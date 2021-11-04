Тайна белого фартука: Почему одежда советских школьниц так похожа на униформу горничных

Почему форма советских школьниц выглядит, как униформа горничных.
Белый верх, темный низ - такая форма одежды известна каждому со школьной скамьи. И пусть сегодня нет единого утвержденного фасона школьной формы, в памяти все еще советские образцы, когда мальчишки ходили в милитаризированных брючных костюмах с пиджаками, а девочки - в платьях с передниками. Правда, если присмотреться, передники подозрительно похожи были на… униформу горничных. Разберемся, почему так.
Советские школьники.
Школьная форма - отнюдь не изобретение советского времени. В середине XIX века гимназисты на учебу обязательно носили мундиры, которые от военных отличались лишь некоторыми деталями (цветом ткани, внешним видом пуговиц, различиями в нашиваемых эмблемах). Воспитанницы институтов благородных девиц тоже ходили в строго определенных платьях простого кроя, которые дополняли фартуками (темными для повседневной носки и белыми для праздничных дней).
В советских школах форму ввели в 1948 году.
В принципе, эта одежда и была взята за основу, когда советские идеологи приняли решение о введении в школах специальной формы. Было это в 1948 году, в послевоенные годы нужно было особенное внимание уделить всеобщему равенству, поэтому и решено было одеть учеников в одинаковую одежду.
От военного мундира - до курточки, по крою напоминавшей джинсовку.
Форма, которую ввели в 1948 году, мало отличалась от гимназической. Те же воротнички, манжеты и фартуки для девочек и строгие курточки для мальчишек. Частичная демократизация мужского костюма произошла только в 1960-е годы, тогда отменили фуражки с кокардой и пояса с массивными пряжками. Правда, внешний вид строгой мальчишеской формы все равно наводил на мысли о том, что подрастающее поколение готовили исключительно к дальнейшему служению отечеству.
Классная фотография.
Носить форму девочкам было хлопотно. Белоснежные манжеты и воротнички выглядели свежо, но их приходилось снимать еженедельно, стирать, отпаривать и пришивать на место. Фартук носили черный, с коричневым платьем он смотрелся не очень эффектно, зато защищал одежду от чернильных пятен. На праздники надевали белоснежный кружевной фартук, так нужно было, например, идти на линейку на 1 сентября.
Девочки в платьях с белыми фартуками.
Если сегодня взглянуть на одежду советских школьниц, то возникнут ассоциации с униформой горничных. Та же опрятность, сдержанность, то же темное платье и белый передник. Почему так? Скорее всего, девочкам с детства старались привить мысль об опрятности, сформировать привычку следить за своим внешним видом.
Фотография с торжественной линейки.
Чем занимались горничные? Убирались в доме, вели хозяйство, были аккуратны, но при этом практически не заметны, ведь жили они вместе с теми, кому прислуживали. Такими же скромными и трудолюбивыми воспитывали и советских девочек, будущих хранительниц домашнего очага и устроительниц крепких и прочных ячеек общества.
Советские школьницы.
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