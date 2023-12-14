Тролли, принцессы и подкидыши: Такие шведские и такие сказочные рисунки Йона Бауэра

Тролли, принцессы, подкинутые дети: такие шведские и такие сказочные рисунки Йона Бауэра.
Один из трёх самых сказочных художников Скандинавии Йон Бауэр, шведский иллюстратор, создал рисунки, завораживающие и современных детей. Такие рисунки можно рассматривать летним вечером на даче, прижавшись друг к другу и чувствуя, как волшебство начинает окружать вас. За каждым из них стоит история, но каждый из них сам по себе — настолько история, что даже не обязательно знать, что именно иллюстрируют эти работы.
Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Золотые ключи».
Йон Бауэр. Принцесса Тувстарр на цветущем поле.
Как и Кай Нильсен с Карлом Ларссоном, другие легендарные художники Скандинавии, Бауэр творил в начале двадцатого века. Его знаменитые рисунки эльфов и троллей, принцесс и фей — иллюстрации к изданиям шведских народных сказок и легенд и полностью передают их дух. И неудивительно! Бауэр обожал культуру своей страны и в юности путешествовал по Лапландии, чтобы поймать то неуловимое, что ещё витало в этих местах благодаря почти не тронувшей их европейской цивилизации.
Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Волшебный пастух».
Троллёнок и трольчиха от Йона Бауэра.
Очень часто история выдающегося художника — это история преодоления. Карла Брюллова избивал отец, добиваясь идеальной техники; в результате живописец вырос с серьёзными проблемами, был глух на одно ухо, злоупотреблял алкоголем. Карл Ларссон вырос в нищете, его отец избивал свою жену на глазах у детей, пьянствовал; став взрослым, Ларссон оказался добрым и любящим мужем и отцом, но страдал от жесточайших приступов депрессии. История Йона не укладывается в этот шаблон. Йон рос и сытым, и любимым ребёнком.
Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Подменыш».
Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Подменыш».
Йон Бауэр родился летом 1882 года в городе на берегу озера под названием Йёнчёпинг. Современный, торговый, активный город со своей промышленностью давал возможности; улицы, выходящие к гигантскому голубому зеркалу озера — дарили пищу мечтательности. Несмотря на то, что картины Бауэра мог нарисовать, кажется, только швед до мозга костей, отец Йона, Йозеф, был выходцем из Баварии, немцем. Шведкой была только мать будущего художника.
Йон Бауэр в детстве.
Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Странствующий рыцарь».
Йозеф Бауэр приехал в Швецию в шестидесятых, нищий и полный оптимизма. Ему удалось открыть мясную лавку. Бизнес процветал, и Йозеф обзавёлся семьёй. Йон в детстве практически не знал ни в чём недостатка. Он вырос вместе с двумя братьями в особняке в самой живописной части озёрного берега. Любовь к дому своего детства Йон пронёс через всю жизнь. В школе будущий художник учился неважно. Учителя жаловались родителям, что он или рисует карикатуры на них, или о чём-то грезит весь урок.
Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Тот, кто может ездить в любую погоду».
Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Подменыш».
В шестнадцать Йон захотел обучаться искусству в Стокгольме. В семье Бауэров своих детей любили горячо, и, хотя родители не видели в сыне особого таланта, они поддержали Йона — и морально, и финансово. Юноша попытался поступить в Королевскую академию свободных искусств. Одарённость его отметили, но сказали, что он ещё слишком молод. Так что следующие два года Йона пришлось вместо занятий в академии посещать обычную художественную школу. Только после этого Бауэру дали снова сдать экзамен.
Самый знаменитый персонаж Бауэра, принцесса Тувстарр.
Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Мальчик, который никогда не боялся».
Хотя родители по-прежнему присылали Йону деньги, уже в академии он брался иллюстрировать на заказ журналы и книги. Просто потому, что мог. В 1904 году на каникулах он отправился в путешествие по Лапландии, чтобы сделать серию рисунков о её природе, жителях и культуре. Его, рождённого между городом, лесом и озером, поражают до глубины души яркость цветущей тундры и её бескрайний простор. В месячном путешествии Йон не только сделал множество рисунков, но и фотографий, и этнографической ценности заметок о быте, одежде, культуре саамов.
Автопортрет художника.
Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Тот, кто мог ездить в любую погоду».
Через год Йон выпустился и с удовольствем заказал себе визитные карточки с надписью «Художник». А ещё через три года выпустил книгу, которую не могли не оценить как этнографы, так и любители живописи и шведской культуры, с одиннадцатью подробными и прекрасными акварельными иллюстрациями.
Йон Бауэр. Иллюстрация к книге «Путешествие Оскульденс».
Йон Бауэр. Иллюстрация к книге «Путешествие Оскульденс».
Ещё в Академии Йон познакомился с другой молодой художницей, Эстер Эльквист. Тогда ещё девушки обучались живописи в отдельных от юношей классах: им не разрешали писать полностью обнажённую мужскую натуру. Кроме того, считалось, что они будут чувствовать себя очень сконфуженными, если при них юноши будут работать с голой натурщицей. Общие предметы тоже преподавались не слишком глубоко. Преподавателям казалось, что девушки могут изучать живопись только в качестве хобби, а не для будущей карьеры, так что не очень-то старались. И всё же совсем студентки от студентов изолированы не были, знакомства завязывались то и дело.
Автопортрет Эстер Эльквист.
http://navote.ru/?p=24968
Фрейя и Тюр. Фрейю и других сказочных красавиц Йон рисовал с Эстер.
Бауэр начал ухаживать за Эстер на предпоследнем курсе. Когда они были рядом — он рисовал её. Когда их разлучали обстоятельства — писал трогательные письма. В письмах они не только писали о чувствах — делились мыслями и мечтами, всё больше понимая, как близки друг другу и сколько у них общего. Закончив академию, они поженились. Семья Йона была не очень довольна: ведь сам он ещё не зарабатывал достаточно, чтобы содержать жену и детей, и надеялся на финансовую поддержку отца. Не очень-то зрелая позиция! Впрочем, поддерживать сына Йозеф с Эммой по-прежнему не отказывались.
Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Агнета и Морской Король».
Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Агнета и Морской Король».
Но Йон не собирался сидеть на шее родителей вечно и брался почти за любую предложенную работу. Он рисовал обложки журналов и над иллюстрациями к книге, которая сделает его легендарным (чего он, правда, тогда ещё не знал) — к сборнику народных шведских сказок «Среди гномов и троллей». В 1909 году Йозеф Бауэр оплатил молодым поездку по Италии. Считалось, что посещение этой страны очень полезно для художников.
Йон и Эстер в Италии.
Эстер послужила моделью для многих героинь рисунков Йон Бауэра.
Йон прилежно исследовал с женой вместе музеи и фрески в храмах, созданные величайшими мастерами Возрожения. И они произвели на него впечатление; Йон говорил потом, что эти шедевры повлияли на его творчество. Однако заметить это может только очень внимательный глаз: рисованые сказки Йона обладают своим собственным уникальным стилем и очарованием, в них незаметно ни капли подражательства.
Эстер в образе феи, рисунок Йона Бауэра.
Йон в своём кабинете. На заднем плане виден портрет Эстер в образе феи.
Однако связаны были с Италией и неприятные воспоминания. Бауэра задержали в Риме по подозрению… в убийстве. Йон с большим неудовольствем касался этой темы в дальнейшем. Именно арест повлиял на то, что Бауэры вернулись в Швецию так быстро.
Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Принц без тени».
Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Кольца».
После итальянской поездки Йон и Эстер, наконец, съехали в отдельный дом. Тем временем «Среди гномов и троллей» увидела свет, и Йон проснулся знаменитым. Его самого слава (и количество заработанного на рисунках) смущали: он считал свои акварели просто забавными картинками для детей и мечтал о больших живописных полотнах. Он упорно осваивал письмо маслом и постепенно стал получать заказы и на полноценные картины. Тем временем Эстер родила от него сына Бенгта. Йон стал подыскивать новый дом, больше подходящий для пары с детьми, и купил особняк в Стокгольме. По злой иронии судьбы, пароход, на котором Бауэры с двухлетним малышом переезжали в новый дом, потерпел крушение. Это произошло на родном озере Йона. Он утонул вместе с женой и сыном.
Йон с сыном, фотография Эстер.
Принцесса-лебедь от Йона Бауэра.
Одна из сказочных иллюстраций легендарного шведского художника.
Рисунки Йона Бауэра завораживают до сих пор.
Когда сборник сказок пытались переиздать без иллюстраций Бауэра, люди не стали его покупать.
Некоторые рисунки Йона Бауэра существуют в двух-трёх версиях, потому что издательство отказалось отдавать ему оригиналы иллюстраций назад.
Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Мальчик, который никогда не боялся».
Художника удивляло, сколько людей посещают его выставки. Он недооценивал свои рисунки.
Йон Бауэр. Иллюстрация к мифу о Локи и Идунн.
Тролли, гномы, феи, принцессы, боги и старые духи, вот главные герои рисунков Бауэра.
Лапландские мотивы можно найти на многих его рисунках.
Текст: Лилит Мазикина
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