Купольные дома, которые построили за 2 часа, а простоят они целых 300 лет

Дома из пенопласта.
Сегодняшний стремительный ритм жизни диктует свои условия и заставляет всех подстраиваться. Многие архитекторы, стараясь соответствовать новым требованиям, ищут способы более дешевого и быстрого строительства жилья, но от этого не менее качественного. В Японии строят дома всего за 2 часа. И простоять они могут не менее 300 лет.
Купольные дома Japan Dome House.
Вот уже 15 лет японская компания Japan Dome House занимается производством купольных домов из пенопласта. Но особый интерес возрос к ним после землетрясения магнитудой 7 баллов, случившегося в Кумамото в апреле 2016 года. Тогда разрушилось множество зданий, тысячи людей остались без крова. Примечательно то, что целым и невредимым остался курорт Aso Farm Land, состоящий из 480 домов, построенных из пенопласта.
Дом из пенопласта.
Подобные жилища имеют ряд преимуществ, главное из которых – скорость их возведения. На строительство одного такого купольного дома уходит всего 2 часа! Блоки из пенопласта обрабатывают огнеупорным раствором, а затем делают из них каркас дома. После этого необходимо вырезать проемы для окон и дверей. В завершение полученную конструкцию покрывают слоем шпаклевки. Форма купола тоже выбрана не просто так. Исследователи и ученые утверждают, что дома в виде полусферы отлично выдерживают подземные толчки.
Дом из пенопласта, покрытый штукатуркой.
Дом из пенопласта. Интерьер.
Купольные дома в Японии.
Производители утверждают, что срок службы подобного дома составляет не менее 300 лет. Да и стоит он всего 2000 американских долларов.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии