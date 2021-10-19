«Зад видно!»: Как и почему в XIX веке женщинам не позволяли носить брюки

Жорж Санд утверждала, что ходит в мужском из бедности.

Французская революция ненадолго раскрепостила женщин, например, дала право на развод.

Делиться свободой и равенством с женщинами революционеры оказались неготовы.

Предполагалось, что шаровары не идентичны мужским брюкам, но мужчины увидели в них наступление на мужественность.

Карикатура на женщин в блумерах.

Настоящая женщина в блумерах

Изобретение леди Хэбертон.

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