10 занимательных фактов Пабло Пикассо - самом оригинальном художнике XX века

Имя Пабло Пикассо знают даже далёкие от искусства люди. Пожалуй, всем известно, что его картины стоят миллионы, у него была русская жена и он создавал свои картины в стиле кубизм. Но на самом деле жизнь и творчество его были куда более многогранными и интересными. В этом обзоре собраны увлекательные факты от одном из самых влиятельных и оригинальных художниках XX века.
1. В детстве Пикассо считали гением
Пабло Пикассо в детстве.
Отец Пабло, Руис Пикассо был также художником. Он преподавал в художественной школе в Малаге и работал куратором местного музея. Первым словом, которое произнес маленький Пикассо, было «piz», сокращение от испанского слова «карандаш». В возрасте 14 лет мальчик уже делал потрясающие картины. К примеру, в 1896 году он написал огромный портрет своей сестры Лолы «Первое причастие», а также «Портрет матери».
2. Его «голубой период» был спровоцирован реальной трагедией
Пабло Пикассо «Мать и дитя».
В 1901 году поэт и студент-искусствовед Карлос Касахемас застрелился в Париже из-за безответной любви. Учитывая, что он был лучшим другом Пикассо, художник был полностью опустошен этой утратой. Именно в следующие месяцы Пикассо начал создавать картины в холодных голубых тонах, в которых преобладали темы старости, смерти, нищеты и печали. Этот период его творчества впоследствии назвали «голубым периодом».
3. ... а «розовый период» был вдохновлен любовью
Пабло Пикассо «Мальчик с трубкой.»
Спустя три года после смерти Касахемаса в картинах Пикассо начали появляться розово-золотистые тона. Тематика также стала более «живой» - он писал в это время артистов цирка, танцовщиц, цветы и летний свет. Многие объяснили это новыми отношениями Пикассо с художницей и моделью Фернандой Оливье, которую впоследствии можно было найти на более чем 60 картинах художника.
4. У художника было немало «муз»
Пабло Пикассо. Портрет Ольги в кресле
Пикассо дважды был женат, на балерине Ольге Хохловой в 1917-1955 годах, а затем на Жаклин Рок с 1961 года. Кроме того, у него были менее продолжительные отношения с другими женщинами, которые часто появлялись в работах Пикассо. Среди самых известных можно вспомнить фотографа Дору Маар, художницу и писателя Франсуазу Жило (с которой у них было двое детей) и Марию-Терезу Вальтер, портреты которой можно увидеть на выставке галереи Тейт. Хотя Пикассо и писал бесчисленные портреты своих любовниц, его отношение к женщинам вовсе не было таким восхищенным. Однажды он сказал Жило, что женщины являются «либо богинями, либо подстилками».
5. Африканское искусство оказало большое влияние на его творчество
Пабло Пикассо. Девочка перед зеркалом.
В 1906 году у Пикассо полностью изменился подход к живописи, когда он познакомился с африканским искусством. Он был настолько очарован африканскими племенными масками и тем, как они упрощали, преувеличивали или полностью изменяли части тела, часто с целью передачи духовных атрибутов. Это оказало огромное влияние на тягу Пикассо к абстракции, эксперименты с которой стали впоследствии основой кубизма.
6. Пикассо создал несколько различных типов кубизма
Пабло Пикассо. Женщина на пляже
Вдохновленный работами Поля Сезанна и африканскими масками, Пикассо стал экспериментировать с изображением материальных объектов. Работая с коллегой-художником Жоржем Браком, он упростил изображаемые им объекты до геометрических форм, после чего стал пытаться отображать их на холсте. Так родился кубизм. Современные искусствоведы называют первоначальные эксперименты Пикассо «аналитическим кубизмом»: в них каждый объект состоял из бесчисленных граней в оттенках серого и коричневого цветов. Позже возник «синтетический кубизм», когда Пикассо перешел к более простым формам, ярким цветам и элементам коллажа.
7. Он написал 58 версий «Менин» Диего Веласкеса
Картина Пабло Пикассо. Менины. Интерпретация № 22. 18 сентября 1957.
Позже Пикассо стал буквально одержим некоторыми работами мастеров «старой школы». Он написал 15 версий «Алжирских женщин в своих покоях» Эжен Делакруа, но именно «Менины» Диего Веласкеса стали настоящей идеей-фикс художника. Картина испанского мастера, изображающая придворную сцену испанского короля Филиппа IV, почитается историками и искусствоведами всего мира за свои новаторские исследования в отношении композиции и различных ракурсов. В итоге Пикассо написал в 1957 году целых 58 версий картины «Менины»: от крупномасштабных копий всей сцены, до портретов отдельных персонажей.
8. Его картина «Герника» - один из самых известных символов войны в мире искусства
Пабло Пикассо. «Герника»
Когда испанское республиканское правительство попросило Пикассо создать картину для Всемирной ярмарки 1937 года, он был настолько шокирован трагическим разрушением баскского города Герника нацистскими бомбардировщиками во время гражданской войны в Испании, что создал гениальное полотно, посвященное этому событию. Сегодня оно считается всемирным символом ужасов войны. ООН даже заказала сделать копию этой картины в виде гобелена, которую вывесили в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
9. Пикассо был связан с сюрреалистами
Хотя на тот момент Пикассо уже был известен своим кубизмом, в 1925 году художник вернулся к своим реалистическим корням и начал писать произведения с отсылками на греческое и римское искусство. Причина была довольно проста — в это время Пикассо начал плотно общаться с художниками-сюрреалистами. Секс и образы из подсознания стали основными темами его работ. Один из пионеров сюрреализма Андре Бретон даже однажды сослался на Пикассо как на «одного из наших» в статье 1925 года.
10 Одно из самых больших увлечений художника - гончарство
Женский бюст работы Пикассо.
Мало кто знает, что Пикассо не только рисовал. Во время своей более поздней карьеры (конец 1940-х годов) Пикассо занялся керамикой. Первоначально он планировал, чтобы это было просто «занятие для того, чтобы расслабиться» во время отдыха летом на Французской Ривьере, но вскоре Пикассо с головой втянулся в новое хобби. Также не стоит забывать то, что Пикассо был невероятно «плодовитым». Сам он как-то сосчитал, что за всю свою жизнь сделал 50 000 произведений искусства, в том числе 1 885 картин, 1 228 скульптур и множество рисунков, гравюр, ковров и гобеленов. Другими словами, он работал довольно усердно.
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