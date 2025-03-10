10 удивительно красочных мест планеты

После зимы, «окрашенной» в основном серым, белым и черным цветами, душа требует ярких красок. К счастью, последующие сезоны — весна, лето и осень — изобилуют всевозможными цветами и оттенками. Природа, как искусный художник, создаёт в это время невероятной красоты «картины», которыми мы можем любоваться.

В связи с недостатком красок, мы решили создать подборку удивительно красочных мест планеты. В рейтинг вошли не только объекты природы, но также города.Намибия. Плоскогорье Намакваленд.Китай. Люпинг. Рапсовые поля. Япония . Парк Hitsujiyama. Цветение флокс.Марокко. Город Шефшауен.Нидерланды. Цветочные плантации.Франция. Область Прованс. Лавандовые плантацииСША. Штат Аризона. Формация из скал «Волна».Италия. Чинкве-Терре.Япония. Хитатинака. Парк Хитачи-Сиасайд.Италия. Венеция. Остров Бурано.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)