Обычные сутки рядового гражданина Эллады

Дети бегают голышом на физкультуре, женщина наблюдает мир сквозь окно гинекея, мужчина — у гетеры или в бане. Сравните свой день с обычным днем гражданина Древней Греции.
Утро
Ваш день начинается с рассветом. Завтрак скромен (ломоть простого ячменного хлеба, пропитанного вином) и проходит в одиночестве (жена живет на своей половине, и сталкиваетесь вы крайне мало). После завтрака пора отправляться по делам. Открыв дверь, вы чуть не сшибаете ею прохожего (настолько тесны и кривы улицы Древней Эллады). Впереди день, наполненный заботами: эллины были весьма трудолюбивы, и, даже если у семьи были рабы, работавшие от зари до зари, вставать все равно приходилось очень рано — иначе можно было не застать нужного человека дома.
Ваша жизнь проходит в замкнутом пространстве гинекея*. Женская часть дома, куда нет доступа мужчинам; помещения были настолько табуированными, что Демосфен описывал случай, когда гинекей грабили воры, но никто из соседей мужского пола так и не решился войти туда, чтобы помочь, хотя все слышали крики и видели, как из дома выносили вещи. Подышать воздухом вам разрешается в замкнутом пространстве внутреннего двора. Правда, ваши сыновья до семи лет могут заходить в гинекей совершенно свободно (да и живут вместе с вами) — они еще не считаются полноценными мужчинами.
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*Если вы принадлежите к зажиточной семье, то ваш дом двухэтажный, сделан из кирпича, крыша покрыта черепицей, а полы первого этажа выложены мозаикой. Если со средствами туго, обиталище намного скромнее: здесь главные материалы — прессованная земля и дерево. В любом случае окна маленькие и почти под самой крышей. Дом окружен глухим забором.
День
Те, которым уже исполнилось семь, проводят время в школе (палестре), где учатся чтению, музыке, счету и письму. При каждой школе есть спортивная площадка, где мальчики занимаются борьбой (это важный урок, ведь в будущем многие из этих юношей станут воинами). Девочки обучаются дома под присмотром мамок и нянек. Все они должны знать грамоту, а также уметь шить и ткать (а вот выделывать ткань могли не все; если женщина умела это — она считалась выгодной невестой).
Приятным исключением была Спарта. Спартанские девочки обучались почти всем предметам наравне с мальчиками, в том числе и боевым искусствам. Известно, что отношение к женщине в Спарте было куда более уважительным по сравнению с теми же Афинами.
С 16 лет мальчики из богатых семей попадали в гимнасий, где обучались целому циклу разных наук: от астрономии до философии и риторики. Слово «гимнасий» образовано от двух древнегреческих: «обнаженный» и «упражнение». Помимо прочего, большое внимание здесь уделялось физической подготовке юношей. Все упражнения проводились на открытом воздухе и непременно в нагом виде. Этим достигалось воспитание «греческого духа», в основе которого лежала крепкая мужская дружба.
Одним из основных занятий взрослого мужского населения (не считая воинов) было разведение скота. Именно размер стада свидетельствовал о благосостоянии хозяина. Коровы, овцы и козы были ценным источником мяса, молока, шкур и шерсти. Быки использовались и при пахоте — земледелие также было весьма почетным и важным занятием эллина (греки сеяли хлеб, разводили виноград и оливки).
Любили мужчины поохотиться, поэтому держали дома собак (они также нужны были для охраны стад), заботились о них и считали ценным имуществом. Интересно, что лошадей было очень мало — купить коня мог позволить себе лишь очень богатый человек (их содержание обходилось недешево). Вьючными животными служили ослы и мулы. Свиней тоже разводили — для еды.
Все это, конечно, относится к более-менее преуспевающим гражданам. Бедняки жили очень скромно, скота у них не было, они питались охотой и рыболовством. Подчас не было и самого дома — бедняки просто нанимались в батраки знатным людям, у которых и жили.
Небогатые дамы пользуются свободой чуть больше обычного: они выходят в город за покупками. В зажиточных семьях для этих целей были рабы. Исключение из правил: религиозные празднества. В это время гречанки звали в гости подруг, устраивали пиры и даже ходили в театры (правда, спектакли смотреть могли не все).
Несмотря на то что вы с утра до вечера работаете по хозяйству наравне с рабами (даже если семья была зажиточной — женщине предписывалось стирать, готовить и убирать вместе со слугами), в вашем доме царит вечная грязь. Главным образом — сажа из очага, жир, стекает с жареного мяса, коптит смолистое дерево, которое используется для освещения (даже Гомер в своих поэмах то и дело сетует на то, что сажа портит оружие, развешанное на стенах). Все это надежно покрывает стены дома, и очистить их просто невозможно. За чистотой пола вы не следите вовсе (на полу — кости и даже целые шкуры съеденных животных). Зачем? Новая трапеза и новые объедки. То же самое можно сказать и о дворе.
Вечер
Грек вполне может посетить театр. Женщине это, впрочем, тоже не возбраняется, но допущены вы будете лишь на трагедии, которые, по мнению древних, воспитают в вас нужные моральные качества. А вот комедии, высмеивающие людские пороки, смотрят лишь мужчины, потому что означенные могут смутить «слабую» женскую натуру. Немыслим вечер и без бань, которые греки посещали регулярно.
Итак, комедии или вечер в компании подруг. Но только по праздникам. Зато разнообразные игры, как ни странно, доступны всем, даже детям, и вообще весьма распространены в Древней Греции. Историк Андрей Савельев в своей книге «Быт и повседневная жизнь эллинов» описывает незатейливую игру в камушки: участники подбрасывали вверх пять камушков и старались поймать их все на тыльную сторону ладони. Кто ловил больше — побеждал. Популярны были игры в жмурки и в мяч, а еще азартные игры. Особенно любили в Элладе игру в кости (аналог современной), да так, что правительству приходилось запрещать ее (но кого это могло остановить — как и сегодня, в Древней Греции существовали подпольные игорные дома). Но больше всего мужчины обожали петушиные бои. И тут уже законы были исключительно «за», предписывая юношам как минимум раз в год присутствовать на петушиных боях — чтобы они видели пример того, с каким напором надо сражаться.
Ночь
Мужи и жены Эллады спят. Каждый в своей кровати. Их браки заключены не на небесах, а по расчету. Отец и будущий жених совершали сделку (деньгами, скотом или драгоценными металлами; в зависимости от внешности и работоспособности девушки — за нее, например, могли дать от 1 до 20 коров). Девушка, которой, к слову, могло быть не более 12 лет (жених старше на 12–15 лет), в этом участия не принимала. Поэтому замужество для женщины — практически рабство. Считалось, что женщины невероятно похотливы, поэтому их всегда нужно держать в узде, «используя» только с целью продолжения рода, для чего муж призывает супругу в свою спальню (отказаться, разумеется, нельзя — побьет).
Любовь и искренняя дружба между мужчиной и женщиной в Элладе была прямо-таки исключением. С истинной нежностью взрослые мужчины относились только к юношам (мужеложство официально не запрещалось законом, но, правда, и не поощрялось; типичная пара: умудренный опытом старец и прекрасный неопытный юноша), а еще… к образованным гетерам, с которыми мужчины чувствовали себя раскованно. Именно жрицы любви, по мнению историков, могли способствовать постепенному раскрепощению женщины и улучшению отношения к ней в обществе.
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