С нами не соскучишься!

8 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Когда переводите западные источники - думайте головой. Наши запустили Спутник-1 в 1957г. А в 1969 у нас была первая с...От рентгена до ко...
  • Павел Вьюшков
    Вы б опробовали эти комбинации на компьютере, прежде чем писать такую ерунду.13 комбинаций кла...
  • Сергей Шендо
    баночку из под анализов не выбрасывайте - из неё можно пиво пить.Не выбрасывайте б...

Купольные дома, которые построили за 2 часа, а простоят они целых 300 лет


Дома из пенопласта.

Дома из пенопласта.

Сегодняшний стремительный ритм жизни диктует свои условия и заставляет всех подстраиваться. Многие архитекторы, стараясь соответствовать новым требованиям, ищут способы более дешевого и быстрого строительства жилья, но от этого не менее качественного. В Японии строят дома всего за 2 часа. И простоять они могут не менее 300 лет.

Купольные дома Japan Dome House.

Купольные дома Japan Dome House.

Вот уже 15 лет японская компания Japan Dome House занимается производством купольных домов из пенопласта. Но особый интерес возрос к ним после землетрясения магнитудой 7 баллов, случившегося в Кумамото в апреле 2016 года. Тогда разрушилось множество зданий, тысячи людей остались без крова. Примечательно то, что целым и невредимым остался курорт Aso Farm Land, состоящий из 480 домов, построенных из пенопласта.
Дом из пенопласта.

Дом из пенопласта.

Подобные жилища имеют ряд преимуществ, главное из которых – скорость их возведения. На строительство одного такого купольного дома уходит всего 2 часа! Блоки из пенопласта обрабатывают огнеупорным раствором, а затем делают из них каркас дома. После этого необходимо вырезать проемы для окон и дверей. В завершение полученную конструкцию покрывают слоем шпаклевки. Форма купола тоже выбрана не просто так.
Исследователи и ученые утверждают, что дома в виде полусферы отлично выдерживают подземные толчки.
Дом из пенопласта, покрытый штукатуркой.

Дом из пенопласта, покрытый штукатуркой.


Дом из пенопласта. Интерьер.

Дом из пенопласта. Интерьер.

 
Купольные дома в Японии.

Купольные дома в Японии.

Производители утверждают, что срок службы подобного дома составляет не менее 300 лет. Да и стоит он всего 2000 американских долларов.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Купольные дома, которые построили за 2 часа, а простоят они целых 300 лет

И не забудьте:
Купольные дома, которые построили за 2 часа, а простоят они целых 300 летПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх