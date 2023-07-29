Как знаменитый шоумен Гоген Солнцев готовится к свадьбе с 83-летней невестой

Гоген Солнцев вполне заслуженно именуется многими «королём эпатажа». Слава этого шоумена бежит впереди него самого. Слухи о нетрадиционной ориентации, скандальные заявления, а самое главное, его романы с пожилыми женщинами - говорят о нём как о бесконечно экстравагантном фрике. Гоген с годами не успокоился, как ожидалось, и продолжает поражать публику своими неординарными выходками. Недавно артист предъявил прессе свою новую любовь — 83-летнюю женщину, с которой готовится к свадьбе. Кто же его очередная престарелая избранница и чего общественность не знает о короле эпатажа?
Кто такой Гоген Солнцев
Гоген Солнцев.
Вопреки желаемому возвышенно-экзотическому псевдониму, мальчик, появившийся на свет в далёком 1980 году в великой стране, которой сегодня нет, получил при рождении простое русское имя Илья. Родителями были обычные советские граждане, с миром искусства или телевидения никак не связанные. Мама трудилась учителем в школе, а папа был работником греческого посольства. Благодаря отцу, семья Солнцевых жила вполне обеспеченно, но глава семьи был настоящим домашним тираном. Он частенько поколачивал супругу, а иногда и попавшего под горячую руку сына.
Илья только перешёл в 4-й класс, когда родители наконец развелись. Мальчик сначала жил с отцом, а потом его забрала к себе бабушка. Именно она и привила внуку любовь к искусству, отправив учиться в музыкальную школу. Подросток был очень способным учеником и демонстрировал успехи в учёбе. В общеобразовательной школе он тоже был отличником. Рано начал интересоваться театром и актёрским мастерством, но бабушка не могла позволить себе оплачивать обучение Ильи в театральной студии. Очень рано мальчику пришлось повзрослеть, устроиться на работу, чтобы осуществить свою мечту.
Илья рано начал работать, чтобы осуществить свою мечту.
Солнцев сразу после окончания школы поступил в театральное училище. Экзамены он сдал блестяще — комиссия по достоинству оценила его харизму и артистизм.
Смена имени и взлёт карьеры
Никаких особо привлекательных предложений за время учёбы в театральном училище Илья не получил. Всё началось с того, что один из бывших преподавателей вспомнил талантливого ученика и предложил ему работу. Так Солнцев стал работать в детском театральном кружке в качестве педагога. Параллельно он снимался в телепередачах и занимался съёмками детской телевизионной академии.
Из-за эпатажного имиджа Гогена Солнцева подозревают в нетрадиционной ориентации.
Прошло пять лет, прежде чем до него дошло, что всё это прекрасно, но совсем не то, чего он хотел бы добиться в жизни. Солнцев стал выступать на сцене различных московских клубов, показывая юмористические сценки. Через некоторое время он стал очень популярным и решил избрать необычный и звучный творческий псевдоним — Гоген. Решил идти дальше и поступил в театральный ВУЗ. Правда на актёрский факультет его не взяли и он стал учиться режиссуре. Отношения у него с педагогами откровенно не складывались и он решил сжечь все мосты, уехав в США. Там он стал студентом академии Ли Страсберга.
Гоген Солнцев участвовал в различных телешоу и прослыл скандалистом.
После возвращения на родину, Гоген организовал театр ужасов, а потом придумал устроить международный фестиваль «Фрик-Фабрик». Он с тех пор стал ежегодным.
Солнцева невозможно игнорировать. Это яркая, эпатажная личность, которая сразу привлекает внимание любого. Именно поэтому организаторы всевозможных шоу весьма часто приглашали его участвовать. Без него не обошёлся ни один громкий телевизионный проект. Больше всего, безусловно, его прославило участие в «Доме-2». Появлялся он там дважды и каждый раз уходил со скандалом, переругавшись и передравшись со всеми остальными участниками.
Герой мемов
Этот кадр стал основой знаменитого мема «Адвокат!».
Гоген не только король эпатажа, он основа огромного количества мемов. В основном благодаря съёмкам в передаче Малахова «Пусть говорят». Его вопль «Адвокат!» стал поистине культовым. По нему его узнают даже те, кто понятия не имеет о его творчестве. Знаменитые комики любят его пародировать, а сам он часто устраивает скандалы. Пресса активно вешает на него ярлык представителя нетрадиционной ориентации. Провоцирует такие слухи Солнцев сам. Он активно использует женскую одежду, макияж и необычные причёски в своём имидже. Также он два раза делал пластику губ.
Гоген Солнцев перенёс не одну пластическую операцию.
Как только Гоген стал богатым и знаменитым, его мать сразу же подала в суд, чтобы получать алименты. Сын публично отказался, ведь она никак не участвовала в его воспитании. Отец шоумена умер четыре года назад. Он страдал от онкологического заболевания. Мать скончалась летом прошлого года.
Любовь к старушкам
У Гогена Солнцева специфический вкус.
Кроме всего вышеперечисленного, Гоген больше всего славится своими романами с очень пожилыми женщинами. Объединяет всех его избранниц не только весьма солидный возраст, но и очень приличные состояния. Конечно, никто не знает, пиар это, искренние чувства или банальная любовь к деньгам.
Точных причин любви Гогена Солнцева к пожилым женщинам не знает никто.
Гоген Солнцев и его бывшая супруга Екатерина Терешкович.
Недавно артист заявил, что его сердце вновь несвободно. Избранницей скандалиста стала 83-летняя бабушка. В своём личном блоге Гоген разместил такую информацию: «Моя новая невеста! 83 годика, — а кто даст? Красотка и «аппетитная» малышка! Ждём, пока чуть-чуть детка подрастет, годиков до 85 и поженимся с ней, всем ненавистникам и шаромагам назло! Люблю тебя, моя игривая проказница».
Гоген Солнцев и его новая избранница, которую он называет Татусей.
Неизвестный Гоген
Многие удивятся, но у эпатажного шоумена были в жизни серьёзные отношения со вполне молодой девушкой. Она была костюмером в «Останкино» и увлекалась восточными единоборствами, её звали Галина Иванова. Ровно пять лет назад она стала жертвой нападения маньяка. После её гибели Солнцев был безутешен. Возможно, трагедия и наложила столь тяжёлый отпечаток на его отношения с женщинами. Нельзя исключать и то, что человек весьма незаурядного ума (это подтверждают многие его близкие знакомые) просто избрал такой путь самореализации.
Гоген Солнцев и Галина Иванова.
«А судьи кто?»
( Александр Грибоедов, «Горе от ума»)
Данная цитата как нельзя лучше отражает не только ситуацию с Гогеном Солнцевым, или с другими шоуменами и артистами, которые ничем не брезгуют в погоне за славой и деньгами. Это в большей степени относится к тем, кто согласен такой медиапродукт потреблять. Именно спрос рождает предложение, а никак не наоборот. Поэтому, каждый раз, когда хочется порассуждать на тему падения нравов в «христианской» стране, нелишне внимательно посмотреть в зеркало. Только внимательно.
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