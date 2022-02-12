Как вывести неприятный запах из пластиковых лотков и банок, если он уже не «отмывается»

Что делать с «ароматными» пластиковыми лотками и стеклянными банками.

Без лотка и жизнь не та.

Горчица против неприятного запаха пластиковых контейнеров.

Стеклянной банке хватит нескольких минут, чтобы полностью избавиться от запаха.

Пластику нужно больше времени.