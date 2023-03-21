10 культовых фильмов, которые были сняты на основе весьма странных источников

Много кассовые и нашумевшие фильмы были заимствованы из других знаковых произведений. К примеру, фильм «Челюсти» был снят на основе романа «Челюсти», ряд моментов «Пиратов Карибского моря» на поведении гитариста Кита Ричардса, а также работ Терри Гиллиама по деменции. Следующие же культовые произведения были сделаны на основе, мягко говоря, странных источников. Наверняка, многие и подумать не могли бы, что из подобного можно «слепить» фильм.
1. Продюсеры (2005)
Вполне можно простить кинозрителей, которые запутались в сюжете «Продюсеров» (2005 год), экранизации бродвейского мюзикла с одноименным названием. Или это была адаптация фильма Мела Брукса 1968 года... Или того и другого, кто знает.
Фильм 2005 года является редким успешным примером рекурсивной адаптации - то есть, приспособления к «ситуации А» из «ситуации B», которая первоначально была адаптирована из «ситуации А». Фильм 1968 года переделали в бродвейский мюзикл, который затем адаптировали назад в фильм 2005 года. При этом продюсеры последнего фильма даже не смотрели оригинал Брукса — они полностью основывались на мюзикле 2001 года.
На самом деле, это была отличная адаптация, но, если пытаться понять по ней, что происходило в оригинальном фильме, то можно просто сломать мозг.
2. Неудобная правда (2006)
После поражения на президентских выборах 2000 года Эл Гор вернулся к своему давнему увлечению - глобальному потеплению. Он закончил слайд-шоу на данную тему, которое начал делать несколько лет назад, и отправился с ним в турне, представив свои презентации сотням различных аудиторий в течение нескольких лет.
В 2005 году презентацию увидела Лори Дэвид, телевизионный продюсер и активист-эколог по совместительству, которая каким-то образом сумела убедить Гора превратить презентацию в фильм. Хотя Гор был очень увлечен своим хобби, он явно не был выдающимся оратором, но все же решил зачитывать свои тексты сам.
Фильм 2006 года «Неудобная правда» в значительной степени является всего лишь экранизированной версией презентации Гора, что делает его единственным фильмом, о котором мы можно сказать, что он сделан на основе лекции. Конечно, не стоит спорить о потенциальной важности темы, затрагиваемой в нем, но подобные «адаптированные лекции» все же не должны становиться регулярными.
3. Адаптация (2002)
Если попросить любого сценариста адаптировать бессмысленные размышления о браконьерстве и жизни орхидей, такие как «Вор орхидей» Сьюзен Орлеан, скорее всего, в итоге получится просто гора испорченной бумаги. Это будет так, если автором не является Чарли Кауфман, у которого получился эпически «закрученный» сюжет, содержащий две лучшие сцены Николаса Кейджа, а также считающийся одним из величайших сценариев в истории.
Кауфман превратил неадаптируемый роман, основанный на оригинальной статье Сьюзен Орлеан в New Yorker, в размышление о природе самой адаптации - не только в литературном, но и в эволюционном смысле.
Подобный подход смог осуществить только Кауфман, и кого бы изначально не появилась идея сделать из «Вора орхидей» фильме, он должен поблагодарить небеса, за то, что сценарий писал именно Кауфман.
4. Обещать — не значит жениться (2009)
Эта романтическая комедия с Беном Аффлеком и Дженнифер Энистон является довольно стандартной, но мало кто даже подозревает, что это одна из нескольких неправильных адаптаций книг по самопомощи (если быть конкретнее, книги Опры 2004 года), которая была вдохновлена сериалом «Секс в большом городе».
Книга, по сути, представляет собой длинный ряд действительно очевидных признаков того, что человек, в которого влюблен персонаж, равнодушен к нему. А вот теперь вопрос — как сделать из подобной банальщины художественный фильм, а не рекламный ролик. В итоге получилась серия (якобы) комических ситуаций на фоне вялого романа между Беном Аффлеком и Дженнифер Энистон.
Само собой разумеется, фильм не очень хорошо воспринят ни критиками, ни кинозрителями.
5. Посылка (2009)
Для своего следующего фильма Ричард Келли обратился к экранизации прекрасной, но крайне малоизвестной истории, чья самая известная версия - это 15-минутная сцена в римейке сериала «Сумеречная зона» 80-х годов под названием «Кнопка, кнопка». А изначально это была адаптация из очень короткой (всего 8 страниц) истории Ричарда Мэтисона.
История была слишком короткая, чтобы растянуть ее даже на 15 минут в сериале, не говоря уже о художественном фильме, поэтому неудивительно, что фильм получил очень смешанные отзывы, если не сказать больше.
6. Магазинчик за углом / Вас обслуживают
Популярный английский ситком «Вас обслуживают», по сути, является обновленной версией романтической комедии 1940 года «Магазинчик за углом», в которой почтовую службу США заменили на AOL.
Первый фильм по какой-то причине был адаптирован из малоизвестной венгерской пьесы «Парфюмерия» (1940), которая даже никогда не переводилась на английский. В итоге оба фильма имеют практически одинаковый сюжет, и за это можно поблагодарить венгерского драматурга Миклоша Ласло.
7. Форсаж (2001)
Хит Вина Дизеля 2001 года был основан на статье в Vibe Magazine о нелегальных уличных гонках под названием «Гонщик X». В статье 1998 года рассказывалось об андерграундном драг-рейсинге, который распространился по всей Южной Калифорнии в начале 1990-х годов. Многие могут быть удивлены, что, судя по всему, не было никакого другого исходного материала для адаптации.
Вот так статья из журнала Vibe породила целую серию из восьми полнометражных фильмов и двух короткометражек.
8. Я знаю, что вы сделали прошлым летом (1997)
Этот фильм 1997 года известен, главным образом, тем, что он вышел на волне хайпа другого молодежного слешера «Крика», который появился на экранах годом ранее, а также имеет много схожего с ним. Возможно, это потому, что сценарии для них писал один и тот же человек — Кевин Уильямсон.
В отличие от «Крика» или практически любого другого фильма-слешера, данная лента была адаптирована из одноименного романа Лоис Дункан. Все верно, этот фильм изначально был драматическим молодежным романом (опубликован в 1973 году).
Конечно, в романе не было никаких кровавых убийств (одного персонажа подстрелили, но он выжил), и он был сфокусирован в основном на романтических отношениях между главной героиней и ее бойфрендом.
9. Храброе сердце (1995)
Исторический фильм «Храброе сердце» запомнился, как один из последних фильмов, в которых Мел Гибсон был просто потрясающим. Как правило, никто даже не знает, что он был основан на эпической поэме XV века «Уоллес» средневекового шотландского барда, известного как «Слепой Гарри».
Хотя поэма, в которой было рассказано о деяниях шотландца Уильяма Уоллеса была использована для написания сюжета фильма, о Слепом Гарри известно крайне мало, как и о самом Уоллесе.
10. Крепкий орешек 4.0 (2007)
Фильмы серии «Крепкий орешек» известны тем, что их сценарии были адаптированы из странных вещей, но в данном случае ничего особо странного нет. Фильм 2007 года был основан на статье 1997 года Джона Карлина «Прощай оружие» в журнале «Wired». В статье описываются «военные игры», предназначенные для предвидения и реагирования на информационную атаку.
Первоначально на основании статьи в 1999 году был написан сценарий «WWW3.com» об атаке кибертеррористов на США, но съемки были заморожены после событий 9-11. Впоследствии сценарий отдали франшизе «Крепкий орешек». Фильм, как известно, не смог порадовать фанатов и критиков своим бескровным насилием, «выхолощенными» диалогами и абсурдными взрывами.
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