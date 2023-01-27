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7 любопытных фактов о восхитительной Софи Лорен

1. София Виллани Шиколоне родилась 20 сентября 1934 года в Риме. Однако детство и юность будущей актрисы прошли в небольшом рыбацком городе Поццуоли недалеко от Неаполя. За высокий рост и худобу ее уже в детстве прозвали «Стеккетто», что означает «Жёрдочка».
7 любопытных фактов о восхитительной Софи Лорен

 

2. В 14 лет Софи впервые участвовала в местном конкурсе красоты и победила. А уже через два года на конкурсе «Мисс Италия» она получила приз «Мисс Элегантность», который жюри учредило специально для неё.

7 любопытных фактов о восхитительной Софи Лорен

 


3. Во время участия в очередном конкурсе Софи познакомилась с продюсером и своим будущим мужем Карло Понти, который был старше её на 22 года. Понти был в то время женат, а для католика получить развод было делом весьма непростым. Тогда влюбленные решили тайно пожениться в Мексике. А после того, как Понти все же получил развод, Карло и Софи сочетались браком повторно.
Карло Понти и Софи Лорен
Карло Понти и Софи Лорен

7 любопытных фактов о восхитительной Софи Лорен

4. Первоначально актриса снималась под псевдонимом Софи Лазарро, и были это в основном картины эротического содержания. В 1953 году по настоянию Понти актриса сменила псевдоним на Лорен (по ассоциации с фамилией популярной тогда шведской актрисы Марты Торен). А немногим позднее Понти выкупил все эротические фильмы юной Лорен во избежание международного скандала.
7 любопытных фактов о восхитительной Софи Лорен

5. Внимание серьёзных кинокритиков Лорен впервые привлекла в фильме Витторио де Сика «Золото Неаполя» (1954), в котором она попала в родную стихию, сыграв энергичную неаполитанскую лавочницу. Роли обычных женщин из народа, которых она хорошо знала в детстве и одной из которых могла бы стать, удавались ей лучше всего и вызывали наиболее благосклонные отзывы критиков.
Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд
Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд

Софи Лорен на Каннском кинофестивале, 1955
Софи Лорен на Каннском кинофестивале, 1955

Софи Лорен на Венецианском фестивале, 1955
Софи Лорен на Венецианском фестивале, 1955

Софи Лорен и Кларк Гейбл на съемках фильма «Это началось в Неаполе», 1960
Софи Лорен и Кларк Гейбл на съемках фильма «Это началось в Неаполе», 1960

На съемках фильма «Бокаччо-70», 1962
На съемках фильма «Бокаччо-70», 1962

На съемках фильма «Вчера, сегодня, завтра», 1963
На съемках фильма «Вчера, сегодня, завтра», 1963

6. К середине 1950-х годов София стала звездой и секс-символом Италии. За свою 60-летнюю карьеру Софи снялась в практически 100 фильмах, а ее напарниками на съемочной площадке были такие легенды, как Жан-Поль Бельмондо, Грегори Пек, Кэри Грант, Марлон Брандо, Чарли Чаплин, Фрэнк Синатра и, разумеется, Марчелло Мастроянни, с которым они сыграли вместе в четырнадцати фильмах и составили один из самых известных дуэтов в истории кино.
Софи Лорен в Москве, 1965
Софи Лорен в Москве, 1965

7 любопытных фактов о восхитительной Софи Лорен

7 любопытных фактов о восхитительной Софи Лорен

7 любопытных фактов о восхитительной Софи Лорен

7. Лорен — обладательница почётных премий всех основных кинофестивалей: Каннского (1961), Венецианского (1958, 1998, 2002), Московского (1965, 1997), Берлинского (1994). Обладательница Приза лучшей актрисе МКФ в Сан-Себастьяне (1974). Лауреат пяти премий «Золотой глобус» (в специальной номинации «любимица мировой публики»). Первый лауреат премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке (1962). Обладатель почётного «Оскара» (1991) с формулировкой «за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу».
Софи Лорен, 1960
Софи Лорен, 1960

7 любопытных фактов о восхитительной Софи Лорен
Элвис Пресли и Софи Лорен, 1958

7 любопытных фактов о восхитительной Софи Лорен

Софи Лорен с матерью на показе Dior, 1974
Софи Лорен с матерью на показе Dior, 1974


Софи Лорен с сыном
Софи Лорен с сыном


В 2007 году Лорен снялась для календаря «Пирелли»
В 2007 году Лорен снялась для календаря «Пирелли»

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7 любопытных фактов о восхитительной Софи Лорен

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7 любопытных фактов о восхитительной Софи ЛоренПодписаться на мой Instagram
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