5 лайфаков, которые помогут выжить в экстремальных условиях

5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому.

1. Как выбраться из зыбучих песков

И даже из зыбучих песком можно выбраться.

2. Что делать, если захоронили заживо

Вернуться с того света.

3. Где и как искать воду в лесу или пустыне

Как выжить в пустыне и в лесу.

4. Как правильно действовать во время подземных толчков

Если всё вокруг трясёт.

5. Что делать при атаке медведя

Спасаемся от медведя.