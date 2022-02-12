Как вывести неприятный запах из пластиковых лотков и банок, если он уже не «отмывается»

Что делать с «ароматными» пластиковыми лотками и стеклянными банками.
Наверное, нет такого человека, на кухне которого не найдётся ни одного пластикового лотка. В них же так удобно хранить остатки ужина, брать с собой ланч в офис или раздавать вкусняшки родственникам, чтобы те непременно забыли вернуть посуду. Конечно, после такой серьёзной нагрузки контейнеры (и даже стеклянные бутыли) начинают попахивать. Если запах невозможно «отмыть», попробуйте вот этот способ. Одобрено тысячами хозяек.
Без лотка и жизнь не та.
Без ёмкостей для хранения не обходится ни одна кухня. Специальные лотки, «многоразовые» упаковки из пластика, пристроенные для новой цели, банки с консервацией – всё это добро хозяйки хранят бережно и крайне редко выбрасывают. Даже, когда контейнер начинает стабильно плохо пахнуть. Что происходит практически неизбежно. Особенно, если хранить в пластике ещё тёплую еду или увлекаться консервацией. Запах – явный сигнал, что таре пора на пенсию. Но если выкинуть лоток или банку рука не поднимается, избавиться от аромата поможет вот этот простой способ.
Горчица против неприятного запаха пластиковых контейнеров.
Чтобы избавить пластиковый или стеклянный контейнер от неприятного запаха, приготовьте:
1. Горчицу или горчичный порошок;
2. Очень тёплую воду.
Стеклянной банке хватит нескольких минут, чтобы полностью избавиться от запаха.
Чайную ложку горчицы отправляйте в пустой контейнер, залейте до краёв тёплой (для стеклянных банок – горячей) водой, хорошо перемешайте и оставьте на пару минут. После выливайте воду и мойте, как обычно. Запах уйдёт, как по волшебству.
Пластику нужно больше времени.
Если же надо очистить пластиковый лоток, потребуется больше времени. Ведь пластик быстро впитывает и неохотно отпускает запахи. Поэтому оставьте «горчичную воду» в контейнере хотя бы на пару часов, а лучше на всю ночь. Утром помойте, как обычно.
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