10 самых странных книг в истории: от ацтеков до наших дней





Самые странные книги в истории.



За историю существования человека было создано немало странных книг. Одни содержат удивительные иллюстрации, другие так и остались непрочитанными, поскольку были написаны на непонятном языке. Мы собрали 10-ку самых необычных книг, подержать в руках которые хотя бы раз мечтают и книголюбы, и любители истории, и те, кому нравятся таинственные вещи.