Обычные сутки рядового гражданина Эллады

С нами не соскучишься!

Дети бегают голышом на физкультуре, женщина наблюдает мир сквозь окно гинекея, мужчина — у гетеры или в бане. Сравните свой день с обычным днем гражданина Древней Греции.











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