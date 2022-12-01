Откровения жены миллиардера

Маккензи и Джефф Безос (№2 в рейтинге богатейших людей мира Forbes с состоянием $104,4 млрд) женаты вот уже 24 года. Когда-то именно супруга натолкнула Безоса на идею создания Amazon.com, рассказывая о героях своего первого романа, и Джефф решил заняться электронной коммерцией









В 2005 году Маккензи выпустила свой первый роман «Испытание Лютера Олбрайта» (The Testing of Luther Albright), который через год получил премию American Book Award. Второй ее роман «Ловушки» (Traps) вышел восемь лет спустя и тоже стал бестселлером.



Сегодня Маккензи живет вместе с супругом в Сиэтле, воспитывает четверых детей (трех мальчиков — старший уже в университете, и девочку из Китая, которую они удочерили), а также активно занимается организацией Bystander Revolution, направленной на борьбу с буллингом (агрессивном преследовании одного из членов коллектива). Forbes Woman собрал ее цитаты.



Еще до того как познакомиться со мной, Джефф прочитал мое резюме. Просто он был первым человеком, кто интервьюировал меня (в 1992 году, FW) на вакансию в нью-йоркском хедж-фонде.



Мой офис находился по соседству с его, поэтому я целый день слышала его замечательный смех. Как я могла в него не влюбиться? После трех месяцев свиданий у нас произошла помолвка.

А после трех месяцев помолвки мы поженились.Книгу «Испытание Лютера Олбрайта» я писала десять лет, на нее у меня ушло много слез и сил.В жизни мне, конечно, очень повезло. У меня замечательные родители, которые верили в мое образования и никогда не сомневались, что я стану писателем. У меня муж, которого я люблю.Джефф — моя полная противоположность . Он очень социальный — ему нравится встречаться и общаться с людьми. А для меня коктейльные вечеринки — сплошная нервотрепка. Уметь быстро завязывать разговор — это не мой конек.Какие только образовательные методики мы не испробовали с детьми. Уроки мандаринского, сингапурская математическая программа, а также всевозможные спортивные клубы и секции.Характеры моих героев в книгах списаны не с тех людей, которых я лично знаю, а с друзей моих друзей.Свою первую книгу я написала в шесть лет. Эту книгу в 142 страницы я писала целый год и назвала ее «Книжный червяк».В Принстонский университет я поступила, чтобы учиться у Тони Моррисон (FW: редактор и профессор, лауреат Нобелевской премии по литературе 1993 года).Если я не пишу каждый день, то теряю связь со своей книгой. Герои становятся менее реальными. Но у меня четверо детей, о которых нужно заботиться. Чтобы все успеть, я встаю очень рано — в 4.30 или 5 утра.Пишу я обычно два раза в день. Первый раз — перед тем как дети просыпаются. Потом завтракаю с ними и провожу с ними время. После этого они отправляются в школу, а я сажусь за книгу второй раз.Писательство и материнство — две абсолютно разные вещи, и я пытаюсь найти баланс между ними. Когда пишешь, долгое время ничего не выходит из строя и поэтому писать можно сколько угодно. А материнство — это совсем другое. Дети постоянно требуют срочного решения каждодневных маленьких дел.Мне нравится писать в маленьких комнатах без окон, чтобы ничего не отвлекало. Так, в течение нескольких лет я работала в гардеробных.Кем я только не работала: официанткой, посудомойкой, кладовщиком, библиотекарем, клерком, бухгалтером, няней и продавцом одежды. Но писательство — это единственное, чем я хотела заниматься. У меня даже никакого хобби нет.Буллинг является причиной стольких страданий. Читая статьи о стрельбе в школе и самоубийствах, я стала думать: как можно повлиять на изменения культуры людей? Самое ужасное, что буллинг сейчас воспринимается как норма.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)