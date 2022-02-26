Как выглядит один из старейших кварталов красных фонарей в Берлине

В 2013 году фотограф Катрин Чирнер (Kathrin Tschirner) возле своего дома познакомилась с Сабиной. Ей пришлось собрать всю свою смелость в кулак, чтобы попросить разрешения ее сфотографировать.







До этого Катрин никогда не снимала сюжетов, связанных с проституцией. Она жила рядом с одним из старейших кварталов красных фонарей в Берлине, и почти никто из работников сексуальной сферы никогда не смотрел на нее. Катрин было неинтересно делать портреты проституток. Она хотела запечатлеть дух этого района.















Пытаясь получить больше информации, фотограф попала в центр OLGA, занимающийся помощью сексуальным работникам этого квартала. В центре установилась атмосфера гостиной, где предлагается самая разнообразная помощь — например, кровати для ночевки, душевые, а также чистые шприцы. Здесь действует строгое правило, воспрещающее вход мужчинам и позволяющее проституткам отдохнуть от уличного стресса.















Катрин стала волонтером в OLGA, приходя сюда раз в неделю, пока работала над своим проектом: она давала камеры женщинам, посещавшим центр, чтобы они могли показать свою реальность с новой стороны.







Помимо трудностей, с которыми женщины сталкиваются, работая каждый день на улице, проститутки часто не имеют крыши над головой, наркозависимы, страдают от игромании, недостаточной социальной защищенности или же являются единственными кормилицами в своих семьях.

Большая их часть — из Германии, Болгарии и Венгрии , но есть и с западноцыганскими корнями. Некоторые из них транссексуалы.Улица под названием Курфюрстенштрассе — один из центров берлинской проституции вот уже около 130 лет, но работа в секс-индустрии с годами становится все более маргинальной. Раньше женщины могли свободно работать в районных парках или на заброшенных участках, но сейчас там строится элитное жилье , и это кардинально меняет образ района.Для многих проституток работа в борделях не очень привлекательный вариант, потому что так они менее мобильны, да и цена за комнату может быть очень высокой. В районе есть два отеля определенной направленности с небольшим количеством номеров в каждом. Девушки рассказывают, что один из них «грязный», но Катрин туда не пустили дважды.Второй называется «Стокгольм» (Stockholm), и это старейшее заведение во всем Берлине. Он в хорошем состоянии, но находится мало желающих, готовых заплатить дополнительные 16 долларов за номер.Знакомясь с этими женщинами, прогуливаясь с ними по району , фотограф более внимательно присмотрелась к их повседневной жизни. Она открыла для себя окрестности и изменила свой взгляд на них.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)