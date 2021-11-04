Тайна белого фартука: Почему одежда советских школьниц так похожа на униформу горничных

Почему форма советских школьниц выглядит, как униформа горничных.

Советские школьники.

В советских школах форму ввели в 1948 году.

От военного мундира - до курточки, по крою напоминавшей джинсовку.

Классная фотография.

Девочки в платьях с белыми фартуками.

Фотография с торжественной линейки.

Советские школьницы.