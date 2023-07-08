7 странных банкнот, в существование которых сложно поверить

Самые необычные единицы.

1. Лагерные деньги

Печальное свидетельство нацизма.

2. «Король» номинала

Огромные цифры некоторых купюр вызывают удивление.

3. Сотня триллионов долларов

Большие цифры они такие.

4. Сто миллионов миллиардов пенго

Так много цифр, что нет ни одной.

5. Банкнота с Эйнштейном

Выглядит даже мило.

6. Серебряная монета из метеорита

Интересно, сколько такая монета стоит.

7. 100-франков с марихуаной

Пахнет зеленой травой.