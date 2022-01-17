Назад в СССР: Интересная подборка ретро фотографий, снятых в разные годы

Интересная подборка ретро фотографий, снятых в разные годы.

1. Хор Большого театра СССР

Хоровое пение. СССР, Москва, Большой театр, 1949 год.

2. Демонстрация в защиту птиц

Демонстрация в защиту полезных птиц . СССР, 1934 год.

3. Публичное мероприятие

Демонстрация в Москве в 1928 году.

4. Советский автомобиль «Чайка»

Автомобиль «Чайка» на советской выставке в Нью-Йорке в 1957 году.

5. Желающие проститься с вождем

Похороны Председателя Совета Министров СССР и Секретаря ЦК КПСС Иосифа Виссарионовича Сталина.

6. Доброе дело!

Офицеры НКВД сажают деревья по личному приказу Сталина. СССР, Смоленск, 1947 год.

7. Турист на Красной площади

Швейцарский турист на Красной площади. СССР, Москва, 1957 год.

8. В самом сердце Лондона

Футболисты московского «Динамо» в Лондоне в ноябре 1945 года.

9. Фантастическое влияние музыки на работоспособность

СССР, Беломорканал, 1933 год. Работа под оркестр.СССР, Беломорканал, 1933 год.

10. Москва, которую вы еще не видели

Песочница перед Большим театром в 1930 году.

11. Юные автомобилисты

Юные автомобилисты на Красной площади в 1935 году.

12. Автограф от знаменитого комика

Сотрудник ГАИ остановил Юрия Никулина. СССР, 1960-е годы.

13. Обеденный перерыв

Трактористы лежат в ожидании обеда . СССР, 1970-е годы.

14. Отдых в цеху

Чтение газеты на рабочем месте.

15. Советская реклама

Реклама холодильника. СССР, 1960-е годы.

16. Московская красавица

Первый конкурс красоты в СССР в 1980-е годы .