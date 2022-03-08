Кухонная магия: как быстро и легко очистить духовку от жира

Жир на кухне будет побежден.
В новом обзоре вниманию читателей представлено авторское видео, создатель которого незатейливо расскажет и покажет сразу два невероятно эффективных способа очистки духовки от жира. Наверняка каждый хозяин и хозяйка сталкивались с такой проблемой на кухне, и ломают голову, как облегчить себе жизнь по этому направлению.
Жир на кухне одна из самых малоприятных вещей. Избавляться от него, куда бы он ни попал, всегда сложно, дорого, неприятно. Именно по этой причине стоит просмотреть новое авторское видео с парой полезных советов на этот счет.
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