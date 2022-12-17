Сколько раз можно без последствий кипятить воду в чайнике

Мнение, как дырки в носу, есть у каждого. На просторах интернета можно наткнуться на такое интересное «мнение», что кипятить одну и ту же воду в чайник не очень полезно. Все якобы по причине того, что в кипяченой несколько раз воде начинают появляться вещества, которые не стоило бы употреблять в пищу. Так ли это на самом деле и что в действительности происходит с Н2О при многократном повторном кипячении?
Каждый из нас греет воду по много раз. |Фото: cleanadvice.ru.
В течение дня люди могут не раз и не два кипятить одну и ту же воду. Все мы варим чай и кофе, а также греем разнообразные супы и бульоны. И здесь в пору спросить: а не вредно ли это для здоровья? На просторах интернета в том числе бытует «интересное» мнение о том, что повторное кипячение воды является причиной появления в ней канцерогенов. Здесь можно сказать только одно. Если сомнительных веществ в воде или супе не было сразу, то из-за кипячения они в них точно не появятся. Во всяком случае, если вы не пытаетесь приготовить чай при помощи ультрафиолетовых лучей…
Кипение - безвредно. |Фото: akvaskazka.ru.
Единственное, что действительно меняется при кипячении воды (помимо ее температуры и агрегатного состояния) – это ее жесткость. Жесткость воды делится на временную и постоянную. Постоянная формируется за счет содержания в воде разнообразных примесей в первую очередь солей и металлов. Она может быть чрезмерной, однако вода, пришедшая в дом по водопроводу, уже прошла достаточную степень химической и физической фильтрации, чтобы хотя бы по этому пункту полностью соответствовать требованиям санитарных норм и быть безопасной для человека. Повлиять на постоянную жесткость при помощи кипячения нельзя.
Накипь образуется при нагреве воды. |Фото: cleanadvice.ru.
Другое дело временная жесткость. Она образуется за счет попадания в воду карбонатов и гидрокарбонатов калия и магния. В целом они безвредны для человека. При этом человек может легко снизить временную жесткость, понизив в воде объем перечисленных веществ в растворенном виде. Для этого воду нужно прокипятить, после чего калий и магний выпадут в осадок, образовав ту самую накипь, которая и оседает на стенках посуды.
Кипятите на здоровье. ¦Фото: pixabay.com.
Таким образом, как кашу не испортишь маслом, так и воду не испортишь кипячением. Так что кипятить воду можно сколько угодно раз, в том числе подряд. Отдельно необходимо упомянуть еще одну страшилку. Якобы в воде при кипячении образуется страшное вещество «дейтерий», которое ускоряет старение. Дейтерий безвреден для человека, так как это всего лишь изотоп водорода. В кипяченой воде его столь малое количество, что он вообще не может хоть как-нибудь повлиять на организм.
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