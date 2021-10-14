Как знаменитые диктаторы встретили свою старость

Существует ли возмездие? Рассказываем о семи правителях тоталитарных режимов, которые ушли на «почетную пенсию».
Иди Амин Дада (Уганда)
Годы жизни: 1928–2003
Годы правления: 1971–1979
Количество жертв: от 300 000 до 500 000 (некоторые историки говорят о 1 млн)
«Последний король Шотландии»* соединил в себе такую коллекцию пороков, что стал символом диктатора, о жизни которого Голливуд снял фильм. Иди Амин известен сумасбродными решениями вроде изгнания из страны всех индусов, потому что на них в свое время работала его мать, или объявления войны США. Он хотел перенести столицу ООН в Кампалу и принял в аэропорту печально известный рейс №139 Air France, угнанный в 1976 году палестинскими террористами. Амин признавался в людоедстве и хранил голову одного из своих идейных противников в холодильнике. В его правление в стране не было тюрем — по мнению Амина, они были не нужны, когда в стране так много крокодилов.
Начавшаяся война с соседней Танзанией переполнила чашу международного терпения. 11 апреля 1979 года правитель Уганды сел в личный самолет и бежал из страны. Он нашел спасение в Ливии, а к декабрю 1979 года его с радостью принял король Саудовской Аравии Халид. Амин поселился в подаренном ему особняке в Джидде, где и прожил со своими женами 24 года. Наказанием для фельдмаршала стала почечная недостаточность, которая одолела его на 76-м году жизни. Похоронен Амин в Джидде — Уганда отказалась принимать тело.
«Нам очень жаль, что Амин так и не предстал перед правосудием за свои преступления», — сказал Рид Броди, ответственный за особо важные дела в Human Rights Watch (неправительственной организации, занимающейся расследованием нарушений прав человека на территории более 70 стран мира. — Прим. ред.).
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*«Последний король Шотландии» — голливудский фильм в жанре исторической драмы, вышел на экраны в 2006 году. Иди Амин действительно присвоил себе титул короля Шотландии (прим. ред.).
Менгисту Хайле Мариам (Эфиопия)
Год рождения: 1937 (1941)
Годы правления: 1977–1991
Количество жертв: от 200 000 до 3 млн (при учете погибших от голода)
21 мая 1991 года Мариам покинул страну, и в Эфиопии закончилось строительство социализма.
Менгисту боролся с противниками нового режима простыми, но действенными способами. Описание казней, которые применяли солдаты, не выдержит ни одна бумага. Тела просто выбрасывались на улицы городов. Прозвище «мясник из Эфиопии» лишь немного открывает глаза на эту персону.
И вот в 1991 году Эфиопия стала самым бедным государством на планете. Пришло время Менгисту Хайле Мариаму отправляться в «путешествие диктатора». При участии США изгнанник приземлился в Зимбабве, где президент-рекордсмен (37 лет у власти) Роберт Мугабе разместил дорогого гостя на правительственной вилле. Высокие стены и лучшие бойцы спецподразделений до сих пор охраняют человека, который уничтожал противников со скоростью разъяренного гепарда.
11 января 2007 года Верховный суд Эфиопии заочно приговорил Менгисту Хайле Мариама к пожизненному заключению. Однако генпрокуратура Эфиопии обжаловала решение суда, и 26 мая 2008 года Верховный суд Эфиопии отменил первоначальный вердикт, приговорив Мариама и 18 его соратников к смертной казни через повешение.
Альфредо Стресснер Матиауда (Парагвай)
Годы жизни: 1912–2006
Годы правления: 1954–1989
Количество жертв: 200 000 индейцев гуарани; число политических убийств не установлено
Дольше Стресснера в Латинской Америке правил только Фидель Кастро. Портреты руководителя страны были везде: начиная от стен главного аэропорта страны и заканчивая площадью самой удаленной деревни. Причина крылась не столько в любви к своему лидеру, сколько в том, что отсутствие плаката с изображением Стресснера считалось «интеллектуальным терроризмом» и наказывалось как уголовное преступление.
Глава Парагвая принимал в стране нацистов во главе с Йозефом Менгеле. Дорогими гостями были также авторитарные лидеры, бежавшие из своих стран (Хуан Перон, Анастасио Дебайле).
За 35 лет у власти семья диктатора обогатилась на $900 млн. В 1989 году Стресснер был свергнут собственным зятем. С таким денежным багажом его с удовольствием приняла Бразилия. На многочисленные запросы об экстрадиции правительство страны отвечало отказом. Он доживал последние годы в полном одиночестве на загородной вилле. Все члены его семьи умерли, а Альфредо последовал за ними только в 2006 году.
Чарльз МакАртур Ганкай Тейлор (Либерия)
Год рождения: 1948
Годы правления: 1997–2003
Количество жертв: 200 000 (Первая гражданская война в Либерии) и 300 000 (Вторая)
Этот герой, истинный солдат и авторитетный полевой командир Западной Африки, стал одним из инструментов, которые использовало ЦРУ для работы на Черном континенте. Именно он дарил алмазы Наоми Кэмпбелл в надежде покорить супермодель. И именно Чарльз Тейлор разжег гражданские войны между странами в регионе Либерия — Гвинея — Сьерра-Леоне. Под сопровождение взрывов активно развивались торговля оружием и алмазами, работорговля и казни. В 2003 году Тейлор получил убежище в Нигерии и с пугающим заявлением: «Даст бог, я еще вернусь» — покинул страну.
Война закончилась. Тейлор больше не был нужен своим покровителям, и Международный суд по Сьерра-Леоне в 2006 году все-таки добился выдачи экс-президента, которого 30 мая 2012 года осудили на 50 лет лишения свободы.
Фердинанд Маркос (Филиппины)
Годы жизни: 1917–1989
Годы правления: 1965–1986
Количество жертв: десятки тысяч оппозиционеров и профсоюзных лидеров
Если бы великий комбинатор Остап Бендер стал президентом, то его правление выглядело бы именно как руководство Фердинанда Маркоса. Этот человек превратил 20 лет президентства в непрекращающееся обогащение. Он вводил новые налоги, монополизировал сахарную промышленность, отнимал компании. Международные кредиты шли на пополнение автопарка семьи и приобретение новой недвижимости. Каждый год он открывал новые счета по всему миру, накапливая богатства (состояние президентской семьи оценивается в $5–10 млрд).
25 февраля 1986 года пришла пора уезжать. С-130 ждал на взлетной полосе, пока обслуживающий персонал грузил 23 ящика с неизвестным содержимым, 12 огромных сумок, несколько сотен коробок, в которых Маркос вывозил то, что нельзя перевести на счета. До сих пор неизвестно состояние президента на момент изгнания. Американцы приютили беглеца на Гуаме, а вскоре отправили на Гавайи. Тут «солдат» тосковал по родине и мучился от болезни почек до самой смерти.
Жан-Бедель Бокасса (Центральноафриканская Республика)
Годы жизни: 1921–1996
Годы правления: 1966–1979
Количество жертв: неизвестно
Бокасса — это икона стиля для диктаторов. Пробыв десять лет президентом страны, 4 декабря 1977 года он объявил себя императором и провел коронацию в полном соответствии с коронацией Наполеона. Надев самые дорогие туфли в истории, украсив голову короной с 2000 бриллиантов (что составляет 25% годового экспорта страны), он прошествовал под французский оркестр к двухтонному золотому трону. В эти же дни в стране сотнями умирали люди из-за отсутствия врачей и тотальной нищеты и голода.
Измучившего свой народ Бокассу нужно было убрать. В результате «последней колониальной экспедиции Франции» президентом ЦАР был вновь поставлен Давид Дако (именно его сверг в 1966 году Бокасса). Сам Жан-Бедель в это время был в Ливии с официальным визитом. Вскоре, транзитом через Кот-д’Ивуар, он приземлился в пригороде Парижа, где проживал какое-то время в замке Ардикур. Впрочем, преступника потянуло на родину. В 1986 году он вернулся в ЦАР, ожидая, что его вновь возведут на трон, но бывшие подданные вместо этого его осудили (за убийства, каннибализм, изнасилования, хищения государственных средств — всего 13 преступлений) и приговорили к смертной казни. В 1988 году, впрочем, помиловали и приговорили к пожизненному заключению. А еще спустя пять лет диктатор попал под амнистию.
Мобуту Сесе Секо (Конго — Заир)
Годы жизни: 1930–1997
Годы правления: 1965–1997
Количество жертв: неизвестно
За период правления в Конго диктатор Мобуту Сесе Секо накопил многомиллионный капитал, который перекочевал в его личный карман из казны государства. Страна окунулась в тотальную бедность, которая приводила к мятежам, войнам и массовому голоду. Авторитарная власть не может быть без культа личности. Мобуту довел его до высшей степени: переименование страны (из Конго в Заир), переименование озера Альберта в честь президента, нанесение портрета «полубога» на любые материалы и поверхности.
Чаша терпения переполнилась, когда он разместил у себя 2 млн беженцев народа хуту, перерезавших 70% народа тутси в родной Руанде. Мобуту бежал в Того в мае 1997 года. Изгнание продолжалось недолго — старый лидер умер в Марокко 7 сентября 1997 года. Его наказанием стал рак простаты.
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