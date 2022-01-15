5 лайфаков, которые помогут выжить в экстремальных условиях

5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому.
Жизнь очень непредсказуемая, и никогда не знаешь, в какой ситуации можно оказаться завтра или через год. В некоторых критичных ситуациях спасти жизнь может знание того, как правильно себя вести, чтобы не усугубить проблему. В этой статье расскажем о пяти необычных «лайфхаках», которые помогут выжить в экстремальной обстановке.
1. Как выбраться из зыбучих песков
И даже из зыбучих песком можно выбраться.
На самом деле зыбучие пески хоть и опасны для людей и животных, но на практике все не так драматично, как это воспроизводят в голливудских фильмах. Шансов утопиться в них не так много, если правильно себя повести. Единственное, что не нужно делать — это паниковать и барахтаться, чем больше движений — тем сильнее будет «засасывать». Оказавшись в зыбучих песках — осторожно и медленно вытяните ноги на поверхность и лягте «звездой». После этого нужно «пластом» передвигаться к твердой поверхности.
2. Что делать, если захоронили заживо
Вернуться с того света.
Очень много людей опасаются быть заживо погребенными, но какой бы безвыходной ситуация не казалась — шанс выбраться из страшного заточения есть. Первое, опять же, никакой паники — запасы кислорода ограничиваются приблизительно тремя часами, а значит время есть. Сначала нужно снять рубаху и обвязать голову с лицом, чтобы в процессе выхода нацеплять меньше заноз и защититься от грязи. После этого нужно приступить к выбиванию крышки гроба ногами, пока тот не треснет — земля начнет сыпаться — ее следует складывать вокруг ног. После этого необходимо принять положение сидя и не переставать грести землю книзу. Таким образом можно выбраться наружу.
И еще один вариант для тех, кто боится оказаться погребенным заживо — завещайте положить в гроб полностью заряженный, но выключенный мобильный телефон. Кстати, именно так сейчас «модно» делать в Америке.
3. Где и как искать воду в лесу или пустыне
Как выжить в пустыне и в лесу.
А здесь нужно проявить внимательность — наличие любого растения, особенно крупного, говорит о том, что где-то совсем рядом, под землей, находится источник воды. Об этом же свидетельствует влажный песок. Заприметив это — приступите к раскопкам, и с большой вероятностью вам повезет уже на глубине сантиметров в 30. На что еще стоит обращать внимание, так это на насекомых — есть много шансов, что они двигаются в сторону местонахождения воды.
4. Как правильно действовать во время подземных толчков
Если всё вокруг трясёт.
Во время подобных ЧП лучше оказываться как можно дальше от ЛЭПа. Как показывает опыт, с большой вероятностью в это время люди находятся в здании. И если вы в этом большинстве — тогда первым делом нужно найти безопасное место. Места возле несущих стен считаются одними из безопасных (лучше заранее узнать какие стены у вас в доме несущие). Можно расположиться в ванне, тогда, если упадет бетонная плита, борт ванны удержит ее.
Хорошее месторасположение — под жесткими устойчивыми поверхностями, которые могут удержать при падении тяжелые предметы — под столом или кроватью. Основная опасность во время такого ЧП исходит от стен, которые могут обрушиться, люстр и потолков. Поэтому лучше сторониться всех увесистых предметов и окон и уж точно не появляться на балконе.
5. Что делать при атаке медведя
Спасаемся от медведя.
Самый лучший способ пережить встречу с медведем — не допустить этой встречи вообще! То, что притворившись мертвым, можно избежать нападения — миф. И есть достаточно историй реальных людей, которые это доказывают. А это значит, что, очутившись в лесу, где можно на натолкнуться на косолапого, нужно вести себя как можно шумнее — кричите, орите, ломайте ветки, а если есть возможность — свистите. Прекрасно, если при себе будет перцовый баллончик (его лучше брать с собой). Тогда с большой вероятностью, если животное и окажется где-то поблизости, то самостоятельно ретируется.
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