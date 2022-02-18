9 способов повысить безопасность своей квартиры

Твой дом, как известно — это твоя крепость. Правда, в нашем случае чаще квартира, чем дом. Но все же что нужно делать, чтобы стены нашей крепости не дали брешь? Ответ прост: создать несколько уровней защиты, которые смогут задержать потенциальных грабителей, пока будет происходить развертывание ваших «войск» по защите своей крепости. Если уровень преступности растет и обстановка в районе становится хуже, то эти 9 советов по повышению безопасности квартиры помогут вам спать спокойно.









Освещение

Датчики движения

Собаки

Засов

Сигнализация

Безопасность окон

Источники звука

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