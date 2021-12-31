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«Волга» для КГБ: Волк в овечьей шкуре, который мог догнать любую иномарку


Уникальная Волга для КГБ СССР.Уникальная Волга для КГБ СССР.

Знакомый автомобиль, не правда ли? Выглядит как старая-добрая 21-ая «Волга». Вот только это вовсе не она. На фотографии запечатлён ГАЗ-23, специальная глубокая модификация популярного серийного седана, которая была сделана для КГБ Советского Союза. Сходства с оригиналом заканчиваются у этой машины на внешности. Заглянем же под ее капот!

Машина для разведки СССР.

Машина для разведки СССР.

 
Мощный V8 под капотом «Волги» для КГБ.

Мощный V8 под капотом «Волги» для КГБ.

 

Разработан ГАЗ-23 был непосредственно по заказу спецслужб СССР. Машина выпускалась с 1962 года мелкими сериями, до тех самых пор, пока могла незаметно фигурировать на дорогах, страны сливаясь с толпой. Как и все другие автомобили разведки, данная «Волга» разрабатывалась с претензией на повышенную защищенность, возможность установки специальных средств и оборудования, а также абсолютную быстроходность.
Только выглядела, как все.

Только выглядела, как все.

 

И все же, главным отличием ГАЗ-23 от «материнского» ГАЗ-21 был его двигатель. Автомобиль получил невероятно мощный по тем временам восьмицилиндровый силовой агрегат с рабочим объемом 5.5 литров. Мощность двигателя достигала 195 лошадиных сил. Этого было более, чем достаточно для того, чтобы выиграть погоню у большинства автомобилей на территории СССР.
Кстати, позаимствован агрегат был у ГАЗ-13 «Чайки».
Кардинально отличается начинкой.

Кардинально отличается начинкой.

 

Силовая установка работала в купе с 3-ступенчатым «автоматом», который перекочевал в машину разведчиков из уже упомянутой «Чайки». Режимы работы переключались не кнопками, а рычагом на рулевой колодке. Очень удобно. Двигатель, впрочем, пришлось немного модернизировать, дабы он без проблем помещался под капотом.
Внутри много хитростей и примочек.

Внутри много хитростей и примочек.

 

Кузов авто для КГБ был усилен. Это привело к увеличению массы на 300 кг относительно оригинала и как следствие вызвало необходимость усиления подвески машины. Изменили и тормоза, поставив новые, более стойкие к перегреву и нагрузкам колодки.
Каждая сделана специально на заказ.

Каждая сделана специально на заказ.

 

Были в автомобиле спецслужб и другие «секреты». Так, например, багажник открывался хитро спрятанной ручкой. У машины были укрепленные стекла «триплекс». Все замки и ключи к машине были «особой серии». На деле ГАЗ-23 был очень быстрой машиной. До 100 км/ч разгонялся за 16 секунд. Для сравнения, гражданские авто СССР того времени достигали такой скорости за 34 секунды в лучшем случае.

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«Волга» для КГБ: Волк в овечьей шкуре, который мог догнать любую иномарку

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«Волга» для КГБ: Волк в овечьей шкуре, который мог догнать любую иномаркуПодписаться на мой Instagram
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