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Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

В 2013 году фотограф Катрин Чирнер (Kathrin Tschirner) возле своего дома познакомилась с Сабиной. Ей пришлось собрать всю свою смелость в кулак, чтобы попросить разрешения ее сфотографировать.

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

До этого Катрин никогда не снимала сюжетов, связанных с проституцией. Она жила рядом с одним из старейших кварталов красных фонарей в Берлине, и почти никто из работников сексуальной сферы никогда не смотрел на нее. Катрин было неинтересно делать портреты проституток. Она хотела запечатлеть дух этого района.

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Пытаясь получить больше информации, фотограф попала в центр OLGA, занимающийся помощью сексуальным работникам этого квартала. В центре установилась атмосфера гостиной, где предлагается самая разнообразная помощь — например, кровати для ночевки, душевые, а также чистые шприцы. Здесь действует строгое правило, воспрещающее вход мужчинам и позволяющее проституткам отдохнуть от уличного стресса.

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Катрин стала волонтером в OLGA, приходя сюда раз в неделю, пока работала над своим проектом: она давала камеры женщинам, посещавшим центр, чтобы они могли показать свою реальность с новой стороны.

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Помимо трудностей, с которыми женщины сталкиваются, работая каждый день на улице, проститутки часто не имеют крыши над головой, наркозависимы, страдают от игромании, недостаточной социальной защищенности или же являются единственными кормилицами в своих семьях.

Большая их часть — из Германии, Болгарии и Венгрии, но есть и с западноцыганскими корнями. Некоторые из них транссексуалы.

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Улица под названием Курфюрстенштрассе — один из центров берлинской проституции вот уже около 130 лет, но работа в секс-индустрии с годами становится все более маргинальной. Раньше женщины могли свободно работать в районных парках или на заброшенных участках, но сейчас там строится элитное жилье, и это кардинально меняет образ района.

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Для многих проституток работа в борделях не очень привлекательный вариант, потому что так они менее мобильны, да и цена за комнату может быть очень высокой. В районе есть два отеля определенной направленности с небольшим количеством номеров в каждом. Девушки рассказывают, что один из них «грязный», но Катрин туда не пустили дважды.

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Второй называется «Стокгольм» (Stockholm), и это старейшее заведение во всем Берлине. Он в хорошем состоянии, но находится мало желающих, готовых заплатить дополнительные 16 долларов за номер.

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

Знакомясь с этими женщинами, прогуливаясь с ними по району, фотограф более внимательно присмотрелась к их повседневной жизни. Она открыла для себя окрестности и изменила свой взгляд на них.

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