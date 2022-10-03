Почему запрещено ставить машину на «паркинг» без ручного тормоза

1. Особенности устройства современных автоматических коробок

С паркингом все сложно. |Фото: techinsider.ru.

Шестерня и коромысло. |Фото: k-sportracing.ru.







2. В чем опасность режима «паркинг» для коробки

Паркинг работает на механике, а не на электрике. |Фото: m.e1.ru.

3. Как правильно ставить машину в режим «паркинг»?

Лучше ставить на ручник. ¦Фото: usolie.info.