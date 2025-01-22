Как спилить дерево на даче и не попасть на штраф

Очевидно, что рубить деревья просто так – нельзя. Чаще всего подобное действие расценивается законом как минимум в качестве административного правонарушения, за которое предусмотрены нешуточные штрафы.







Однако, одно дело — «ничейные» зеленые насаждения где-то там и совсем другое дело — деревья на собственном участке, ведь так?

Но на самом деле все отнюдь не так просто. Теоретически рубить деревья на своей земле можно, но есть нюанс и не один.Нельзя просто так взять и срубить.Практически все деревья так или иначе являются государственной собственностью, а потому в большинстве случаев их нельзя просто так брать и пилить. Если же гражданин взялся за топор и пилу, не получив перед этим соответствующее разрешение, его ждет штраф. Причем, возможно, еще и не один. Сегодня наказать рублем могут не только за рубку деревьев как таковую, но также за нарушение режима природоохранной зоны (если таковая есть). Отдельные штрафы предусмотрены за уничтожение редких растений и мест обитания диких животных, занесенных в Красную книгу. Таким образом даже за один ствол можно получить сразу три штрафа. При этом размер штрафов имеет обычай увеличиваться в зависимости от количества пущенных под пилу стволов.Могут выписать штраф!Конечно, едва ли для кого-то станет открытием, что деревья нельзя просто так рубить на чужой или государственной земле. Но как насчет собственного дачного участка? Казалось бы, моя земля – делаю, что хочу. Однако, на практике все не так просто. Рубить дикоросы вроде березы, дуба, клёна и тому подобных – запрещено даже на собственном участке. Для удаления таких деревьев дачнику потребуется специальное разрешение от государственных органов. В теории хозяин может самостоятельно рубить плодовые деревья: яблони, груши, сливы, вишни и другие. Однако, и здесь есть некоторые подводные камни. Причем действуют они даже в тех случаях, если дачник ранее собственными руками это дерево посадил.Придется получить порубочный билет.Для того, чтобы избежать штрафных санкций, настоятельным образом рекомендуется сначала выяснить категорию земель, на которых произрастают деревья, в том числе плодовые. Соответствующую информацию получится найти на кадастровой карте. Убедитесь, что ваша земля не является особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Каждая такая территория имеет собственную карту. Стоит отметить, что сразу в нескольких регионах страны целый ряд СНТ, поселков и деревень неожиданно оказался включен в пределы таких охраняемых территорий. В случае, если участок находится на территории ООПТ, то сначала придется получить разрешение – порубочный билет. Оформить его можно через портал Государственных услуг. Помните о том, что порубочный билет имеет срок действия, в пределах которого следует провести все заявленные работы, а также утилизировать отходы.Для рубки дикоросов потребуется разрешение.Для оформления порубочного билета придется собрать некоторые документы. Конкретный перечень зависит от региона и типа земель. Обычно список указан на все тех же Госуслугах, однако не поленитесь уточнить перечень еще раз в местной администрации. Чаще всего деревья рубят из-за проведения строительных работ, а значит при оформлении билета придется приложить развернутый план застройки. Если деревья представляют особую ценность, их стоимость придется компенсировать, внеся соответствующую оплату за каждый ствол. В ситуациях, когда участку угрожает старое или трухлявое дерево лучшим решением станет обращение в МЧС. Спасатели оценят степень угрозы и при необходимости сами спилят дерево абсолютно законно.Теоретические плодовые деревья можно рубить свободно, но это не точно.Отдельно стоит напомнить о том, как осуществляется резка ветвей соседского дерева, что проникают на территорию вашего участка, упираются в постройки, затемняют грядки или мешают любым другим образом. Резать ветки дерева-нарушителя своими силами – запрещено. Де-юре, растение остается собственностью вашего соседа. Нанесение вреда этой собственности является нарушением закона, даже если сам сосед нарушает установленный порядок. Найти управу на вредителя поможет заказное письмо с просьбой убрать ветки или обращение в правление СНТ. Если сосед отказывается идти на контакт культурно, придется подать не него в суд.