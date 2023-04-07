Как фотографии «Полароид» покорили мир и стали особым направлением в искусстве XX века

Однажды маленькая девочка спросила своего отца, почему фотография не появляется сразу после того, как «вылетает птичка»? И если для большинства взрослых такой вопрос так и остался бы одной из обычных детских фантазий, то в этом случае девочке повезло: ее отец был изобретателем Эдвином Лэндом, который и сам загорелся идеей придумать устройство с «мгновенной» фотографией. Оказалось, кстати, что оно интересно и художникам – один только Энди Уорхол создал несколько сотен произведений с помощью камеры «Полароид».
Эдвин Лэнд и компания «Полароид»
Эдвин Лэнд
В XXI веке уже трудно удивляться тому, что вслед за «вылетевшей птичкой» сразу же возникает фото, которое может увидеть и фотограф, и все желающие. С трудом вспоминается, что раньше процесс изготовления отпечатка снимка на бумаге занимал довольно много времени и требовал не только темноты и специальных реактивов, но и навыков: при неосторожном обращении с фотопленкой можно было повредить ее – и пиши пропало, кадр восстановлению не подлежал. Но даже те, кто умел и любил работать в фотолаборатории – профессиональной или домашней, любительской, были вынуждены проходить все необходимые этапы, чтобы увидеть снятое на камеру. А отец-изобретатель, Эдвин Лэнд, нашел другой путь.
Камера «Полароид»
К тому времени Эдвин Лэнд уже возглавлял компанию «Полароид», она возникла в 1937 году для реализации его идей в области поляризации света. Лэнд с детства был охвачен жаждой открытий, увлекался физикой, проводил многочисленные эксперименты. Как результат, по количеству патентов, полученных в течение жизни – 535 – он уступал одному лишь Томасу Эдисону.
Интересно, что семья Эдвина Лэнда была из Украины: его дед и бабка Соломоновичи уехали в США в восьмидесятые годы XIX века. При оформлении документов тогда произошла путаница, связанная со словом «land» (прибывшие Аврам и Элла не знали английского языка и неправильно поняли заданный вопрос), отчего новой фамилией Соломоновичей и их потомков стала «Лэнд».
Эдвин родился уже американским гражданином в 1909 году. Он немного успел поучиться в Гарвардском университете, но спустя год уехал оттуда в Нью-Йорк, чтобы заниматься тем, что привлекало больше всего: изучением света, оптическими экспериментами, разработкой новых устройств и фотографированием.
Какой была знаменитая камера «Полароид»
Спустя некоторое время на бумаге проступает изображение
Самый первый патент на фотоаппарат «для моментальной фотографии» был вручен в 1923 году Сэмуэлу Шлафроку. Правда, по сути это был все тот же аппарат с пленкой, просто проявить и напечатать снимки давала возможность портативная фотолаборатория, которая прилагалась к устройству.
А вот компания «Полароид» в 1948 году представила свой небывалый доселе прибор, который действительно сам печатал отснятые кадры! Вначале – лишь черно-белые, а начиная с 1963 года покупателям были доступны и цветные полароидные фото. При съемке бумага и фотоматериалы прижимались друг к другу и перемещались в камеру проявления, по дороге разбивая капсулу с пастой, которая разливалась по поверхности бумаги, вступая в реакцию с веществами на разных участках фотографии. В результате через несколько минут после снимка получалось изображение-позитив.
Фотоаппарат, который сразу после съемки создавал бумажную фотографию, становился популярной и любимой игрушкой – одновременно становясь и удобным способом выполнять чисто практические задачи, например, съемки на документы.
Камеры завоевали симпатии и обычных людей, и художников
Полароиды, особенно цветные, быстро завоевывали симпатии обычных людей – и такими же темпами – людей необычных, творческих, кто видел в новом устройстве для фотографирования возможности для развития искусства.
Практические недостатки или художественные достоинства?
Снимок Флориана Капса
Снимки на камеру «Полароид» отличались несколько странной цветопередачей, часто были нечеткими и искажали форму предметов в зависимости от удаленности от фотографа, не допускали ретуши и другой обработки, а кроме того, их нельзя было повторить, воспроизвести. Для художников второй половины XX века все это из недостатков превратилось в уникальные особенности, новые возможности фотоискусства. Многие мастера охотно откликнулись на возможность поэкспериментировать, к тому же, уникальность каждого фото, скорость создания предмета искусства – всего несколько минут или часов, нужных для подготовки композиции или места съемки – превращали процесс в увлекательную игру.
Камера «Полароид»
Помимо этого, работали и чисто коммерческие факторы: Лэнд, чтобы обеспечить рекламу и продажи камер «Полароид» рядовым американцам, приглашал художников творить и выкупал затем их фото, так у потенциальных владельцев новых аппаратов создавалось впечатление, что они могут приобрести действительно первоклассный товар. Арт-консультантом компании стал великий фотограф-пейзажист Энсел Адамс, ряд произведений с использованием камеры «Полароид» сделал Лукас Самарас – творения этих художников оцениваются сейчас в десятки и сотни тысяч долларов.
Автор снимка - фотограф Лукас Самарас
Работа Дэвида Хокни «Шоссе Пирблоссом» сделана из 750 полароидных снимков
Коллажи из множества моментальных снимков создавал Дэвид Хокни. А еще в «полароидном» стиле фотографирования отличился Энди Уорхол, любивший высказываться в своих произведениях ярко и просто, что позволяла делать и камера для получения мгновенных снимков. Уорхол создал серию фотопортретов знаменитостей – Сильвестра Сталлоне, Лайзы Миннелли, принцессы Монако Каролины и многих других, портретов, от которых исходило впечатление интимности момента, близости звезд к простым смертным.
Мухаммед Али. Снимок Энди Уорхола
Снимки Энди Уорхола
Часто фотографы использовали моментальные фотографии в качестве «черновика» к снимкам «обычным», это помогало лучше представить себе конечный результат. Некоторые, например, фотограф Хельмут Ньютон, потом опубликовали такие «черновые альбомы».
Чак Клоуз. «Портрет из девяти частей»
Для создания своих шедевров художники использовали и широкоформатные камеры, а выход модели SX-70 стал целым событием, поскольку она открывала возможности для ретуши и изменения фотографии.
Бум камер для моментальных снимков пришелся на восьмидесятые-девяностые годы прошлого века.
Камера «Полароид» 20 на 24 дюйма
Появление цифровой техники, в том числе и фотоаппаратов, пошатнул состояние дел компании, к тому же, ее основатель уже скончался (он умер в 1991 году). В двухтысячных «Полароид» начал процедуру банкротства, и все попытки перезапустить продажу камер, принесших славу компании, успехом не увенчались. Зато произведения фотографов, созданные на бумаге и камерами «Полароид», сейчас украшают музеи по всему миру и ценятся как произведения искусства – неповторимые и невоспроизводимые.
Из кинофильма «Амели»
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