7 юмористических книг на вечер, которые заставят смеяться до слёз

Иногда хочется провести вечер не за просмотром очередного сериала или чтением серьёзного классического произведения, а просто отдохнуть и расслабиться. Тогда на помощь приходят увлекательные и лёгкие книги, наполненные искромётным юмором, забавными героями, яркими диалогами и тонкими нотками ностальгии. Они помогут не погрязнуть в рутине и скрасить долгие зимние вечера. В нашем сегодняшнем обзоре представлены именно такие произведения.
Маша Трауб, «Шушана, Жужуна и другие родственники»
Маша Трауб, «Шушана, Жужуна и другие родственники».
Трогательный и полный доброго юмора роман Маши Трауб непременно поднимет настроение и заставит читателя погрузиться в незабываемую атмосферу солнечной Грузии. Неповторимый колорит, настоящие человеческие чувства, невероятно яркие и обаятельные герои никого не оставят равнодушным. Эту книгу захочется прочесть взахлёб, не отвлекаясь даже на чаепитие, поэтому она просто идеально впишется в уютный вечер.
Евгений ЧеширКо, «Закрайсветовские хроники»
Евгений ЧеширКо, «Закрайсветовские хроники».
Очередной шедевр от автора «Дневника Домового» способен покорить читателей. В сборник вошла повесть, давшая название книге, и несколько рассказов. У каждого из них – свой сюжет, но объединены они ироничной манерой писателя и его умением преподносить, в общем-то, давно известные истины со всей возможной ненавязчивостью и лёгкостью. Сюжет каждой истории нетривиален, герои – яркие, а ситуации, в которые они попадают – на самом деле фантастические.
Софи Кинселла, «Моя [не]идеальная жизнь»
"Софи
идеальная жизнь»."]
Очень современная и, несмотря на немного банальный сюжет, увлекательная книга, наполненная юмором. Главная героиня смогла многого добиться в своей жизни, а потому с удовольствием размещает свои фотографии в Instagram, с гордостью демонстрируя успехи и собственный образ жизни, достойный подражания. Но это же просто фотографии, а что стоит за ними? Одиночество девушки, оказавшейся в чужом городе, отсутствие взаимопонимания с окружающими и осознание ничтожности внешнего блеска. И в какой-то момент главная героиня научится отделять блестящую бижутерию от настоящего золота.
Алеся Казанцева, «Режиссёр сказал: одевайся теплее, тут холодно»
Алеся Казанцева, «Режиссёр сказал: одевайся теплее, тут холодно».
Когда-то автор книги вела свой блог в Живом журнале под именем Алеси Петровны, а после начала издавать трогательные весёлые истории, которые позволяют расслабиться и получить удовольствие от любви автора к миру. Она буквально заражает своим взглядом на многие вещи, учит находить смешные моменты даже в серой обыденности. Маленькие рассказы, заметки и зарисовки полны юмора и самоиронии, ведь, прежде всего, Алеся Казанцева рассказывает о себе, простой девушке, которая когда-то приехала на недельку в Москву и осталась навсегда.
Уинифред Уотсон, «Один день мисс Петтигрю»
Уинифред Уотсон, «Один день мисс Петтигрю».
Лёгкая, изящная и очень жизнеутверждающая сказка о Золушке XX века. Несмотря на то, что написана книга была в 1930-х годах, она и сегодня не утратила своей актуальности. Она повествует о скромной гувернантке, попавшей на работу к молодой актрисе и мгновенно оказавшейся в светском обществе. Она могла бы сбежать в свой уютный, но такой скучный мир, но мисс Петтигрю остаётся. Всего один день изменит всю её жизнь и заставит перевоплощаться в разные образы.
Дина Рубина, «Теплые штаны для вашей мами»
Дина Рубина, «Теплые штаны для вашей мами».
Автор сразу же предупреждает читателя о том, что пишет вовсе не юмористический рассказ. Но её повествование почему-то заставляет читателя не просто улыбаться, а иногда смеяться в полный голос. Дина Рубина словно рассказывает о себе самой, эмиграции и адаптации в чужой стране. Ирония, сарказм и увлекательное повествование настолько живо и ярко, что читатель полностью погружается в предлагаемую ситуацию и проживает её вместе с героем.
Олег Рой, «Домовой»
Олег Рой, «Домовой».
Эту книгу можно прочесть всего за пару часов и получить при этом настоящее удовольствие. Повествование здесь ведётся от лица простого рыжего кота, а история получается трогательной и яркой, наполненной живым юмором, мистикой и магией. В финале добро непременно победит зло, а у читателя останется приятное впечатление не только от хорошего слога, но ещё и от того, что ему дали возможность вернуться во время, когда деревья были большими, а каждый ребёнок искренне верил в чудеса.
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