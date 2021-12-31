«Волга» для КГБ: Волк в овечьей шкуре, который мог догнать любую иномарку

Знакомый автомобиль, не правда ли? Выглядит как старая-добрая 21-ая «Волга». Вот только это вовсе не она. На фотографии запечатлён ГАЗ-23, специальная глубокая модификация популярного серийного седана, которая была сделана для КГБ Советского Союза. Сходства с оригиналом заканчиваются у этой машины на внешности. Заглянем же под ее капот!
Машина для разведки СССР.
Мощный V8 под капотом «Волги» для КГБ.
Разработан ГАЗ-23 был непосредственно по заказу спецслужб СССР. Машина выпускалась с 1962 года мелкими сериями, до тех самых пор, пока могла незаметно фигурировать на дорогах, страны сливаясь с толпой. Как и все другие автомобили разведки, данная «Волга» разрабатывалась с претензией на повышенную защищенность, возможность установки специальных средств и оборудования, а также абсолютную быстроходность.
Только выглядела, как все.
И все же, главным отличием ГАЗ-23 от «материнского» ГАЗ-21 был его двигатель. Автомобиль получил невероятно мощный по тем временам восьмицилиндровый силовой агрегат с рабочим объемом 5.5 литров. Мощность двигателя достигала 195 лошадиных сил. Этого было более, чем достаточно для того, чтобы выиграть погоню у большинства автомобилей на территории СССР. Кстати, позаимствован агрегат был у ГАЗ-13 «Чайки».
Кардинально отличается начинкой.
Силовая установка работала в купе с 3-ступенчатым «автоматом», который перекочевал в машину разведчиков из уже упомянутой «Чайки». Режимы работы переключались не кнопками, а рычагом на рулевой колодке. Очень удобно. Двигатель, впрочем, пришлось немного модернизировать, дабы он без проблем помещался под капотом.
Внутри много хитростей и примочек.
Кузов авто для КГБ был усилен. Это привело к увеличению массы на 300 кг относительно оригинала и как следствие вызвало необходимость усиления подвески машины. Изменили и тормоза, поставив новые, более стойкие к перегреву и нагрузкам колодки.
Каждая сделана специально на заказ.
Были в автомобиле спецслужб и другие «секреты». Так, например, багажник открывался хитро спрятанной ручкой. У машины были укрепленные стекла «триплекс». Все замки и ключи к машине были «особой серии». На деле ГАЗ-23 был очень быстрой машиной. До 100 км/ч разгонялся за 16 секунд. Для сравнения, гражданские авто СССР того времени достигали такой скорости за 34 секунды в лучшем случае.
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