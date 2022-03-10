17 забавных совпадений, которые обязательно поднимут настроение

Забавные совпадения, которые поднимают настроение.
Жизнь непредсказуема, и порой в ней бывают такие совпадения, что диву даёшься. И иногда эти совпадения попадают в кадр фотоаппарата и становятся достоянием широкой общественности. Нужно сказать, что выглядят они весьма забавно. Именно такие совпадения и собраны в этом обзоре, и эти фотографии обязательно вызовут улыбку.
1. Комбо «три в одном»
2. Предупреждающий знак с наглядным примером
3. Не сошлись мнениями
4. Идеальная пара нашла друг друга
5. Неимоверное сходство с Питером Гриффином
6. Очень подходящая реклама
7. «Какая неожиданная встреча!»
8. Мой личный Феликс!
9. Очень убедительный знак
10. Когда у природы есть вкус и чувство юмора, получаются такие ананасы
11. Наверное рисунок понравился…
12. Даже не намекают, а с радостью ставят в известность
13. Натуральный ежик!
14. Без комментариев
15. Самая правдивая реклама
16. Ой, как неловко получилось…
17. Хорошее место для рекламы – залог успеха!
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