Страшная традиция: зачем в Древней Греции убивали некрасивых людей

Бог Аполлон, в честь которого устраивали человеческие убийства. | Фото: haikudeck.com.

Эсфиальт – грек, предавший своих соотечественников персам. Кадр из фильма «300 спартанцев» 2006 года. | Фото: kinopediya.ru.

Медуза Горгона – древнегреческий «эталон» ужасов. Караваджо, 1598-1599. | Фото: wga.hu

Афинский Акрополь, где ритуал фармак стал ежегодным событием. Лео фон Кленце, 1864 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Аполлон и Артемида. 470 г. до н.э. | Фото: en.wikipedia.org.

Жертвенная корова на картине Рафаэля «Жертвоприношение в Листре» (1515). | Фото: commons.wikimedia.org .