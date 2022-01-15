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5 лайфаков, которые помогут выжить в экстремальных условиях


5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому.

5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому.

 

Жизнь очень непредсказуемая, и никогда не знаешь, в какой ситуации можно оказаться завтра или через год. В некоторых критичных ситуациях спасти жизнь может знание того, как правильно себя вести, чтобы не усугубить проблему. В этой статье расскажем о пяти необычных «лайфхаках», которые помогут выжить в экстремальной обстановке.

1. Как выбраться из зыбучих песков


И даже из зыбучих песком можно выбраться.

И даже из зыбучих песком можно выбраться.

 

На самом деле зыбучие пески хоть и опасны для людей и животных, но на практике все не так драматично, как это воспроизводят в голливудских фильмах. Шансов утопиться в них не так много, если правильно себя повести. Единственное, что не нужно делать — это паниковать и барахтаться, чем больше движений — тем сильнее будет «засасывать». Оказавшись в зыбучих песках — осторожно и медленно вытяните ноги на поверхность и лягте «звездой». После этого нужно «пластом» передвигаться к твердой поверхности.

2. Что делать, если захоронили заживо


Вернуться с того света.

Вернуться с того света.

 

Очень много людей опасаются быть заживо погребенными, но какой бы безвыходной ситуация не казалась — шанс выбраться из страшного заточения есть. Первое, опять же, никакой паники — запасы кислорода ограничиваются приблизительно тремя часами, а значит время есть. Сначала нужно снять рубаху и обвязать голову с лицом, чтобы в процессе выхода нацеплять меньше заноз и защититься от грязи. После этого нужно приступить к выбиванию крышки гроба ногами, пока тот не треснет — земля начнет сыпаться — ее следует складывать вокруг ног.
После этого необходимо принять положение сидя и не переставать грести землю книзу. Таким образом можно выбраться наружу.

И еще один вариант для тех, кто боится оказаться погребенным заживо — завещайте положить в гроб полностью заряженный, но выключенный мобильный телефон. Кстати, именно так сейчас «модно» делать в Америке.

3. Где и как искать воду в лесу или пустыне


Как выжить в пустыне и в лесу.

Как выжить в пустыне и в лесу.

 

А здесь нужно проявить внимательность — наличие любого растения, особенно крупного, говорит о том, что где-то совсем рядом, под землей, находится источник воды. Об этом же свидетельствует влажный песок. Заприметив это — приступите к раскопкам, и с большой вероятностью вам повезет уже на глубине сантиметров в 30. На что еще стоит обращать внимание, так это на насекомых — есть много шансов, что они двигаются в сторону местонахождения воды.

4. Как правильно действовать во время подземных толчков


Если всё вокруг трясёт.

Если всё вокруг трясёт.

 

Во время подобных ЧП лучше оказываться как можно дальше от ЛЭПа. Как показывает опыт, с большой вероятностью в это время люди находятся в здании. И если вы в этом большинстве — тогда первым делом нужно найти безопасное место. Места возле несущих стен считаются одними из безопасных (лучше заранее узнать какие стены у вас в доме несущие). Можно расположиться в ванне, тогда, если упадет бетонная плита, борт ванны удержит ее.

Хорошее месторасположение — под жесткими устойчивыми поверхностями, которые могут удержать при падении тяжелые предметы — под столом или кроватью. Основная опасность во время такого ЧП исходит от стен, которые могут обрушиться, люстр и потолков. Поэтому лучше сторониться всех увесистых предметов и окон и уж точно не появляться на балконе.

5. Что делать при атаке медведя


Спасаемся от медведя.

Спасаемся от медведя.

 

Самый лучший способ пережить встречу с медведем — не допустить этой встречи вообще! То, что притворившись мертвым, можно избежать нападения — миф. И есть достаточно историй реальных людей, которые это доказывают. А это значит, что, очутившись в лесу, где можно на натолкнуться на косолапого, нужно вести себя как можно шумнее — кричите, орите, ломайте ветки, а если есть возможность — свистите. Прекрасно, если при себе будет перцовый баллончик (его лучше брать с собой). Тогда с большой вероятностью, если животное и окажется где-то поблизости, то самостоятельно ретируется.

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5 лайфаков, которые помогут выжить в экстремальных условиях

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5 лайфаков, которые помогут выжить в экстремальных условияхПодписаться на мой Instagram
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