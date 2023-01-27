7 любопытных фактов о восхитительной Софи Лорен

2. В 14 лет Софи впервые участвовала в местном конкурсе красоты и победила. А уже через два года на конкурсе «Мисс Италия» она получила приз «Мисс Элегантность», который жюри учредило специально для неё.
3. Во время участия в очередном конкурсе Софи познакомилась с продюсером и своим будущим мужем Карло Понти, который был старше её на 22 года. Понти был в то время женат, а для католика получить развод было делом весьма непростым. Тогда влюбленные решили тайно пожениться в Мексике. А после того, как Понти все же получил развод, Карло и Софи сочетались браком повторно.
4. Первоначально актриса снималась под псевдонимом Софи Лазарро, и были это в основном картины эротического содержания. В 1953 году по настоянию Понти актриса сменила псевдоним на Лорен (по ассоциации с фамилией популярной тогда шведской актрисы Марты Торен). А немногим позднее Понти выкупил все эротические фильмы юной Лорен во избежание международного скандала.
5. Внимание серьёзных кинокритиков Лорен впервые привлекла в фильме Витторио де Сика «Золото Неаполя» (1954), в котором она попала в родную стихию, сыграв энергичную неаполитанскую лавочницу. Роли обычных женщин из народа, которых она хорошо знала в детстве и одной из которых могла бы стать, удавались ей лучше всего и вызывали наиболее благосклонные отзывы критиков.
6. К середине 1950-х годов София стала звездой и секс-символом Италии. За свою 60-летнюю карьеру Софи снялась в практически 100 фильмах, а ее напарниками на съемочной площадке были такие легенды, как Жан-Поль Бельмондо, Грегори Пек, Кэри Грант, Марлон Брандо, Чарли Чаплин, Фрэнк Синатра и, разумеется, Марчелло Мастроянни, с которым они сыграли вместе в четырнадцати фильмах и составили один из самых известных дуэтов в истории кино.
7. Лорен — обладательница почётных премий всех основных кинофестивалей: Каннского (1961), Венецианского (1958, 1998, 2002), Московского (1965, 1997), Берлинского (1994). Обладательница Приза лучшей актрисе МКФ в Сан-Себастьяне (1974). Лауреат пяти премий «Золотой глобус» (в специальной номинации «любимица мировой публики»). Первый лауреат премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке (1962). Обладатель почётного «Оскара» (1991) с формулировкой «за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии