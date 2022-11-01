Почему иллюминаторы самолетов делают овальными, а не квадратными или прямоугольными

Приходилось ли когда-нибудь обращать внимание на то, что иллюминаторы у самолетов имеют весьма специфическую скругленную форму? Наверное, можно было бы сказать, что они овальные. При этом возникает вопрос: почему иллюминаторы самолетов в таком случае не делать квадратными или прямоугольными? Ведь определенно именно квадрат является самой простой фигурой.
Почему они такие? |Фото: travelsoul.ru.
Когда авиационная промышленность только начинала свое развитие, а в мире появились первые пассажирский авиалайнеры, то окна (иллюминаторы) в них действительно делали прямоугольные. Конструкторы разумно предположили, что такая форма будет оптимальной, так как с технической точки зрения сделать прямоугольное отверстие в фюзеляже проще всего. И это действительно работало! До тех самых пор, пока самолеты оставались винтовыми…
Сначала были квадратные. |Фото: newcoin.ru.
В 1949 году британская авиастроительная компания «de Havilland» начала испытания первого в мире серийного коммерческого реактивного авиалайнера «DH.106 Comet». Эксплуатация самолета началась в 1952 году. Для рынка пассажирских перевозок он стал настоящей бомбой! К сожалению, во всех смыслах. Уже в первые 12 месяцев эксплуатации с участием «Комет» произошло сразу три авиакатастрофы. Британские инженеры почесали затылки и взялись за скрупулёзную перепроверку собственной машины.
На самом деле и делают. |Фото: livejournal.com.
В итоге было установлено, что все три авиакатастрофы случились из-за разрушения фюзеляжа, вызванного усталостью металла, которая в свою очередь накапливалась по причине концентрации избыточного напряжения вокруг квадратных иллюминаторов. Дальнейшая работа показала, что квадратный иллюминатор имеет четыре зоны напряжения, которые становятся местом разрыва фюзеляжа при воздействии сильной внешней нагрузки и перепадов температур за бортом. До появления реактивных авиалайнеров гражданские самолеты не сталкивались ни с такими нагрузками, ни с такими температурными перепадами.
Круглые иллюминаторы снимают нагрузку. ¦Фото: son-prisnilos.com.
От иллюминаторов с прямыми углами сразу же отказались в целях безопасности и стали заменять их на овальные. Овальный иллюминатор намного лучше выдерживает нагрузки, с которыми сталкивается фюзеляж самолета. Сегодня помимо скругленных иллюминаторов в авиастроении также используют особые изогнутые стекла, которые еще больше сбрасывают нагрузку на уязвимом участке конструкции.
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