Страшная традиция: зачем в Древней Греции убивали некрасивых людей

Бог Аполлон, в честь которого устраивали человеческие убийства. | Фото: haikudeck.com.
Древняя Греция – это не только эпические герои, философы в белых одеждах, политики, спорящие о демократии, и скульпторы, высекающие прекрасные фигуры из белого мрамора. История помнит и темные аспекты греческого общества, о которых обычно умалчивают. Например, вера в преисподнюю – царство мертвых, населенное демонами и призраками, которые олицетворяют самые ужасные и страшные страхи людей Древнего мира.
Эсфиальт – грек, предавший своих соотечественников персам. Кадр из фильма «300 спартанцев» 2006 года. | Фото: kinopediya.ru.
В период с VIII по V век до н.э. древнегреческое общество было одержимо чистотой во всех смыслах этого слова. Все что, кто отклонялось от нормы, рассматривалось как угроза. Физические недостатки стали восприниматься как моральные проступки, так что маленьких детей с ограниченными возможностями выносили за пределы городских стен, где они и погибали.
Медуза Горгона – древнегреческий «эталон» ужасов. Караваджо, 1598-1599. | Фото: wga.hu
На заре истории молодые общества Греции с трудом боролись за свое выживание. Во время чумы или засухи, голода или войны в греческих городах искали самых некрасивых жителей. Известные как фармаки (греч. pharmakos, «уродливые»), они становились невольными участниками жестокого ритуала. Этих людей откармливали самыми изысканными деликатесами тех лет: инжиром, ячменными лепешкам и сыром. Съеденное ими считалось подношением богам. После несчастных выгоняли прочь из города. При этом люди из толпы неистово их стегали, измываясь и подгоняя.
Дальнейшая судьба некрасивых убогих горожан во многом зависела от места, где они жили. Где-то фармаков просто изгоняли из города, тогда как в других поселениях их забивали камнями до смерти, сжигали или сбрасывали с обрыва.
Афинский Акрополь, где ритуал фармак стал ежегодным событием. Лео фон Кленце, 1864 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Аполлон и Артемида. 470 г. до н.э. | Фото: en.wikipedia.org.
Кое-где этот ритуал получил такую популярность, что стал ежегодным. В Афинах, например, он проводился во время ежегодного фестиваля Таргелии - праздника в честь Аполлона и Артемиды. В жертву приносили или мужчину и женщину, либо двух мужчин.
Естественно, физическое устранение фармаков не заставляло исчезнуть первоначальную проблему. Но уничтожение сообща выбранного «козла отпущения» позволяло грекам снизить социальную напряженность и объединить людей.
Жертвенная корова на картине Рафаэля «Жертвоприношение в Листре» (1515). | Фото: commons.wikimedia.org.
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