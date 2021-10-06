10 запретных вещей, которые не стоит делать в Японии, чтобы не попасть впросак

1. Нельзя говорить по телефону

Только очень тихо. /Фото: quotemaster.org.

2. Нельзя ходить обутым

Обувь остается у порога. /Фото: buzzon.live.

3. Нельзя сморкаться

Только не на людях. /Фото: vbrosam.net.

4. Нельзя оставлять чаевые

Подобное - знак неуважения. /Фото: samosoboj.ru.

5. Нельзя передавать вещи одной рукой

Кстати, такая же традиция есть в Корее. /Фото: blogspot.com.

6. Нельзя курить на улице

Только в специальных местах. /Фото: thetimes.co.uk.

7. Нельзя показывать пальцем

Никаких пальцев. /Фото: konnichiwa.ru.

8. Нельзя оставлять еду на тарелке

Следует съесть все. /Фото: okezone.com.

9. Нельзя наливать соус в еду

В Японии в соус макают. /Фото: my-food-advisor.com.

10. Нельзя есть в поездах

Только в специальном вагоне. /Фото: surfingbird.ru.