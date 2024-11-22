Призраки, которые появляются в канун Рождества

У любого привидения есть свои излюбленные часы, когда оно возвращается в мир живых. Некоторые духи выбрали именно канун Рождества, чтобы напомнить людям о себе. Что это за призраки и где они бродят — читайте в нашем материале.









Зачарованное Рождество в Алькатрасе

Невеста в коробе

Призрак обезглавленной королевы

Отель «Полумесяц»

Короли Вавельского замка