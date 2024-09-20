В чём секрет чревовещания - зловещего искусства, пришедшего из религиозных практик

Умение говорить таким образом, чтобы звук как будто бы исходил от куклы или от собаки, из другого помещения или вообще неизвестно откуда, считали в разные времена или даром богов, или проклятьем, или талантом, доступным лишь мужчинам. Все оказалось неправдой: выяснилось, что чревовещанию при высокой мотивации могут научиться многие, но далеко не все; что необязательно скрывать усилия, затрачиваемые на трюк, за пышными усами и что «голос из живота» может успешно демонстрировать и совсем юный артист или артистка.
Голос из ниоткуда
Считается, что пифия, передающая предсказания в храме Аполлона в древних Дельфах, была чревовещателем, а потому через нее с просителями и посетителями священного сооружения якобы разговаривали боги. Впрочем, традиция «говорить животом» и связывать это с потусторонними силами, божественными сущностями возникла еще раньше, и вообще была распространена среди разных культур. Отголоски такого отношения к феномену чревовещания благополучно сохраняются и сейчас, это можно заметить по тому количеству фильмов, где кукла чревовещателя наделяется собственной душой, характером, памятью.
Чревовещатели предпочитали кукол с выразительной внешностью
Это и понятно – голос, «принадлежащий» кукле, чужой, не похожий на тот, которым говорит хозяин куклы, да и умелые руки хозяина говорящей игрушки способны практически оживить ее. А для подкрепления иллюзии фигура наделяется и своим «характером», индивидуальностью, часто контрастирующими с тем впечатлением, которое производит на зрителей сам чревовещатель. Получается, что кукла как будто живет своей жизнью и высказывает свои мысли. Кстати, многие артисты и сами верят в эту автономию – годы репетиций и выступлений превращают куклу в полноправного партнера.
Умение говорить, не открывая рта, и в греческом, и в латинском варианте обозначалось так же, как в русском языке: «чрево» – «живот», «вещать» – «говорить», а с латыни в итоге – вентрология. На самом же деле главный секрет искусства чревовещателя – не столько в умении управлять мышцами живота (точнее, диафрагмой), сколько в правильной технике произнесения звуков. И пару веков назад это искусство начали развивать и совершенствовать уже без связи с религиозными практиками или особенностями культа.
Артисты-чревовещатели и их куклы
В середине XVIII века чревовещатели развлекали публику во время уличных представлений и на ярмарках, родиной этого вида искусства можно в некоторой степени считать Англию. Чревовещателем был граф Алессандро Калиостро, известный и как Жозеф Бальзамо: этот неординарный человек сочетал в себе и другие профессии, вроде алхимика, целителя и мага. Особенного же расцвета чревовещание достигло во второй половине XX века.
Среди самых знаменитых чревовещателей значатся Марьян Чайковский, или Гарри Лестер, его ученик Эдгар Берген. Оба артиста выступали со своей куклой, у Лестера это был «Фрэнк Байрон-мл.». В биографии последнего значится неприятный эпизод – арест и запрет выступать до конца своего физического существования. Дело в том, что однажды во время представления некую пожилую даму смех довел до инфаркта. Расследование установило, что слова, которые привели к печальным последствиям, «произнес» Фрэнк – у самого Лестера рот был закрыт.
В XX веке чревовещанием увлекались и мужчины, и женщины
Эдгар Берген выступал со ставшим очень знаменитым Чарли Маккарти (которому артист, кстати, оставил по завещанию 10 тысяч долларов). Кукла по имени Чарли быстро завоевала огромное количество поклонников, и когда их обоих пригласили вести передачи на радио, волшебство оказалось неразрушенным, хотя, невидимый для зрителей, Берген уже не был вынужден сохранять рот неподвижным во время «реплик» Чарли. Радио-шоу пользовались огромной популярностью благодаря уже сложившемуся к тому времени имиджу куклы.
В Российской империи с куклой Андрюшей выступал родоначальник династии чревовещателей – Григорий Донской, среди фирменных номеров которого было представление с очень умной собакой, говорившей на пяти языках. Дочь Донского, Мария, продолжила дело отца, решив стать уникальной чревовещательницей, а не одной из многих танцовщиц. В свою очередь, ее дочь и внучка тоже пошли по стопам деда и прадеда, несмотря на то, что чревовещание долгое время не считалось женским делом, просто потому что требовало исключительного терпения и было физически непростым.
Секреты чревовещателей
Чтобы добиться звука, якобы исходящего со стороны или из уст куклы, требуется долгая практика, а кроме того, необходимо, чтобы человек родился с подходящими физическими данными. Чтобы научиться чревовещать, подолгу репетировали у зеркала, кстати, все знаменитые вентрологи начинали свой путь еще в детстве и отличались большой усидчивостью. Репетировать приходилось часами, зато успех представлений с участием таких артистов превосходил все ожидания.
Куклы и идея чревовещания не раз становились центральной темой кинофильмов
Основной секрет чревовещания – говорить через суженную щель гортани, язык отводится к небу; на вдохе произносится своя реплика, на выдохе – слова куклы или другого партнера выступающего. Звук может исходить как от кого-то, кто находится рядом, так и якобы из другого помещения или из некоего небольшого замкнутого пространства. Кроме произнесения слов и ведения диалогов, чревовещатель «умеет» и разговаривать, например, с лесными животными и птицами. Во время представления на голосовой аппарат артиста ложится очень большая нагрузка, и многие чревовещатели время от времени устраивают себе «молчаливые» дни.
Чревовещателей и мире не так и много, школы этого искусства существуют только в Англии, остальные артисты сами практикуются перед зеркалом, ищут мемуары и статьи известных чревовещателей прошлого, придумывают собственные упражнения и приемы. И постепенно привыкая большую часть времени общаться с куклой, часто сами начинают верить в ее самостоятельность и наличие собственного характера.
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