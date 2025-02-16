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Куда применить остатки пенопласта

Остатки пенопласта различного происхождения не стоит выбрасывать. Они пригодятся для полезного использования в домашнем хозяйстве. Но предварительно нужно узнать, в чем и как они растворяются.

Как применить остатки пенопласта

Как приготовить растворы водоотталкивающих свойств и механической прочности различным поверхностям

Как применить остатки пенопласта

В качестве растворителей пенопласта протестируем технический ацетон, ацетон обычный (ГОСТ 2768-84), ксилол и растворитель 646.

Разливаем их в небольшом количестве по отдельным стаканчикам.
Опускаем в каждый стаканчик по кусочку пенопласта. В ксилоле реакция плавления налицо. В растворителе 646 плавление более активное. В ацетоне обычном процесс идет еще быстрее. А вот технический ацетон пенопласт совсем не растворяет.

Как применить остатки пенопласта

Теперь растворим в оставшихся трех стаканчиках одинаковые по размеру брусочки пенопласта. Быстрее всего плавление протекает в ацетоне, чуть медленнее в растворителе 646 и еще тише в ксилоле.
В ацетоне образовался белый осадок. В растворителе 646 практически осадка нет, только на поверхности видно немного пены. То же самое наблюдается и в ксилоле.
Опыт показывает, что достаточно вязкий раствор пенопласта в ацетоне обладает хорошими клеящими свойствами. Так же делаем смесь из растворителя 646 и пенопласта. Здесь процесс растворения идет медленней и густота однородного микста несколько меньше.

Как применить остатки пенопласта

Испытаем эти 2 раствора, нанося их по-отдельности на поверхность пеноблока. Через сутки после высыхания посмотрим, что из этого получилось.
Для ксилола берем тару несколько больше и плавим в нем пенопласт. В начале процесс идет быстро, а затем постепенно замедляется. В итоге получаем непрозрачную густую жидкость.

Как применить остатки пенопластаКак применить остатки пенопласта

Добавляя в раствор колер и, размешивая, добиваемся необходимой цветовой насыщенности. Наносим кисточкой полученный состав на поверхность технического стола на улице или в мастерской и оставляем сохнуть. Также покрываем этим же раствором поверхность плиты ОСБ, брусчатки и металла. Через сутки увидим результат.

Как применить остатки пенопластаКак применить остатки пенопластаКак применить остатки пенопласта

Стол высох через часа три, поскольку находился на солнце. В помещении или под навесом он бы сох несколько дольше. Наливаем на поверхность стола воду и убеждаемся, что она не проникает через нанесенный слой и просто скатывается.

Как применить остатки пенопластаКак применить остатки пенопласта

Исследуем поверхность пеноблока, одна сторона которого была покрыта раствором пенопласта в растворителе 646, а другая – в ацетоне. Первый состав образовал на поверхности пеноблока прозрачную пленку, второй же – матовый.

Как применить остатки пенопласта

Их водоотталкивающие свойства оказались идентично высокими. Механическая прочность при воздействии гвоздем оказалась выше у слоя, образованного составом из растворителя 646 и пенопласта.

Как применить остатки пенопласта

Поверхности пеноблока, бордюрного камня и ОСБ, покрытые микстом из ксилола, пенопласта и колера, приобрели хорошие водоотталкивающие свойства. Аналогичное покрытие на металле оказалось достаточно прочным и также приобрело водоотталкивающие свойства.

Как применить остатки пенопласта
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