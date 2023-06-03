С нами не соскучишься!

8 329 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    пустышкаИсторические фото...
  • Алексей
    15 известный факт:миллионы этих пластиковых бутылок плавают в Тихом океане в большом мусорном острове.14 малоизвестных ...
  • Валентина Л
    Там  "великие укры"  били саксов.Загадочная древня...

Экскурсия в легендарную тюрьму «Гарсиа Морено»

Заняв президентское кресло в 2008 году, президент Эквадора Рафаэль Корреа, социалист по убеждениям, развернул кампанию по улучшению положения заключенных. Он потребовал от руководства подобных учреждений обеспечить людям доступ к самому необходимому. Строившуюся тюрьму строгого режима «Ла Рока» он назвал «могилой, местом без окон и света, где хоронят преступников», и потребовал перестроить ее. Подобные меры привели к увеличению побегов, но Корреа остался непреклонен.

Многие из тюрем, существовавших более ста лет, были закрыты. Фотограф агентства Ассошиэйтед Пресс Dolores Ochoa однажды побывала в одной из заброшенных тюрем — легендарной «Гарсиа Морено», где сидел даже один из президентов Эквадора, и обнаружила там следы собственной культуры, отрезанной от внешнего мира воротами и решетками.

Экскурсия в легендарную тюрьму «Гарсиа Морено»

1. У тюрьмы «Гарсиа Морено» был местный психолог Оскар Ортис, который работал с заключенными за этими стенами. Один из его проектов вместе с местными художниками — украшение стен такими картинами. (Фото Dolores Ochoa):

У тюрьмы «Гарсиа Морено» был местный психолог Оскар Ортис

2. За 139 лет существования тюрьмы заключенные покрыли ее стены надписями и рисунками, некоторые из которых напоминают настоящие картины. (Фото Dolores Ochoa):

Экскурсия в легендарную тюрьму «Гарсиа Морено»

3. Окна тюремных камер, выходящие во внутренний двор. Судьба здания закрытой тюрьму остается нерешенной. Одна из идей властей — преобразовать старую тюрьму в центре города в роскошный отель. (Фото Dolores Ochoa):

Экскурсия в легендарную тюрьму «Гарсиа Морено»

4. Детский ботинок. В этой камере сидел заключенный, который задушил свою жену. Вскоре он повесился прямо на глазах своих детей, пришедших навестить отца. (Фото Dolores Ochoa):

Детский ботинок

5.  Изображение Иисуса, которое размещено в воротах, разделяющих крылья тюрьмы «Гарсиа Морено». (Фото Dolores Ochoa):

Экскурсия в легендарную тюрьму «Гарсиа Морено»

6. Сломанная гитара, оставленная заключенными при переезде. (Фото Dolores Ochoa):

Сломанная гитара, оставленная заключенными при переезде

7. Рисунки на стене. Послание призывает расстреливать полицейских из пистолета марки «Глок». (Фото Dolores Ochoa):
[inpage]
Рисунки на стене

8. Не высохло. В помещении 8 кв.м., рассчитанных на двоих, содержались до 8 человек. (Фото Dolores Ochoa):

Экскурсия в легендарную тюрьму «Гарсиа Морено»

9. «Нет ненастоящих людей». Коридор и двери в камеру. (Фото Dolores Ochoa):

Ecuador Abandoned Prison Photo Essay

10. Общий вид на тюрьму «Гарсиа Морено». Эквадор, 9 апреля 2015. (Фото Dolores Ochoa):

Общий вид на тюрьму «Гарсиа Морено»

11. Знаменитая камера «Ночных бабочек». Изначально она была рассчитана на двух человек, но на ночь местные группировки, контролировавшие всю тюремную жизнь, запирали здесь до 15 наркоманов. Заключенные здесь «бабочки» занимались проституцией в обмен на дозу наркотиков. (Фото Dolores Ochoa):

Знаменитая камера «Ночных бабочек»

12. В тюрьме были камеры от 8 кв.м. до 30 кв.м. В самых больших содержалось до 40 человек. Но заплатив местным авторитетам можно было поселиться в «люксе» — камере, с одним соседом. (Фото Dolores Ochoa):

Экскурсия в легендарную тюрьму «Гарсиа Морено»

13. В тюрьме «Гарсиа Морено» местный ларек. Заключенный этой камеры организовал продажу продуктов, открыв небольшой магазинчик. Объявление гласит: «Заказанные. Оплаченные обеды. Никому не верю». (Фото Dolores Ochoa):

В тюрьме «Гарсиа Морено» местный ларек

14. Панда на двери одной из камер. (Фото Dolores Ochoa):

Панда на двери одной из камер

15. Такие виды открывались из окон камер тюрьмы. (Фото Dolores Ochoa):

Такие виды открывались из окон камер тюрьмы

16. Рисунки во внутреннем дворе. (Фото Dolores Ochoa):

Рисунки во внутреннем дворе

17. Тюремный тренажерный зал. Доступ сюда считался привилегией. (Фото Dolores Ochoa):

Тюремный тренажерный зал

18. Вещи, оставленные последними заключенными на полу уборной перед переводом в другую тюрьму. За кадром остались вырезки из газет и журналов с изображением полуобнаженных женщин, старая одежда и иконки с Христом. (Фото Dolores Ochoa):

Экскурсия в легендарную тюрьму «Гарсиа Морено»

19. Тюремная уборная. (Фото Dolores Ochoa):

Тюремная уборная

20. Знаменитый узник. Бюст президента Эквадора Хосе Элоя Альфаро Дельгадо — самого знаменитого заключенного тюрьмы «Гарсиа Морено». Он девять лет провел в президентском кресле, был свергнут в результате переворота и помещен в тюрьму, где его убила разъяренная толпа. (Фото Dolores Ochoa):

Знаменитый узник

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Экскурсия в легендарную тюрьму «Гарсиа Морено»

И не забудьте:
Экскурсия в легендарную тюрьму «Гарсиа Морено»Подписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх