Чем подкормить гортензию для пышного цветения

Удивительно красивые гортензии — прекрасное украшение сада. Яркие кустики преображают ландшафтный дизайн, превращая сад в сказочное место. Гортензии — цветы, уход за которыми не требует особого труда, но, тем не менее, важно правильно заботиться о кустиках.

Очень важна первая подкорма гортензий. Для нее рекомендуется использовать селитру, обогащенную микроэлементами.







Это аммиачное удобрение с большим содержанием азота, который важен для активного роста и развития гортензий. Кроме того, селитра подкисляет почву, делая ее наиболее благоприятной для этого растения.

Для подкормки гортензий разведите 2 столовые ложки аммиачной селитры в 10 литрах воды. Это количество раствора необходимо внести под один куст.

Если же стоит дождливая погода, то селитру можно вносить и сразу в почву: просто насыпьте горсть удобрения вокруг ствола. Удобрение быстро растворится и напитает куст необходимым количеством азота.







Последующие подкормки гортензий должны содержать не только азот, но и другие микроэлементы: фосфор и калий.

Использование этого недорого удобрения в качестве первой подкормки поможет вырастить крепкие и большие гортензии, которые будут радовать великолепным цветением.







Подробно о первой подкормке гортезий можно посмотреть на видео:

