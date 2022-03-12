10 увлекательных книг, которые можно прочитать за пару дней на одном дыхании

Книги, которые можно прочитать на одном дыхании.

1. «Закон о детях»

Книга «Закон о детях»./фото: surfingbird.ru

2. «Любовь и виски»

Книга «Любовь и виски»./фото: smotret-miss-keyti.ru

3. «Я ее любил. Я его любила»

Книга «Я ее любил. Я его любила»./фото: delfi.lv

4. «О мышах и людях»

Книга «О мышах и людях»./фото: songsbytopic.com

5. «Машенька»

Книга «Машенька»./фото: zvukislov.ru

6. «Океан в конце дороги»

Книга «Океан в конце дороги»./фото: laytonaho.com

7. «Птицы»

Книга «Птицы»./фото: documental.su

8. «Хороший год»

Книга «Хороший год»./фото: hdclub.ua

9. «Лимоны и синицы»

Книга «Лимоны и синицы»./фото: labirint.ru

10. «Полковнику никто не пишет»

Книга «Полковнику никто не пишет»./фото: chytaty.com.ua