc.
Телёнок. Автор: Remi Chapeaublanc.
Портрет маленького мальчика. Автор: Remi Chapeaublanc.
Овечка. Автор: Remi Chapeaublanc.
Бабушка. Автор: Remi Chapeaublanc.
Бык. Автор: Remi Chapeaublanc.
Мужчина. Автор: Remi Chapeaublanc.
Олень. Автор: Remi Chapeaublanc.
Портрет женщины. Автор: Remi Chapeaublanc.
Лошадь. Автор: Remi Chapeaublanc.
Ребёнок. Автор: Remi Chapeaublanc.
Козочка. Автор: Remi Chapeaublanc.
Мальчик. Автор: Remi Chapeaublanc.
Корова. Автор: Remi Chapeaublanc.
Дедушка. Автор: Remi Chapeaublanc.
Сторож. Автор: Remi Chapeaublanc.
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