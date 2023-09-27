Учёные уверены, что великая арабская правительницы Мавия из легенд существовала в реальной жизни

Эта выдающаяся женщина признана одной из самых известных древних арабских цариц, хотя жизнь её не подтверждена никакими археологическими свидетельствами. В том, что она существовала в реальности, у историков нет никаких сомнений. Королева-воительница Мавия – одна из ключевых фигур древних «песков пустынь». Известно, что она была могущественнее многих мужчин и вдохновляла древних арабских женщин. Ее история сохранилась в песнях и устных преданиях, и именно с помощью этой информации исследователи смогли реконструировать её вероятную биографию.
Враги её опрометчиво недооценили
Много веков назад пустынями, принадлежавшими арабским племенам, управляло множество неизвестных современному миру вождей. Биографии этих забытых королей и королев затерялись в мировой истории, словно песчинки в бескрайних песках. Поэтому каждая известная личность той эпохи - бесценная находка. Всё дело в том, что большинство простых людей в те времена были неграмотны, поэтому их рассказы о правителях, которые они передавали своим детям и внукам, никто не мог записать. К счастью, некоторые из их воспоминаний сохранились в народных песнях и устных легендах, которые позже были записаны. Одной из таких историй является легенда о королеве Мавии, очень известная в арабском мире.
Царица овдовела и стала могущественным воином.
Ее арабское имя было Мавийя, но в англоязычном варианте она известна как Мавия. Предполагают, что она была дочерью представителя Танухидов (конфедерации аравийских племён, которых иногда отождествляют с сарацинами). Её отец, судя по всему, потерял поддержку своих арабских народов и мигрировал в северные районы Аравийского полуострова.
Мавийя вышла замуж за аль-Хавари – короля племени Танух, правившего в 375 году нашей эры. Мавия стала соправительницей своего супруга, и ее племя требовало восстания против Римской империи. Она обладала цепким умом и невероятной хитростью. Когда её муж умер, римский император Валент поверил, что завоевать и обратить в христианство народ племени Мавии будет несложной задачей. Однако Мавия, жившая в то время в Алеппо, решила отступить из города в пустыню, что значительно увеличило ее шансы победить врага. После этого она неоднократно вступала в бои с римскими войсками и побеждала.
Бюст императора Валента сохранился до наших дней.
Возможно, она была христианкой
Некоторые исследователи предполагают, что к моменту противостояния Риму арабская правительница могла уже стать христианкой. Оно строится на легенде, рассказывающей о встрече королевы с православным монахом, который провел с ней некоторое время и, по-видимому, обратил ее в христианство. Однако римские писатели усомнились в этой истории, предположив, что легенда о ее обращении, возможно, была создана намного позже и что она все-таки была язычницей.
Вместе с тем исламский ученый Ирфан Шахид считает, что надпись 425 года н.э., найденная близ Анасарты (Сирия) указывает на то, что эта легендарная царица внесла вклад в местное христианство. Текст восхваляет женщину по имени Мавия и утверждает, что она построила мартириум, или здание в честь святого Фомы. И хотя имя Мавия в те времена было не таким уж редким, Шахид считает, что и дата надписи, и её хвалебный тон соответствуют образу королевы-воительницы.
Также есть данные, что легендарная царица сделала присланного её народу из Рима св. Моисея первым арабским епископом.
Прекрасная наездница
Жизнь Мавии в основном проходила в песках пустыни. Согласно сохранившимся устным преданиям, большую часть времени правительница проводила верхом на коне и на полях сражений.
Её было сложно победить.
Помимо битв с римлянами, воительница также знаменита своими успешными походами в Финикию и Палестину. Рассказывали, что её кавалерия обладала ужасающей противника мощью, которая обеспечивала доминирующее положение на поле боя. Сама же Мавия очень хорошо ездила верхом и была замечательным бойцом. Из поколения в поколение передавались рассказы, как без всякой жалости она убивала бесчисленное множество врагов, которые не уважали ее из-за её пола. В начале ее правления многие правители-мужчины не воспринимая её всерьез, наивно надеялись легко завоевать её земли, однако со временем Мавия стала в арабском мире такой силой, с которой приходилось считаться в Средиземноморье.
Рим и древние государства арабского мира на карте.
Почему нет письменных доказательств
Поиск первичных исторических упоминаний о Мавии – задача для историков непростая. Многие из упоминаний о великой царице перемешаны с историями других правителей, включая, например, легендарные достижения ещё одной знаменитой женщины – Зенобии Пальмирской. Таким образом, варианты предположительной биографии Мавии немного различаются.
Учёные проанализировали сотни текстов, которые могли бы упоминать о воительнице, однако, увы, не обнаружилось никаких артефактов, связанных с этой таинственной королевой. Исследователь Де Фриз отмечает, что сам кочевой характер сарацин подразумевает минимальные шансы найти археологические свидетельства. «В поисках материального мира Мавии вам, возможно, придется думать о «палатках», а не о дворцах, - поясняет он. – В целом же материальные свидетельства местной арабской культуры этого периода эфемерны, и в виде текстов они обычно не представлены».
Однако считается, что арабская царица Мавия умерла в Анасарте, к востоку от Алеппо. Большинство исследователей сходятся во мнении, что ее смерть произошла в 425 году нашей эры – примерно через сто лет после смерти великой правительницы Зенобии Пальмирской.
В народных преданиях Мавию иногда путают с Зенобией Пальмирской.
Многие авторитетные учёные-историки сходятся во мнении, что королева Мавия всё-таки существовала в реальности, ведь устных преданий, стихов и песен о ней осталось очень много, а дыма без огня, как известно, не бывает. Считается, что она была сильной правительницей арабского мира и одной из самых влиятельных женщин в древней истории этих земель.
Текст: Анна Белова
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