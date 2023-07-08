7 странных банкнот, в существование которых сложно поверить

Самые необычные единицы.
В мире существует огромное количество интересных банкнот. Некоторые из них настолько странные и необычные, что поверить в их существование тяжело. Тем не менее, они есть и используются (или использовались когда-то). В этом обзоре «горячая семерка» самых нестандартных.
1. Лагерные деньги
Печальное свидетельство нацизма.
Вот такая денежная купюра использовалась в одном из нацистских кондиционных лагерей для евреев, который располагался на территории Чехословакии. Данный лагерь был показательной фикцией, созданной специальным «театром» для агентов и представителей Красного креста.
2. «Король» номинала
Огромные цифры некоторых купюр вызывают удивление.
Купюра значением в «500000000000000000000» - вовсе не фантазия какого-то странного и эксцентричного дизайнера. Это реально существующая денежная единица, которая использовалась в ныне несуществующей Югославии. В 1989 году страну поразила мощная инфляция.
3. Сотня триллионов долларов
Большие цифры они такие.
Поговаривают, что в Зимбабве царит такая экономическая анархия, что деньги сдают даже на макулатуру, поскольку это выгоднее обычного их оборота. Вот такая единица используется в стране с 2008 года. Иногда, вес денег для покупки буханки хлеба, превышает массу самой буханки хлеба.
4. Сто миллионов миллиардов пенго
Так много цифр, что нет ни одной.
Хочется по-настоящему больших цифр? Как насчет пенго из Венгрии. В свое время здесь была зарегистрирована рекордная гиперинфляция в истории мировой экономики. Произошло это в 1946 году. Цифры были такими большими, что их не писали на купюрах, используя вместо этого слова.
5. Банкнота с Эйнштейном
Выглядит даже мило.
Банкнота с великим физиком была выпущена по предложению израильского премьер-министра Бен-Гуриона в 1952 году. Номинал денежного знака составлял 5 единиц. Надо признать, что выглядит купюра действительно очень неплохо.
6. Серебряная монета из метеорита
Интересно, сколько такая монета стоит.
Республика Фиджи в 2012 году выпустила 999 10-долларовых монет, каждая из которых была сделана из серебра и содержала кусочки настоящего метеорита. Речь идет о метеорите Нойшванштайн, который рухнул на землю еще 6 апреля 2002 года на границе Австрии и Германии.
7. 100-франков с марихуаной
Пахнет зеленой травой.
А вот Республика Бенни отличилась выпуском первой в мире денежной единицы с изображением марихуаны. На обратной стороне монетки содержится зеленое изображение этого растения. Если его хорошенько потереть, то монета начнет испускать характерный растению запах.
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