Учёные уверены, что великая арабская правительницы Мавия из легенд существовала в реальной жизни

Враги её опрометчиво недооценили

Царица овдовела и стала могущественным воином.

Бюст императора Валента сохранился до наших дней.

Возможно, она была христианкой

Прекрасная наездница

Её было сложно победить.

Рим и древние государства арабского мира на карте.

Почему нет письменных доказательств

В народных преданиях Мавию иногда путают с Зенобией Пальмирской.