Как Папы Римские приближают Апокалипсис

Католическая базилика Святого Павла - предвестник прихода Зверя Апокалипсиса.
В Вечном Городе вот уже два тысячелетия стоит христианская святыня – Базилика Святого Павла за городскими стенами. С ней связана одна из загадок католической церкви. Говорят, что из некоторых деталей интерьера можно узнать о приближении конца света.
Базилика Святого Павла за городскими стенами, Рим. | Фото: commons.wikimedia.org.
Базилика Святого Павла за городскими стенами (Basilica di San Paolo fuori le Mura) в Риме – одна из главных церквей католичества. За свою историю она видела немало. Базилика страдала от землетрясений, полностью выгорала, в нее била молния и ее грабили сарацины. Кажется чудом, что эта христианская святыня все еще сохранилась почти в первозданном виде.
Папские портреты. | Фото: flickr.com.
Вот уже два тысячелетия интерьер базилики украшает коллекция Папских портретов, с которыми связана необычная легенда. По периметру церкви в одну линию ниже окон располагаются ниши для больших круглых мозаик, на которых сделаны мозаичные изображения всех Пап. Эта традиция началась еще в V веке, когда портреты делали фресками. К сожалению, при пожара 1823 года они сгорели. Их восстановили и впредь лики Пап стали делать из мозаики. Если данных о внешности какого-либо Папы не сохранилось, итальянский художник Филиппо Агрикола (Filippo Agricola) сам «придумывал» ему портрет.
Папы середины X века: Лев VII и Стефан IX. | Фото: sofaarome.wordpress.com.
Единственная проблема в этой традиции - конечное число ниш для портретов. Между тем, легенда гласит, что когда ниши закончатся и умрет последний Папа Римский, настанет конец света.
Мозаичные портреты Папы Франсиска и Папы Бенедикта XVI. | Фото: atlasobscura.com.
На данный момент рядом с портретом Папы Франциска осталось всего шесть пустых ячеек. Хорошо, если будущие Папы будут править достаточно долго – как Пий IX, который был главой римской церкви 31 год. Хуже, если портретные ячейки заполнятся как в VII веке, когда шесть Пап правили лишь чуть более четырех лет. Только время покажет, насколько справедливо предсказание католической базилики.
Легендарная папесса Иоанна в образе Вавилонской блудницы верхом на звере Апокалипсиса. | Фото: cont.ws.
Смерть на бледном коне – предвестник Апокалипсиса. Иллюстрация из книги 1919 года. | Фото: flickr.com.
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