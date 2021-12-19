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Чем заменить сливочное масло, чтобы любое блюдо стало в десять раз вкуснее


Чем заменить сливочное масло, чтобы любое блюдо стало в десять раз вкуснее

Идеальная замена сливочному маслу.

 

Бутерброд – как много в этом слове. Таки с маслом всё становится лучше: и хлеб, и мясо, и картошка. Разве может что-то превзойти это сливочное великолепие? Может! Достойный и универсальный конкурент маслу найден. И его можно приготовить на любой кухне прямо сейчас.

С маслом всё вкуснее.

С маслом всё вкуснее.

 

Хрустящие тосты и гренки, джем, немного тающего масла – роскошный завтрак, который может позволить себе каждый. Но и эту идиллическую картину можно усовершенствовать. Как и само сливочное масло. Предлагаем превратить его в изумительную закуску за считанные минуты. Всё, что потребуется, это слегка подогретая пачка обычного масла + любая добавка на ваше усмотрение и холодильник.

Что приготовить закуску «Зелёную», вам понадобятся:

1. Упаковка сливочного масла любой жирности;
2. 1 чайная ложка рубленного укропа (свежего или замороженного);
3. Цедра 1 лимона;
4. 1 чайная ложка лимонного сока.
Масло нужно размягчить.

Масло нужно размягчить.

 

Масло достаньте из пачки и дайте ему слегка разогреться. Чтобы ускорить процесс, можно использовать вот этот маленький лайфхак.
Все ингредиенты вместе.

Все ингредиенты вместе.

 

Затем в одной ёмкости смешайте все ингредиенты между собой до консистенции однородной пасты. Добавьте немного соли по вкусу.
Из полученной намазки можно сделать рулет, а можно оставить так.
Кремовая закуска так и тает во рту.

Кремовая закуска так и тает во рту.

 

Дайте намазке остыть в холодильнике и приступайте к её дегустации. Она прекрасно подойдёт и для утренних бутербродов, и даже в качестве «соуса» для свежеприготовленного мясного стейка. Просто положите кусочек на тёплое мясо, дайте ему подтаять и наслаждайтесь.
Для стейка – просто идеально.

Для стейка – просто идеально.

 

Предпочитаете рыбу? Тогда вот вариант этой же закуски, но для рыбных блюд:

1. 1/4 пачки сливочного масла;
2. 1 авокадо;
3. Цедра 1 лайма;
4. Чайная ложка сока лайма.
Отличное дополнение к рыбе.

Отличное дополнение к рыбе.

 

Схема действий идентична, а вкус намазки прекрасно оттенит блюда с жареной, печёной и даже тушёной рыбой, особенно красной.
В пергаменте закуска будет оставаться свежей дольше.

В пергаменте закуска будет оставаться свежей дольше.

 

Закуску лучше всего хранить в пищевом пергаменте. Но осторожно: попробовав раз, возвращаться к «просто маслу» больше не захочется!

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Чем заменить сливочное масло, чтобы любое блюдо стало в десять раз вкуснее

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Чем заменить сливочное масло, чтобы любое блюдо стало в десять раз вкуснееПодписаться на мой Instagram
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