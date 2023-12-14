Тролли, принцессы и подкидыши: Такие шведские и такие сказочные рисунки Йона Бауэра

Тролли, принцессы, подкинутые дети: такие шведские и такие сказочные рисунки Йона Бауэра.

Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Золотые ключи».

Йон Бауэр. Принцесса Тувстарр на цветущем поле.

Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Волшебный пастух».

Троллёнок и трольчиха от Йона Бауэра.

Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Подменыш».

Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Подменыш».

Йон Бауэр в детстве.

Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Странствующий рыцарь».

Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Тот, кто может ездить в любую погоду».

Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Подменыш».

Самый знаменитый персонаж Бауэра, принцесса Тувстарр.

Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Мальчик, который никогда не боялся».

Автопортрет художника.

Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Тот, кто мог ездить в любую погоду».

Йон Бауэр. Иллюстрация к книге «Путешествие Оскульденс».

Йон Бауэр. Иллюстрация к книге «Путешествие Оскульденс».

Автопортрет Эстер Эльквист.

Фрейя и Тюр. Фрейю и других сказочных красавиц Йон рисовал с Эстер.

Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Агнета и Морской Король».

Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Агнета и Морской Король».

Йон и Эстер в Италии.

Эстер послужила моделью для многих героинь рисунков Йон Бауэра.

Эстер в образе феи, рисунок Йона Бауэра.

Йон в своём кабинете. На заднем плане виден портрет Эстер в образе феи.

Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Принц без тени».

Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Кольца».

Йон с сыном, фотография Эстер.

Принцесса-лебедь от Йона Бауэра.

Одна из сказочных иллюстраций легендарного шведского художника.

Рисунки Йона Бауэра завораживают до сих пор.

Когда сборник сказок пытались переиздать без иллюстраций Бауэра, люди не стали его покупать.

Некоторые рисунки Йона Бауэра существуют в двух-трёх версиях, потому что издательство отказалось отдавать ему оригиналы иллюстраций назад.

Йон Бауэр. Иллюстрация к сказке «Мальчик, который никогда не боялся».

Художника удивляло, сколько людей посещают его выставки. Он недооценивал свои рисунки.

Йон Бауэр. Иллюстрация к мифу о Локи и Идунн.

Тролли, гномы, феи, принцессы, боги и старые духи, вот главные герои рисунков Бауэра.

Лапландские мотивы можно найти на многих его рисунках.