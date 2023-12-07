Парижские отверженные XIX века: Реалистичные картины из жизни бедняков, от которых сжимается сердце

Бездомные, 1883 год, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.

Мученик (Продавец фиалок), 1885 год, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.

Жертва или Задохнувшаяся, 1886 год (фрагмент), Музей искусства и археологии, Санлис. Автор: Fernand Pelez.

Вашалькада, 1895-1900 гг., Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.

Танцовщицы, 1905 год, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.

Маски и страдания: Бродячие артисты, 1888 год, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.

Бродячие артисты /фрагмент/. Французский оркестр - завершающий сюжет картины, её самая тёмная и самая тяжёлая часть. Автор: Fernand Pelez.

Бродячие артисты /фрагмент/. Девочка смотрит на уставшего или плачущего мальчишку, что не успел ещё очерстветь. Автор: Fernand Pelez.

Бродячие артисты /фрагмент/. Клоун, лишённый настоящих чувств и эмоций. Автор: Fernand Pelez.

Бродячие артисты /фрагмент/. Карлик, взирающий с королевским достоинством на мир и зрителя сверху вниз. Автор: Fernand Pelez.

Бродячие артисты /фрагмент/. Старшие девочки знают, что совсем скоро для них начнётся рутинная работа, именно поэтому их лица ничего не выражают. Автор: Fernand Pelez.

Из эскизов для неоконченной работы Кусок хлеба, ок. 1908 года, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.

Прачечная, 1880 год, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.

Маленький нищий, 1886 год, Малый Дворец, Париж. Автор: Fernand Pelez.

Маленький продавец лимонов, 1895-1897 гг., Музей изящных искусств, Шамбери. Автор: Fernand Pelez .