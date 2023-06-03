Экскурсия в легендарную тюрьму «Гарсиа Морено»

Заняв президентское кресло в 2008 году, президент Эквадора Рафаэль Корреа, социалист по убеждениям, развернул кампанию по улучшению положения заключенных. Он потребовал от руководства подобных учреждений обеспечить людям доступ к самому необходимому. Строившуюся тюрьму строгого режима «Ла Рока» он назвал «могилой, местом без окон и света, где хоронят преступников», и потребовал перестроить ее. Подобные меры привели к увеличению побегов, но Корреа остался непреклонен.



Многие из тюрем, существовавших более ста лет, были закрыты. Фотограф агентства Ассошиэйтед Пресс Dolores Ochoa однажды побывала в одной из заброшенных тюрем — легендарной «Гарсиа Морено», где сидел даже один из президентов Эквадора, и обнаружила там следы собственной культуры, отрезанной от внешнего мира воротами и решетками.







1. У тюрьмы «Гарсиа Морено» был местный психолог Оскар Ортис, который работал с заключенными за этими стенами. Один из его проектов вместе с местными художниками — украшение стен такими картинами. (Фото Dolores Ochoa):







2. За 139 лет существования тюрьмы заключенные покрыли ее стены надписями и рисунками, некоторые из которых напоминают настоящие картины. (Фото Dolores Ochoa):







3. Окна тюремных камер, выходящие во внутренний двор. Судьба здания закрытой тюрьму остается нерешенной. Одна из идей властей — преобразовать старую тюрьму в центре города в роскошный отель. (Фото Dolores Ochoa):







4. Детский ботинок. В этой камере сидел заключенный, который задушил свою жену. Вскоре он повесился прямо на глазах своих детей, пришедших навестить отца. (Фото Dolores Ochoa):







5. Изображение Иисуса, которое размещено в воротах, разделяющих крылья тюрьмы «Гарсиа Морено». (Фото Dolores Ochoa):







6. Сломанная гитара, оставленная заключенными при переезде. (Фото Dolores Ochoa):







7. Рисунки на стене. Послание призывает расстреливать полицейских из пистолета марки «Глок». (Фото Dolores Ochoa):

[inpage]





8. Не высохло. В помещении 8 кв.м., рассчитанных на двоих, содержались до 8 человек. (Фото Dolores Ochoa):







9. «Нет ненастоящих людей». Коридор и двери в камеру. (Фото Dolores Ochoa):







10. Общий вид на тюрьму «Гарсиа Морено». Эквадор, 9 апреля 2015. (Фото Dolores Ochoa):







11. Знаменитая камера «Ночных бабочек». Изначально она была рассчитана на двух человек, но на ночь местные группировки, контролировавшие всю тюремную жизнь, запирали здесь до 15 наркоманов. Заключенные здесь «бабочки» занимались проституцией в обмен на дозу наркотиков. (Фото Dolores Ochoa):







12. В тюрьме были камеры от 8 кв.м. до 30 кв.м. В самых больших содержалось до 40 человек. Но заплатив местным авторитетам можно было поселиться в «люксе» — камере, с одним соседом. (Фото Dolores Ochoa):







13. В тюрьме «Гарсиа Морено» местный ларек. Заключенный этой камеры организовал продажу продуктов, открыв небольшой магазинчик. Объявление гласит: «Заказанные. Оплаченные обеды. Никому не верю». (Фото Dolores Ochoa):







14. Панда на двери одной из камер. (Фото Dolores Ochoa):







15. Такие виды открывались из окон камер тюрьмы. (Фото Dolores Ochoa):







16. Рисунки во внутреннем дворе. (Фото Dolores Ochoa):







17. Тюремный тренажерный зал. Доступ сюда считался привилегией. (Фото Dolores Ochoa):







18. Вещи, оставленные последними заключенными на полу уборной перед переводом в другую тюрьму. За кадром остались вырезки из газет и журналов с изображением полуобнаженных женщин, старая одежда и иконки с Христом. (Фото Dolores Ochoa):







19. Тюремная уборная. (Фото Dolores Ochoa):







20. Знаменитый узник. Бюст президента Эквадора Хосе Элоя Альфаро Дельгадо — самого знаменитого заключенного тюрьмы «Гарсиа Морено». Он девять лет провел в президентском кресле, был свергнут в результате переворота и помещен в тюрьму, где его убила разъяренная толпа. (Фото Dolores Ochoa):







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram