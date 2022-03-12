10 увлекательных книг, которые можно прочитать за пару дней на одном дыхании

Книги, которые можно прочитать на одном дыхании.
В быстром ритме современной жизни даже у больших любителей книг не всегда находится время на чтение. Но есть среди огромного количества литературных творений такие, которые можно причитать очень быстро - а всё потому, что оторваться от чтения практически невозможно. В этом обзоре десять из таких увлекательно-интересных книг.
1. «Закон о детях»
Книга «Закон о детях»./фото: surfingbird.ru
автор книги Иэн Макьюэн
Судья Фиона Мей - человек бескомпромиссный, жесткий и суровый. Она обладает незаурядным профессионализмом, и для нее не было сложных дел до этого дня. Ее клиент Адам очень болен, и только переливание крови способно спасти ему жизнь, но этому есть одно огромное препятствие - его вера и родители. Его религия не допускает таких медицинских процедур, а его родители истинные фанатики, и они уже давно смирились с тем, что их сын в скором времен умрет. Но у Фионы есть выбор, так как Адам несовершеннолетний, и в таком случае закон позволяет адвокату не учитывать мнения родителей. Фиона может спасти его, но при этом лишит его веры и поддержки родных. Она даже не подозревает, как ее решение изменит не только жизнь Адама, но и ее собственную...
2. «Любовь и виски»
Книга «Любовь и виски»./фото: smotret-miss-keyti.ru
автор книги Грег Смолвидж
В небольшом городке происходит громкое событие - мэр города заканчивает жизнь самоубийством, и у полиции нет причин считать, что это было подстроено, но именно так думает жена градоначальника. И для выяснения всех обстоятельств она нанимает журналиста по имени Мик Дейр. Как только журналист прибывает в городок начинаются "странности" и перед ним встает множество людей. Но и эти люди не знают, с кем связались...
3. «Я ее любил. Я его любила»
Книга «Я ее любил. Я его любила»./фото: delfi.lv
автор книги Анна Гавальда
Сколько книг написано о любви, но книга современной французской писательницы Анны Гавальды пронизывает до глубины души. Она написана легким, простым языком, и прочитать эту книгу можно буквально за пару часов. "Я ее любил. Я его любила" способна раскрыть новые грани любви для каждого человека.
4. «О мышах и людях»
Книга «О мышах и людях»./фото: songsbytopic.com
автор книги Джон Стейнбек
Во время Второй Мировой войны по Америке в поисках работы бродят двое друзей: гениальный Джордж и умственно-отсталый Ленни. Ленни обожает все маленькое, именно поэтому в его карманах обитают мыши.
Однажды пара друзей устраивается на работу к фермерам, но их история разворачивается совсем не так, как они ожидали... Безмерная сила Ленни не знает границ, из-за чего у друзей возникает огромная куча проблем, и перед Джорджем встает неразрешимая задача.
5. «Машенька»
Книга «Машенька»./фото: zvukislov.ru
автор книги Владимир Набоков
Главный герой книги по фамилии Ганин уже давно живет в Берлине. Он тесно общается со своим соседом, который часто и рьяно говорит о том, что изо дня на день в Берлин прибудет его дражайшая супруга по имени Мария. На фотографиях соседа Ганин узнает свою первую любовь, и решает украсть ее с вокзала, чего бы ему это не стоило и увезти в закат. Его план был безупречен - он заранее споил своего соседа, настроил его будильник неверно и направился встречать Машеньку, но в самый последний момент понял, что вернуть былую жизнь нельзя...
6. «Океан в конце дороги»
Книга «Океан в конце дороги»./фото: laytonaho.com
автор книги Нил Гейман
Маленький мальчик не умеет дружить с обычными ребятами, но у него сложилась крепкая дружба с книгами. Он очень любит гулять в окрестностях своей фермы и однажды он приходит во двор дома, который принадлежит богам. И как оказалось, у богом есть любимая игра - человеческие судьбы. С того момента, как малыш узнал о развлечении небожителей в человеческий мир начинают просачиваться невероятные существа, которые меняют мир людей до неузнаваемости.
7. «Птицы»
Книга «Птицы»./фото: documental.su
автор книги Дафна Дю Морье
Семья обычного английского фермера ведет размеренную жизнь на просторах равнины в сообществе, но в один миг они подвергаются безжалостному нападению морских птиц-самоубийц. Сначала жители деревни списывают все на природные аномалии, но это не прекращается. Птицы ждут и днем, и ночью, и никому не скрыться от их гнева. Все считают фермера сумасшедшим, пока не убеждаются в том, что птицы и правда намерены их убить...
8. «Хороший год»
Книга «Хороший год»./фото: hdclub.ua
автор книги Питер Мейл
Макс чувствует себя абсолютно несчастным человеком - денег нет, работы нет, зато долгов выше крыши. Но тут неожиданно на него сваливается наследство в виде дома и виноградника в районе Прованса. Макс без всякого желания переезжает в усадьбу с большим желанием продать ее как можно скорее, но судьба решает иначе - на его пути встречается милая девушка по имени Фанни, да и жизнь в деревне начинает ему нравится...До тех пор, пока не появляется внебрачная дочь умершего дядюшки.
9. «Лимоны и синицы»
Книга «Лимоны и синицы»./фото: labirint.ru
автор книги Марта Кетро
Цель жизни каждого человека - счастье. И главная героиня книги "Лимоны и синицы" гонится за призрачным счастьем и за призрачной любовью. Казалось бы, их нет? Нет, они всегда были здесь, нужно было лишь открыть глаза пошире.
10. «Полковнику никто не пишет»
Книга «Полковнику никто не пишет»./фото: chytaty.com.ua
автор книги Габриэль Гарсия Маркес
Многие знают название этой книги благодаря знаменитой песне "Полковнику никто не пишет" группы "Би-2", но на самом деле основой этой песне стала книга Гарсия Маркеса, которая повествую казалось бы о совсем незаметном человеке, который уже давно в отставке, но все равно отстаивает свои права и готов бороться за правду. Он с трудом соединяет концы с концами, но при этом умудряется защищать свою честь и достоинство...
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