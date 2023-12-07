Парижские отверженные XIX века: Реалистичные картины из жизни бедняков, от которых сжимается сердце

Бездомные, 1883 год, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.
Несмотря на то, что Фернан Пелес (Fernand Pelez) был кавалером ордена Почётного легиона, он так и не стал любимым художником публики XIX века, которая бы обожала его. Оскорблённый и гордый живописец продолжал работать и создавать новые картины, но, как протест, полностью отказался подавать их на парижские выставки, пряча от глаз людских, раз за разом изображая на полотнах невероятно реалистичные сцены из жизни бедняков, надолго запавших в душу.
Пожалуй, он единственный, кто настолько глубоко и сильно затронул самую волнительную по тем временам тему, показав парижских изгоев настолько обобщающе точно и беспощадно, но при этом с таким искренним состраданием, что невозможно остаться равнодушным даже на сегодняшний день.
Мученик (Продавец фиалок), 1885 год, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.
Жертва или Задохнувшаяся, 1886 год (фрагмент), Музей искусства и археологии, Санлис. Автор: Fernand Pelez.
Это одна из самых драматических картин, что по сей день держит зрителя в напряжении, заставляя теряться в догадках. Ведь до сих пор не до конца известно, умерла девушка, отравившись угарным газом от недогоревших в печи дров или же просто упав в обморок, потеряла сознание и жизнь всё ещё теплится в ней.
Вашалькада, 1895-1900 гг., Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.
Танцовщицы, 1905 год, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.
Маски и страдания: Бродячие артисты, 1888 год, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.
Бродячие артисты /фрагмент/. Французский оркестр - завершающий сюжет картины, её самая тёмная и самая тяжёлая часть. Автор: Fernand Pelez.
Истоки его пробирающего до мозга костей творчества берут начало с 1880-х годов, именно тогда, обиженный на всех и вся художник, полностью пересмотрев свои салонно-исторические работы, углубился в драматические реалии столичных будней, запечатлев бездомных женщин и детей, бродячих артистов, изо всех сил пытающихся развеселить собравшуюся вокруг толпу, измождённых нищих, что устало смотрят не на мир, а себе под ноги, и всех тех, кто звался «отверженным».
Бродячие артисты /фрагмент/. Девочка смотрит на уставшего или плачущего мальчишку, что не успел ещё очерстветь. Автор: Fernand Pelez.
Бродячие артисты /фрагмент/. Клоун, лишённый настоящих чувств и эмоций. Автор: Fernand Pelez.
Бродячие артисты /фрагмент/. Карлик, взирающий с королевским достоинством на мир и зрителя сверху вниз. Автор: Fernand Pelez.
Испытывая сострадание, ему удалось передать не только тяжёлую, почти удушающую атмосферу, но и всё то напряжение, коим пропитаны взгляды, лица и одежды. В отличие от своих коллег, он не пытался приукрасить действительность, привнося в неё яркие краски, а напротив, показывал то, как всё обстоит на самом деле. И пока одни закрывали на происходящее глаза, изображая лоск и напомаженные лица молоденьких аристократических особ, Пелес усиленно рисовал оголённые «нервы» улиц, на которых всё ещё кипела ничем непримечательная серая жизнь, больше похожая на существование.
Бродячие артисты /фрагмент/. Старшие девочки знают, что совсем скоро для них начнётся рутинная работа, именно поэтому их лица ничего не выражают. Автор: Fernand Pelez.
Из эскизов для неоконченной работы Кусок хлеба, ок. 1908 года, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.
Прачечная, 1880 год, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.
Маленький нищий, 1886 год, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.
Маленький продавец лимонов, 1895-1897 гг., Музей изящных искусств, Шамбери. Автор: Fernand Pelez.
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